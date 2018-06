A Nagy Gyrosteszt: tényleg belebetegszünk?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete tíz budapesti vendéglátóhely gyroshúsának hozzáadott foszfáttartalmát vizsgálta, a Dívány csapata pedig végigette azokat, amelyeknél szélsőséges értékeket mértek. Igen, jól sejted: egy kicsit megszenvedtük.

Talán még te is emlékszel, hogy tavaly decemberben milyen irdatlan pánikhullám söpört végig az országon, amikor szárnyra kelt a hír: Brüsszel „be akarja tiltani” a magyarok egyik kedvelt eledelét, a gyrost/kebabot. Ebből aztán nem lett semmi (betiltásról eleve nem is volt szó, csak átmeneti korlátozásról, amíg Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság – EFSA- 2018 végéig újraértékeli a foszfáttartalmú élelmiszer-adalékok kockázatait), de a balhé így is elegendő volt ahhoz, hogy némi bizalmatlanságot szüljön a gyrosrajongók népes köreiben. Mennyire aggályos, hogy hozzáadott foszfát kerül a gyroshúsba? Van az a mennyiség, amibe bele lehet betegedni? A Tudatos Vásárlók Egyesülete és a Dívány.hu közös tesztje többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ.

Szeretjük a gyrost

Bár a gyros igen távol áll a magyar konyhától, mégis kitüntetett helye van a gyomrunkban, és nem csak akkor, amikor egy átmulatott éjszaka után hazafelé tartva sürgős kalóriabevitelre támad igényünk. A Netpincéren például a hawaii pizzát és a hamburgert megelőzve ez volt az az étel, ami tavaly a legtöbb rendelést generálta.

Mivel a kínálat elképesztően bőséges, a teszt előtt egy olvasói felmérés keretében jártunk utána, hol falja a magyar a gyrost. Ebből a következő sorrend rajzolódott ki:

gyorskajálda: 64%

utcai és aluljárós árus: 35%

étterem: 18%

netes rendelésből: 10%

Az online rendeléseket tehát hiába uralja a gyros, a jelek szerint jóval többen vannak azok, akik különféle vendéglátóegységekben fogyasztják (legalábbis a Dívány olvasói között). Éppen ezért úgy döntöttük, hogy követjük a példájukat. A listát a begyűjtött válaszok alapján végül 10 helyre szűkítettük le.

Mi a bánat az a foszfát?

Szervezetünk különféle elemekből épül fel, ezek közül tömegarányosan a foszfor a hatodik a sorban. Az anyagról elsősorban azt érdemes tudnod, hogy szervezetünkben és környezetben jellemzően nem önmagában, hanem valamilyen foszfátvegyületként van jelen, vagyis a táplálékkal a tápcsatornákba jutva is foszfátként szívódik fel. Hogy ez hogy jön ide? Úgy, hogy a gyroshúsok kezeléséhez foszfátvegyületeket használnak.

Mi a baj vele?

A foszfát természetes formában is megtalálható az ételekben, italokban, de az élelmiszeriparban adalékanyagként alkalmazzák, hogy megnöveljék a termékek élvezeti értéket. A gond csak az, hogy túlzott bevitele felboríthatja a szervezet egyensúlyát, és betegségek kialakulásához vezethet.

A hozzáadott foszfát a gyros esetében a nyárson lévő húsdarabok összetapadását, illetve a víztartalom megőrzését segíti. Az adalékot a hús kezelésére használt szószba keverik, majd innen a nyárs összeállításakor kerül a termékbe.

Ahogy a bevezetőben is említettük, a foszfátvegyületek ipari felhasználásának kérdése az egészségügyi kockázatok kapcsán tavaly decemberben egészen az Európai Parlamentig jutott. Ha elfogadták volna a korlátozására tett javaslatot, az gyakorlatilag halálos ítélet lett volna a gyrosra és különböző variánsaira nézve. Ennek fényében izgatottan vártuk, mire jut majd a laborvizsgálat.

Hogy zajlott a vizsgálat?

A Tudatos Vásárlók Egyesülete a Bálint Analitika laboratóriumában vizsgáltatta meg a kiválasztott gyroshúsok hozzáadott foszfáttartalmát. Először is megmutatjuk a táblázatot, ami összefoglalja az eredményt (minél nagyobb a pontszám, annál jobban szerepelt a termék, vagyis annál kevesebb a hozzáadott foszfát a húsban), majd részletesebben is kifejtjük, mit jelent mindez rád nézve.

Beszerzés helye Fehérje (g/100g) Hozzáadott foszfát (mg/kg) Pontszám Gyradiko Estia 36 Nem kimutatható 20 Istanbul Kebab 23,7 Nem kimutatható 20 Antalya Kebab 25,4 74 19 Döner Kebab Express 27,3 103 19 Eker Gyros 29,2 42 19 Star Kebab 29,6 275 19 Szeráj 30,5 256 19 Pizza King 28,6 48 19 Kerkyra Gyros 36,4 1004 16 Kyros Gyros 21,7 3413 13

A vizsgálat során két gyrosból (Gyradiko Estia, Istanbul Kebab) egyáltalán nem lehetett kimutatni hozzáadott foszfátot, további hat termék csak kis mértékben tartalmazta, a maradék kettőnél viszont lényegesen magasabb (Kerkyra, Kyros Gyros) koncentrációt mértek. Ezek azonban így is messze a 5000mg/kg-os határérték alatt maradtak.

Ha bővebben is érdekel, hogyan zajlik egy ilyen vizsgálat, és mire lehet következtetni belőle, nézd meg az alábbi videót, melyben dr. Miskucza Máriát, a labor osztályvezetőjét faggattuk ki a szakmai háttérről.

Most akkor végrendelkezzek, vagy ne?

Ha abból indulunk ki, hogy a határértékét egyik termék sem érte el, ebből a szempontból kijelenthető, hogy biztonságban vagy. Egyszerűen nem életszerű, hogy képes legyél annyi gyrost felfalni, ami már fenyegető az egészségedre. Ha ugyanis 10 dkg hússal számolunk, a legnagyobb hozzáadott foszfáttartalmú termékből közel nyolcat kéne megenned egyszerre, hogy elérd az EFSA szerint még kockázatmentes 3000 mg-os napi felső értéket.

Fontos ugyanakkor hozzátenni, hogy sok múlik az étrendeden is. Amennyiben gyakran fogyasztasz üdítőitalokat és ömlesztett sajtot, az átírhatja a képletet, hiszen ezek jelentős foszforforrásnak számítanak.

Oké, és az ízük milyen?

A Dívány csapata a négy gyrost kóstolt meg: a két határérték alattit, illetve a két magasabb foszfáttartalmút. A helyeket inkognitóban kerestük fel, hogy véletlenül se részesüljünk különleges elbánásban.

A kikért gyros tálakat a helyszínen három kritérium, a külsejük, a mennyiségük és persze az ízük alapján pontoztuk egy 1-től 5 pontig terjedő skálán, majd átlagot vontuk az eredményből és összeadtuk a pontszámokat. Egy termék így maximum 15 pontot szerezhetett.

Néhány szó az eredményről*. A tesz egyik érdekes tanulsága az volt, hogy a foszfát tényleg beteljesíti célját, azaz megnöveli az élvezeti értéket. Kóstolóink legalábbis – anélkül, hogy tudták volna, melyikben mennyi van – a két magasabb aránnyal rendelkező terméket ítélték ízletesebbnek.

(*Disclaimer: Mint azt a teszteknél mindig elmondjuk, értékeléseink szigorúan szubjektív jellegűek, és szerzőink egyéni ízlésvilágát tükrözik, így nem is tekinthetőek egyetemes igazságnak.)

4. helyezett: Istanbul Kebab gyrostál (1600 forint) – 6,6 pont

A turistaövezetből fakadóan a hely árnyalatnyival elegánsabb, mint az átlagos sarki török, csak épp meglehetősen kiábrándító, hogy a kiülős rész követlenül az út mellett van, mert így néha belepöfög a kajádba egy elrobogó busz.

Külső: 1,3 pont

Szomorú, sápadt és az indokolatlan mennyiségű szósztól átázott pita, vékony húscafatok. A látványon a napfényben megcsillanó zsír sem segít.

Mennyiség: 4 pont

Itt a normál adag akkora, mint máshol a kicsi, ráadásul jóval drágább is. Jóllakni azért jól lehet vele, már ha az ember hajlandó megenni.

Íz: 1,3 pont

A hús fűszeres, de rágós, cafatos, és néhol igencsak oda van kozmálva. A bolti saláta teljesen jellegtelen, kivéve a káposztát, ami keserű. A pita a szósztengerrel lefedett részeken kívül száraz, a krumpli puha és ázott. Csupán a tömény Erős Pistás íz dominál benne, de minek? Tesztelőinknek kavarogni kezdett tőle a gyomra, ami korábbi dorbézolások emlékeit hozta a felszínre.

3. helyezett: Gyraldiko Estia gyros tányéron (1550 forint) – 11 pont

A terasz nagyon kellemes a sok kiülős, nyugis, árnyékos kis asztalával. Kár, hogy iszonyatosan lassú a kiszolgálás. Ottjártunkkor konkréten 42 percet kellett várnunk három gyrostálra, ami cseppet túlzónak tűnt.

Külső: 4 pont

A tányéron hagyma, tzatziki, pár karika paradicsom, elsőre szokatlanul ható talléros krumpli és szépen megpirult hús sorakozik. Étvágygerjesztő!

Mennyiség: 4 pont

Hasonló adag, mint a többi helyen, tisztességes adag hússal, habár 2 napig azért nem ajánlott koplalni előtte.

Íz: 3 pont

Eléggé lesújtott minket a felismerés, hogy a hús a több mint 40 perces várakozás ellenére is hideg. A fűszerezése amúgy rendben van, mintha szabad tűzön grillezték volna, viszont szörnyen száraz. A pita túl olajos (vagy zsíros?!), a krumpli azonban ropogós, a tzatziki szintén finom. Néhány további zöldség azért még elfért volna a tányéron.

2. helyezett Kerkyra Görög Ételbár kis gyrostál (1290 forint) – 12,2 pont

Csapatunknak kifejezetten tetszett a hely bájos, fehér-kék falas, muskátlis, Görögországot idéző dizájnja. A személyzet kedvesen fogadott minket, a rendelés gyorsan elkészült.

Külső: 3,6 pont

Sok hús, szépen pirult pita, tzatziki és répasaláta. Nem egy tipikus budapesti gyros tál, de nem is baj, mert így nagyságrendekkel gusztább.

Mennyiség: 5 pont

Ahhoz képest, hogy a kis adagot kértük, emberes mennyiség került a tányérunkra, a normál valószínűleg nem is fért volna belénk. Tetszetős az összetevők aránya is.

Íz: 3,6 pont

A hús nem túl fűszeres, kicsit langyos, egyesek szerint puhább és zsírosabb, mások szerint inkább száraz. Egyikünk ráharapott egy mócsingra, ám ez még a vállalható hibahatáron belül van. A pita puha és finom, a tzatziki és a répasaláta (netán füstölt sajtos? valaki mondja meg!) egyenesen zseniális. Aki az utóbbi kitalálta, minimum díjat érdemelne.

1. helyezett Kyros Gyros gyrostál (1230 forint) – 13,4 pont

Aprócska étterem, a lenti részen némi olajszaggal és fülledt levegővel. Az emeleten van légkondi, érdemes megnézni van-e épp hely. A kiszolgálás kedves, kihozzák a kaját, és nem is drága, sőt!

Külső: 4,3 pont

A gyros talán itt hasonlít leginkább a görög ősre. A húson lévő szósz mintha megszaladt volna, ettől eltekintve pompásan fest.

Mennyiség: 4,8 pont

Szép nagy adag, jó arányokkal. Mi már a felénél jóllaktunk. Plusz pont, hogy szívesen elcsomagolják, ha nem bírsz vele.

Íz: 4,3 pont

Na, szerintünk valahogy így kell a gyrost fűszerezni, a hús szaftos és ropogós. A krumpli végre nincs elázva, a pita kisebb, de szuper, a tzatziki is frankó. A csípős szósz sem Erős Pista, hanem vélhetően saját találmány, paradicsomos ízekkel. Ennénk bármikor.