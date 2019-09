Mosószerek tesztje: nem kell a zsebünk mélyére nyúlni a minőségért

A legjobb folyékony mosószer nem feltétlenül jelenti a legdrágábbat, a kapszulák pedig labdába sem rúghatnak, avagy: az alábbi tesztben kiderül, mivel érdemes mosni!

A német Stiftung Warentest magazin 21 színes ruhákhoz való mosószert tesztelt: 6 kapszulát és 15 folyékony állagút, amelyekből itthon 12 darabot lehet beszerezni. A magazin szerkesztői 1,7 tonnányi szennyest és különféle típusú foltokkal tarkított ruhát mostak ki összesen − a mosószereknek többek közt fűfolttal, lekvárral vagy éppen ajakrúzzsal kellett megküzdeniük. Bizonyították tisztítóképességüket, ám lényeges különbségek jelentkeztek színtartó, textilkímélő erejük, illetve folteltávolító képességük között.

Kapszula? Drága és közepes

A teszt egyértelműen megmutatta, hogy milyen nagy különbségek vannak a mosószerek között. A mindennapos mocsok és folt leghatékonyabban a folyékony mosószerek segítségével jött ki, ráadásul az olcsóbb szerek több helyzetben (és a végeredményben is) köröket vertek a nagynevű márkákra. A kétféle − folyékony és kapszulás − mosószerfajta utolsó helyezettjei például meglepő módon jóval magasabb áron nyújtanak kifogásolható minőséget. A teszteredmény szerint ezek már jelentősen fakítják a ruhák természetes színét. Hátulról haladva ezután a középmezőny vegyes eredményekkel virít: van, amely bizonyos beállításokkal és hőfokon bátran megküzd a makacs foltokkal, de összességében gyenge eredménnyel szolgál.

Hogyan is jött ki az annyi?

A tesztmagazin körültekintően vette górcső alá a 2018 októberében vásárolt termékeket. Az egy hétig piszkolt, 57 háztartásból összegyűjtött fehér pólókat, törölközőket 40 fokon öt szakember tesztelte. Elsősorban a mosószerek folteltávolító képességét vették figyelembe. Ezenkívül 32-féle folttal piszkolt poliészter-szövetű anyagokat ellenőriztek, amelyeket többnyire 20 és 40 fokon mostak. A mosószerek hatékonysága 40 százalékban befolyásolta a végeredményt.

A szerek színmegtartó adottságát különböző színű és összetevőjű textíliákkal ellenőrizték, 40 fokon 20 mosást indítottak el. Ez az összpontszám 15 százalékát tette ki. Textilkímélő képességüket két szakember tette próbára, akik szintén 20 mosáson keresztül, új és előmosott anyagokkal nézték meg, mire képesek a szerek, valamint e lépés során is kíváncsiak voltak, mennyire tudják a kényes textíliák megőrizni színüket. Éppen ezért a tesztelőink egy átlagos háztartási mosógépben is összeeresztették a színes és fehér anyagokat, ugyanezt pedig megtették nagyüzemi körülmények között használt mosógéppel is. Ezek után a mérőműszerek segítségével összevetették az eredményeket, amelyek 10 százalékban befolyásolták a végső értékelést.

Nem maradt ki a laikus vélemény sem: 5 tapasztalt fogyasztó számolhatott be élményeiről, ez 5 százalékot adott hozzá a teszteredményhez.

A tesztben egy környezetvédelmi szakember is részt vett, aki a vízfogyasztás mértékét, a kritikus összetevőket, illetve leginkább azt ellenőrizte, hogy mennyire vízszennyező az adott termék. Természetesen az is fontos szerepet játszott, hogy milyen csomagolásban vannak, illetve milyen fajta adagoló jár a szerhez. Ez az összpontszám maradékát, 30 százalékot adott ki.

És akkor lássuk a medvét!

A német tesztmagazinban az alábbi ponthatárok alakulnak: 0,5-1,5 (kiváló); 1,6-2,5 (jó); 2,6-3,5 (kielégítő); 3,6-4,5 (elégséges); 4,6-5,5 (elégtelen).

Némely termék nem kapható hazai áruházban, így nem tudtunk árat biggyeszteni mellé, viszont a teszt teljessége érdekében nem hagytuk ki őket a listából.