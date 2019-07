Pizzák tesztje: honnan éri meg rendelni?

Az interneten keresztül rendeltünk kilencféle Margherita pizzát, hogy megtaláljuk köztük a legfinomabbat.

A pizza tipikusan az az étel, amit akkor is megeszik az ember, amikor épp semmi mást nem kíván, vagy amikor lusta feltápászkodni az asztaltól, hogy kimozduljon az ebédért. Ezen felbuzdulva határoztuk el, hogy megnézzük, mi vár manapság arra a korgó gyomrú irodistára, aki a csábításnak engedve valamelyik népszerű budapesti helyről rendel pizzát. Meglepetések ezúttal is akadtak, kiderült például, hogy a magasabb ár korántsem garancia a mennyei pizzára.

Hogyan teszteltünk?

Tesztünkhöz kilenc népszerű étteremből rendeltünk Margherita pizzát, ami tulajdonképpen az alappizzának tekinthető. A fő szempont az volt, hogy a helyek elérhetők legyenek a Netpincér rendszerében, illetve szállítsanak a Kolosy térre, ahol szerkesztőségünk is található. Nyilván ezzel nem fedtük le a teljes magyarországi kínálatot, bizonyára rengeteg pizzázó akad még, ahol finomabb, olcsóbb vagy autentikusabb az étel, de mi inkább azokra utaztunk, amelyek viszonylag ismertek és/vagy sokan vásárolnak tőlük.

Az éttermek között egyébként már a rendelési idők tekintetében is jelentős különbségek rajzolódtak ki, tapasztalataink azonban azt mutatták, hogy a feltüntetett percszámból nem szabad messzemenő következtetéseket levonni: a zömük inkább később, mint előbb érkezett meg.

Kilencféle Margherita pizzát próbáltunk ki Fotó: Ruzsovics Dorina

A másik jellemző anomáliát az áfás számla, pontosabban annak hiánya jelentette. Hiába tüntettük fel a rendelésnél, hogy igényt tartunk rá, kilenc helyből háromnál nem küldték ki. Erre még részletesebben is visszatérünk a későbbiekben. Hogy valami pozitívumot is említsünk, a pizzákat abszolút vállalható állapotban kaptuk készhez. Nem találkoztunk zsírban tocsogó dobozzal és oda nem illő helyekre ragadó paradicsomdarabkákkal sem, amikbe előbb-utóbb jó eséllyel bele lehet futni a hétköznapi rendeléseknél.

Mi az a Margherita pizza? A Wikipédia szerint a Margherita pizza tipikus nápolyi pizza, amire San Marzano paradicsom, mozzarella sajt, friss bazsalikom, só és extraszűz olívaolaj kerül. A szóbeszéd alapján az étel ötlete Raffaele Esposito olasz séf fejéből pattant ki, aki elsőként 1889-ban Nápoly városában készítette el Savoyai Margit olasz királyné tiszteletére.

A pizzákat egy vakteszt keretében, véletlenszerű sorrendben szerkesztőségünk tagjai kóstolták végig, akik szigorúan szubjektív, érzékszervi szempontok alapján, tehát ízüket, állagukat és külső jegyeiket figyelembe véve értékelték őket egy 1-től 5 pontig terjedő skálán. Az összesítés és az átlagolás után ebből jött ki az alábbi rangsor.

9. helyezett: Don Pepe Pepe margaritája – 1,5 pont (1690 forint/32 cm)

Szállítási költség: nincs. Összetevők: pizzaparadicsom, dupla mozzarella sajt, bazsalikom.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Don Pepe pizzáját többen is a sajtos kenyérhez hasonlították. A másik dolog, ami feltűnt kóstolóinknak, hogy vastag, de nem túl finom sajtrétege látványosan elkülönül a tésztájától, ráadásul az egész olyan érzetet keltett, mintha csak nyakon öntötték volna egy adag olajjal. Ketten azt is rossz néven vették, hogy – az egyébként az összetevők között is szereplő – paradicsomnak nyomát sem találták. Nem is meglepő, hogy senki nem adott rá kettőnél több pontot.

Gumitalp, pari nélkül.

Sajtos kenyér, olajjal leöntve.

Szósz nincs rajta, a sajt büdös és nyikorog.

Sajtos kenyér íztelen sajttal, paradicsom nélkül, száraz fűszerrel. A pizzához semmi köze.

Olajos pizzának elmegy, ha annak akarták. Bazsalikom jó sok van rajta, a paradicsomot hiányoltam. Oldalról érdekes látvány, mert élesen elkülönül a felső sajtréteg a tésztától. Jónak nem jó.

A sajt vastagabb, mint a tészta, amivel nem lenne gond, de a sajt is rossz.

7. helyezett: Don Roberto Pizzéria Margherita pizza – 2 pont (1490 forint/32 cm)

Szállítási költség: 300 forint. Összetevők: pizzaszósz, sajt.

Don Roberto Fotó: Ruzsovics Dorina

Itt belefutottunk a kajarendelések egyik legbosszantóbb sajátosságába. A pizza árát kereken 10 forint választotta el a minimális rendelési összegtől, amibe a 300 forintos szállítási költséget sem számolták bele, ezért kénytelenek voltunk egy pizzaszószt is vásárolni mellé. A pizza szintén hagyott némi kívánnivalót maga után. Szinte mindenki úgy nyilatkozott, hogy olajos és íztelen, ami egy árva hármastól eltekintve csupa egyes és kettes értékeléseket eredményezett.

Pizzás olaj.

Olajoslisztízű.

Nincs íze sajnos, olajos, nyikorgós.

Íztelen, a tésztája kenyér.

Mivel ez is vékony, így kevésbé lehet érezni, hogy nem jó. Inkább spórolós volt, nem mesteri húzás. Semmilyen.

Sajtos rettenet szósz nélkül. Íz nélkül. Élvezet nélkül.

7. helyezett: Pizza Hut Margarita tradicionális pizza – 2 pont (1990 forint/33 cm)

Szállítási költség: 390 forint. Összetevők: fűszeres paradicsomszósz, mozzarella sajt.

Pizza Hut Fotó: Ruzsovics Dorina

A Pizza Hut volt az egyik pizzéria, melynek első körben nem sikerült kiállítania a rendelésnél kért áfás számlát, de mentségükre szóljon, hogy más helyekkel ellentétben legalább nem hárították ránk, hogy telefonálgassunk miatta. A futár rögtön beszólt a központba, elnézést kért, majd néhány óra múlva visszatért a számlával. Az apró közjátékon túllépve izgatottunk téptük fel a doboz tetejét, hogy felfaljuk a mezőny legdrágább pizzáját, ám fokozott várakozásaink dacára egyáltalán nem dobtunk tőle hátast. Kóstolóink borzasztóan száraznak és rágósnak érezték, így nem is érkezett rá kettesnél magasabb pontszám.

Ez minden, csak nem Margherita.

A tésztájának semmi íze, a széle konkrétan borzasztó, a sajt rágós, a szósz meg olyan, mintha minden maradék lenne rajta.

Száraz a tészta, nyekereg rajta a sajt, nem túl jó.

Semmi köze a Margherita pizzához, semmi! A tésztája fojtós, lisztízű.

A tésztája száraznak tűnt, ami viszont semmi jót nem jelent. Ami rajta volt, hát, zéró fantázia.

Olyan, mintha égett lenne a teteje. A bolognai pizzára emlékeztet az íze. Rágós a sajt és a tészta. Rettentő fura a széle is: száraz és vastag.

6. helyezett: #1FOOD Margarita pizza – 2,25 pont (1804 forint akciósan/32 cm)

Szállítási költség: nincs. Összetevők: paradicsomos alap, sajt.

#Pizza Fotó: Ruzsovics Dorina

A #1FOOD Margarita hiába készült biolisztből, vékony tésztája túlzottan száraznak bizonyult tesztelőink számára, a rajta lévő sajtnak pedig konkrétan semmi íze nem volt, ami a legalább ilyen íztelenül ható szósszal együtt eléggé felejthetővé tette. Csak egyvalaki tudta kijelenteni, hogy (a száraz tésztát leszámítva) egész jó, rajta kívül mindenki lepontozta.

Kicsit talán száraz, de amúgy egész jó.

Száraz, túl vékony, a sajt a tetején konkrétan kemény.

Hát, ez nagyon száraz sajnos, kevés a szósz.

Paradicsomot csak nyomokban tartalmaz, ez is inkább sajtos kenyér, de a sajtnak nincs íze.

Sótlan, bíztak a sajt varázsában, de ahhoz gyenge a sajt íze. Kicsit másnaposnak hat.

Nincs semmi íze, se a sajtnak, se a szósznak. És egy kicsit olajos is.

5. helyezett: Vapiano Margherita pizza – 2,33 pont (1750 forint/30 cm)

Szállítási költség: 490 forint (Netpincér GO). Összetevők: házi paradicsomszósz, mozzarella.

Vapiano Fotó: Ruzsovics Dorina

Az áfás számla elkészítését először a Vapiano sem tudta megugrani. Telefonos érdeklődésünkre azt javasolták, hogy fáradjunk be személyesen (!) az étterembe és ott majd a blokk ellenében megcsinálják. Mivel más hibájából mászkálni nem tűnt igazán csábító lehetőségnek, végül abban maradtunk, hogy kihozzák ők, ami rövidesen meg is történt. Pizzájukkal kapcsolatban először az tűnt fel, hogy egy kis szem paradicsom éktelenkedik a közepén, aztán meg az, hogy rettentően vékony a tésztája és kissé jellegtelen az íze. Ezzel három tesztelőnknél érte el a közepes szintet.

Ez majdnem elpárolgott.

Nagyon vékony, hányásszerű.

Nagyon vékony a tésztája, emellett viszont nem jó sajnos.

Frissen lehet, hogy finom, jó, vékony tészta, de össze van szottyadva.

A pizzavékonysági verseny győztese, amúgy teljesen jellegtelen.

Annyira vékony pizza, hogy íze sincs.

4. helyezett: Al Capone Pizzéria Margherita pizza – 2,58 pont (1090 forint/26 cm)

Szállítási költség: 200 forint. Összetevők: mozzarella sajt, paradicsomszósz, paradicsomkarikák.

Al Capone Fotó: Ruzsovics Dorina

Az áfás számla kiállításáért vívott küzdelem harmadik vesztese az Al Capone lett. Bár a telefonban megígérték, hogy kiküldik, ez a tárgynapon sajnos nem jött össze, ezért másnap újra fel kellett hívni őket. Ekkor újra megígérték, hogy kihozzák, de azóta sem érkezett meg. Ami a pizzát illeti, akár finom is lehetett volna, ha megsül a tésztája, így viszont csak annyi pozitívumot tudunk elmondani, hogy volt rajta pár épkézláb paradicsom és az ára is elég barátinak tekinthető.

Nyers.

Finom lenne, ha nem maradna nyers a tészta, és nem lenne rajta egész paradicsom.

Szósz helyett paradicsom, vastag tésztával. Érdekes.

Van rajta paradicsom, pluszpont! El is viszi az ízét. A tésztáját (a szélén) nehéz szétrágni, kicsit sós.

Paradicsom nyers tésztán, megsüthették volna.

Szörnyeteg pizza rettentő vastag tésztával és rettentő vastag pariszelettel. Nyers a tésztája. Nyers!

3. helyezett: Pizza King Margaréta pizza – 2,91 pont (1250 forint/24 cm)

Szállítási költség: 150 forint. Összetevők: pizzaszósz, paradicsom, mozzarella sajt.

Pizza King Fotó: Ruzsovics Dorina

Szottyadt paradicsomkarikák, kenyérszerű tészta, vastag héj, kemény sajt és sós ízvilág – valahogy így foglalhatók össze tesztelőink benyomásai a Pizza King alacsonyabb árfekvésű pizzájáról, ami már egy kósza négyes osztályzatot is begyűjtött. Nyugodt lelkiismerettel nem tudnánk különösebben jónak nevezni, de mindenképp az ehető kategóriába esik.

Semmi extra, nincs íze.

Nem szeretem, amikor egész paradicsomkarikák szottyadnak rá a sütés alatt, de a többi része nem rossz.

Kinézetre rosszabb, mint ízre.

Ezen legalább van paradicsom, a tésztája viszont kenyér, a sajt kemény rajta, szerintem trappista. A paradicsom miatt kap plusz fél pontot.

Kicsit fonnyadt a paradicsom rajta. A sütőmester szerelmes volt, mert ráborította a sót. Sok más íze nem volt.

Nagyon ronda paradicsomot tettek a tetejére. A szószt eléggé kispórolták belőle, a héja pedig vastag, otthon meghagynám.

2. helyezett: Trófea Grill Étterem Margherita pizza – 3,08 pont (1400 forint/26 cm)

Szállítási költség: 300 forint. Összetevők: paradicsomos alap, mozzarella, olívaolaj.

Trófea Fotó: Ruzsovics Dorina

A Trófeától vásárláshoz hozzá kellett csapnunk egy ásványvizet is, mert csakúgy, mint a fent említett esetben, a rendelés összege nem érte el a megszabott minimumot (a szállítási költséget itt sem számolták bele). A pizzának egyébként a fűszeres ízvilágú szósz volt a legerősebb pontja, erre tekintettel három esetben is négyes pontszámot kapott. Kár, hogy kóstolóink csak a rágóizmaik alapos megtornáztatásával tudták elfogyasztani.

Egész jó!

A szósz jó volt, kicsit túl fűszeres, de király.

Jajj, de sós, kár érte.

Ezen is ez a szörnyű száraz fűszer íz (oregánó vagy bazsalikom, nem is lehet tudni). A tésztája kicsit jobban hasonlít a tésztára, mint a kenyérre.

Megtornáztatta a fogaimat. MÁV-aluljáróban el tudom képzelni. Gyönge, az olaszok sírnának.

Ez a szósz már látott paradicsomot. Rágós a sajt, de a pizza még a jobbak között van.

1. helyezett: Angel Pizza Margherita pizza – 3,83 pont (1570 forint/32 cm)

Szállítási költség: nincs. Összetevők: paradicsomszósz, dupla mozzarella sajt.

Angel pizza Fotó: Ruzsovics Dorina

Tesztünkön az Angel Pizza Margherita-értelmezése tört az élre, ami merítésünkben egyedüliként ötös pontszámokat is kapott. Kóstolóink azt emelték ki, hogy az eredeti olasz pizzához ugyan nincs sok köze, de egészen étvágygerjesztően fest, kellemesnek mondható a tésztája (a vége még ropog is!), a szósza pedig kellően paradicsomos, fűszeres és intenzív. Kicsit több mint 1500 forintért egyáltalán nem rossz deal, főleg ha figyelembe vesszük, hogy a rendeléstől számított 35 percen belül már a kezünkben tarthattuk.

Nagyon intenzív a paradicsom, kicsit vastag a tészta.

Jól néz ki, pont elég fűszeres, enném minden nap.

Ez finom. Az oregánó megborult kicsit, de jó!

Tipikus magyar pizza (már bocsánat), az eredetihez semmi köze. Inkább sajtos kenyér száraz fűszerekkel, paradicsom csak szósz formájában van rajta, az is vékonyan.

Sós rágó paradicsompürével és sajttal, sörrel egész jó lenne. A vége ropog, amiért izgalmas is bekajálni.

A szósz lehetne paradicsomosabb, a sajt pedig gumiszerű, a tésztája viszont nem olyan rossz. Vékony és a fűszerezés is jó.

Ha nem jött meg a kedved a rendeléshez, és inkább házilag dobnál össze egy finom pizzát, alábbi cikkünkben egy olasz séftől kaphatsz segítséget hozzá: