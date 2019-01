Mi bajom lehet, ha kimarad a fogmosás?

Tudod, mi történik a szádban, ha kimarad egy fogmosás? És ha több? És mi lenne, ha egy évig nem mosnál fogat? Most kiderül.

Fogat már 5000 évvel ezelőtt, az ókori egyiptomiak is mostak, igaz, menő elektromos fogkeféjük még nem volt. Az AsapScience videója mutatja be, hogy mi történne, ha örökre lemondanánk a szájhigiénia fenntartásáról.

Mi történik, ha kimarad?

Percekkel a fogmosás után már újra zavartalanul élik életüket a streptococcus baktériumok, amik alapvetően nem jelentenek veszélyt számunkra, amíg a szervezetünkben minden a megfelelő módon működik.

Abban az esetben, ha egy este elfelejtünk fogat mosni, a baktériumok azonnal úgynevezett dentális plakk képzésébe kezdenek. Ez egy olyan biofilm, amely a szájüregben található kemény felszíneken – fogakon, protézisen, implantátumokon – alakul ki. Fontos, hogy ne tévesszük össze a lerakódott ételmaradékkal, vagy a kevésbé szervezett, lazán kötődő bakteriális lepedékkel. A plakk jellemzően baktériumokat, elhalt hámsejteket, fehérjéket, valamint szénhidrátot tartalmaz. Ez kiváló helyet biztosít a baktériumok szaporodására. Több baktérium pedig még több plakkot képez, így egy jól működő körforgás jön létre.

Ha valami véletlen folytán egy teljes hétig nem mosunk fogat, a felhalmozódott plakktól kellemetlen szagú lesz a leheletünk, emellett pedig a fogkőképződés is megindul. Ez gyorsan a fogak sárgulásához és a zománc károsodásához vezet, hiszen a felhalmozódott baktériumok tejsav termelésébe kezdenek.

Hónapokban mérhető változás

Egy fogmosástól mentes hónap után kisebb lyukak jelennek meg a fogainkon, amik, ha nem kapnak szakszerű kezelést, egyre mélyebbé és nagyobbá válnak. Ezzel párhuzamosan begyullad a fogínyünk is, hiszen a rengeteg baktérium miatt az immunrendszerünk megtámadja a fogakat és az ínyt. A keletkezett lyukakba mindenféle megtelepszik, az ínyünk pedig a legkisebb hatástól is vérezni, fájni fog.

Abban az esetben, ha egy évig kimarad a fogmosás, kialakul a periodontitis. Ez egy olyan gyulladás, amely jellemzően a fogakat körülvevő és tartó szöveteket és csontokat, a gyökérhártyát támadja meg, ez pedig mindenképp orvosi kezelést igényel. A fogak lyukai megtelnek ételmaradékokkal és baktériumokkal, emiatt pedig az immunrendszer fokozatot vált, és még nagyobb lendülettel veszi fel a harcot. Ennek általában az lesz a következménye, hogy a fogak elkezdenek kihullani.

Ha egy év után is kitartunk a fogmosástól mentes életmód mellett, a gyulladás a véráramon keresztül eljut a testünk többi részébe is. Emiatt különböző szervi megbetegedések, merevedési zavarok, fej és nyaki rák, szívbetegség, sőt demencia is kialakulhat.

Bátran kijelenthetjük, hogy érdemes azt a napi pár percet a fogainkra szánni, hiszen ezzel számos problémát megelőzhetünk.