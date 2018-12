Majdnem tökéletes csokimikulást találtunk

A sima tej- és étcsokimikulások ideje lejárt, most már egyre több a boltok polcain az izgalmasabb ízvilágú csokoládé, úgyhogy meg is kóstoltuk őket.

A jó hír az, hogy egyre kevesebben keresik a silány minőségű, leginkább tortabevonóra hajazó csokimikulásokat, melyek nagyobb büntetést jelentenek, mintha csak virgácsot kapna az ember a csizmájába. A rossz hír viszont az, hogy a csokimikulás-piac még mindig túlárazott, legyen szó hagyományos tejcsokis darabról vagy valamilyen izgalmas új ízről. Még mindig többe kerül egy hüvelykujjméretű figura, mintha az ember venne egy tábla csokoládét. Ráadásul a menőbb csokik esetében egy csokimikulás árából bőven kijön több tábla is. Mi viszont most arra voltunk kíváncsiak, hogy mi a helyzet a hagyományos csokoládék világán túl, mit tudnak, és nem mellesleg, hogyan néznek ki az ízesített csokimikulások.

Milyen lenne a tökéletes csokimikulás?

Ha már így beindult a nem hagyományos ízűek piaca, és évről évre több az újítás, akkor a tesztcsapat is elengedte a fantáziáját, hogy milyen csokikat látna viszont jövőre a polcokon. Több tesztelőnél is előjött a kókuszos variáció, mely alatt nyilván a nem tömény kókuszaromát értik, hisz az olyan, mintha autóillatosítót enne az ember, hanem inkább a Bounty csokimikulására lennénk kíváncsiak. Felmerült a medvecukros verzió, és felnőttek számára az alkoholos is. Az egyik kiskorú tesztelőnk merészet gondolt, és húsosat szeretne, akár csokoládé nélkül is jöhetne. Az étcsokik közül csilis ízesítésű tetszene az egyik tesztelőnknek. Volt, aki joghurtosat és oreós Milkát vagy Kindert javasolt, a málnás csoki örök kedvenc, így csokimikulásban is előfordulhatna, az egyik tesztelő pedig kifejezetten a karácsonyt készítené elő a csokimikulással, neki egy mandulás-fahéjas vagy egy narancsos lenne a kedvence.

A teszten 9 csokimikulást versenyeztettünk, egyik sem a sima hagyományos tejcsoki íz volt, hanem mindegyikben volt valami kis csavar. Azt nem mondtuk el a tesztelőknek, hogy melyik milyen ízű, de mindenki jól vette az akadályokat, ami elég jó hír ahhoz képest, hogy tavaly a szaloncukrok világában ugyanez nem igazán sikerült. A tesztelők 1-5-ig pontozták is a csokoládékat, de mivel itt javarészt az egyéni ízléspreferencia dominált, érdemes mindet kipróbálni, mert bár például az After Eight sokaknál nem aratott osztatlan sikert, az a tesztelő, aki szereti a mentolos csokit, imádta. Úgyhogy innen is üzeni a többi sorstársának, hogy egyrészt nincsenek egyedül, másrészt elég jó a mentolos csokimikulás is. De nézzük inkább a végeredményt.

9. helyezett: Szerencsi PaleoBon csokimikulás 2,2 pont (599 forint / 65 gramm)

A megjelenése felvetett pár kérdést a tesztcsapatban, nem is csak azért, mert túl csúcsos a feje, de nincs arca! Vagyis lehet ez csokimikulás, -nyuszi, sőt -ufó is. Meg hát ez a nagy fekete csúcsos valami, na, eléggé 18+ filmek speciális kiegészítőjét juttatta néhány tesztelő eszébe. Bár a formavilág fantáziadús, az íze már nem igazán. Néhány tesztelő kifejezetten szerette, hogy kakaópor ízű, de a többség gagyinak és teljesen íztelennek találta. A legegyszerűbb, ha a paleósok lemondanak a csokimikulásról, jobban járnak, ha vesznek egy tisztességes étcsokit.

8. helyezett: After Eight 2,7 pont (795 forint / 85 gramm)

Aki szereti a mentolos csokikat, annak nem fog csalódást okozni. Sőt, volt olyan tesztelő, akinek annak ellenére ízlett, hogy egyébként nem rajong a mentolos csokoládékért. Arra mindenki rájött, hogy mentolos, és a legtöbben arra is, hogy ez a tény egyenes út a rossz pontokhoz és a közutálathoz.

7. helyezett: Boci robbanós cukros 3,1 pont (499 forint / 55 gramm)

Ritkán látni ennyire túlárazott csokimikulást, ugyanis a tesztben előrébb végző sárgabarackos kétszer ekkora volt, mégis ugyanennyibe került. Ezt nem is tudták a tesztelők, mégsem rajongtak ezért a figuráért, aki a szádba robbantja az ünnepet. Pedig alapvetően a koncepcióval nem volt gond, a robbanós cukorkát a legtöbb ember szereti, csak hát a csokija nem volt az igazi, és ez most egy olyan vélemény, ami minden tesztelőnél megegyezett, úgyhogy kedves Nestlé, tessék összeszedni magukat, a robbanós cukor nem viszi el önmagában az egészet, kell a jó csoki is.

6. helyezett: Boci sárgabarackos gabonapelyhes 3,5 pont (499 forint / 90 gramm)

Szóval ott tartottunk, hogy a csoki lehetne jobb, ami itt is igaz, viszont a barackos koncepció határozottan jó. Táblaként és figuraként is működik. Mindenki rájött, hogy barackos ízű. Volt, akinek a koncepció nem jött be, volt, aki joghurtot is érzett benne, de a népítélet ugyanaz, vagyis nem lenne ez rossz, ha nem büntetne a lecsengése a rossz csokoládé miatt.

5. helyezett: KitKat Crisp 3,7 pont (279 forint / 55 gramm)

Sima tejcsoki egy kis gabonapehellyel, aminek így nem sok köze van a klasszikus KitKathoz. Az egyik tesztelő szerint ez tökéletes hideg, bekuckózós estékhez, vagyis igazi december 7-i fogyasztani való. Volt, aki szerint ebben a csokiban semmi extra nincs, másnak az tetszett, hogy nem túl édes, és volt, aki azonnal felismerte, hogy ez a KitKat csokimikulása.

4. helyezett: Milka mogyorós 3,8 pont (795 forint / 100 gramm)

Két mogyorós csokimikulás is megjelent a szerkesztőségben, ízre egyikre sem lehet panasz, bár az első ránézésre elég furcsán mutat: apró mogyoródaraboktól lesz ragyás szegény figura, ez azonban nem vette el a tesztelők kedvét. A Milkában az tetszett nekik, hogy sok benne a mogyoró, és a többségnek az is bejött, hogy nagyon édes, bár volt olyan tesztelő, akinél pont emiatt veszített pontot. Összességében kellemesnek ítélték, és a mogyorós ötlet is bejött nekik.

3. helyezett: Lindt mogyorós 4 pont (1490 forint / 125 gramm)

A másik mogyorós landolt a dobogó harmadik fokán. Ennek szintén az volt az egyik legnagyobb előnye, hogy nagyon sok benne a mogyoró, vagyis úgy tűnik, hogy a mogyorós csokimikulásokkal nem lehet melléfogni. Több tesztelő lapján is megjelent a nosztalgikus élmény kifejezés, előhozta a gyerekkori emlékeket, és sokan méltatták a csokoládéját is.

2. helyezett: Milka tehénmintás 4,4 pont (795 forint / 100 gramm)

Mikor a beszerzés során megláttam, hogy lehet tehénfoltos csokimikulást kapni, ugyanaz a kérdés fogalmazódott meg bennem, mint a tesztelőkben, mikor csomagolás nélkül meglátták a terméket. Ez a kérdés pedig nem más, mint hogy erre mégis mi szükség volt? Milyen lehetett az a meeting, ahol a fejlesztők összeültek, egyikük bedobta a tehénfoltos ötletet, néhányan kinevették, aztán most mégis ő az év dolgozója, mert bármilyen hülyén is néz ki a mutáns tehénöregember egy rakás játékkal a hóna alatt, annyira bejött a tesztelőknek az íze. Mondjuk, íz alapján már klasszikus tejcsokiról és fehér csokiról beszélünk, de úgy tűnik, hogy a kettő kombinációját a tesztelők is szerették, főleg miután többen is azonnal rávágták, hogy egészen biztosan Milka.

1.helyezett: Kinder 4,7 pont (845 forint / 110 gramm)

Nem klasszikus tejcsokoládé, és mindenki azonnal megismerte az ebben a kiszerelésben játékkal éppen nem terhes, de egyébként meglehetősen finom csokoládét, mely szinte maximális pontot kapott a teszten. Hozta a megszokott minőséget, semmiféle mismásolás nem volt a csokijában, külalakara és ízre is szerette mindenki. Igazi biztonsági játékos ez december 6-án, amivel úgy tűnik, lehetetlen melléfogni.

