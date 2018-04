Hogyan kerüld el a szörnytortákat?

Azt hihetnéd a tortarendelés nem agysebészet. Közben mégsem megy mindenkinek. Soroljuk a legfőbb szempontokat.

A vevőért bármit, és a vevő az, akinek mindig igaza van, legalábbis sokszor szeretik ezt hangoztatni a kereskedők, azonban van az a pont, amikor talán már ők sem gondolják így. Valamiért ennek a csimborasszója általában a tortakészítés és -rendelés, ami vagy a főzőműsorok sikerének, vagy annak köszönhető, hogy sokan már nem feltétlenül cukrászatoktól rendelnek tortát, hanem egy ismerőstől.

Persze mindkét oldalnak megvannak a maga sztorijai, de a tanulság mindkét esetben az, hogy kis odafigyeléssel és körültekintéssel el lehet kerülni a kínos helyzeteket, akár rendelést ad le az illető, akár tortázásra adja a fejét. De nézzük, milyen tanácsokat érdemes megfogadnia azoknak, akik tortát rendelnének?

Olcsó húsnak...

Nem véletlenül van számtalan mondásunk arra az alapigazságra, hogy ami túl olcsó, ott valószínűleg valami nincs rendben. Egy szép torta nem készül el két pillanat alatt, de még csak két óra alatt sem, főleg ha formatortákat rendelsz. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy egy jó szakember folyamatosan jár képzésekre, tanfolyamokra, amik szintén pluszköltséggel járnak, viszont emiatt lesz majd gyönyörű, élethű virág a tortádon. Ha egy olyan tortát szeretnél, ami ránézésre műalkotás, akkor annak az elkészítése is legalább annyi, mintha tényleg műalkotásról lenne szó, és akkor ez még csak a külső, hiszen egy tortát az ember általában azért rendel, hogy megegye. A jó alapanyagokból készült, könnyed krémes torta szintén nem arról híres, hogy olcsó csokoládémasszából és egy-két tojásos piskótával készül. A legjobban akkor jársz, ha csak megbízható helyről rendelsz tortát, ha például egy szülinapon ettél egy szép és finom süteményt, akkor kérd el a kontaktot, vagy látogasd meg a cukrászdát, ahonnan egyébként is ismered és szereted az ízeket.

Már csak azért is érdemes jól megválasztani, hogy honnan rendelsz tortát, és nem feltétlenül a legolcsóbbat választani, mert tele az internet olyan elkeseredett vásárlók fényképeivel, akik teljesen másmilyen tortára számítottak, mint amit kaptak. Ha ezek egy otthoni próbálkozások képei lennének, akkor az ember néha még elismerően bólintana is, hogy nem is rossz, már majdnem olyan, mintha profi készítette volna, vagy egyszerűen csak arra gondolna, hogy milyen cuki, hogy megpróbálta, és az egész olyan bájosan csúnya. Viszont mikor kiderül, hogy ezek megrendelésre készültek, pénzért, akkor könnyen belátja az ember, hogy nagyon körültekintően kell választani, hogy kit bízzunk meg a tortakészítéssel. Nyugodtan kérjünk referenciamunkákat mielőtt rendelünk, hogy minimalizáljuk annak a lehetőségét, hogy mondjuk egy ilyen förmedvény kerüljön elő az ünnep csúcsán.

A születésnap elég fix dátum

Mindig időben rendelj! Egy születésnapot, névnapot, házassági évfordulót vagy akár egy esküvőt jóval hónapokra előre tud az ember. Éppen ezért a tortarendelést sem érdemes az utolsó pillanatra hagyni. Két nappal a buli előtt előfordulhat, hogy már sehol sem fér bele egy három szintes csodatorta, ezért ha nem is hónapokkal, de mindenképpen hetekkel a buli előtt érdemes megrendelni az egyedi tortákat. Ekkorra már az is nagyjából tiszta lesz, hogy hányan lesznek a bulin, mekkora legyen a torta és melyik íz az ünnepelt kedvence.

Tényleg olyan bonyolult tortát rendelni?