Utazni mindannyian szeretünk, más és más okokból. Van, akinek a természet közelsége fontos, másnak a különleges ételek, és van, aki csak arra vágyik, hogy próbára tehesse a képességeit. A legújabb utazási trendeket viszont egyszer mindenkinek ki kell próbálnia.

Nekivágnál a világnak egyedül? Esetleg elindulnál nyaralni anélkül, hogy tudnád, pontosan hova is mész? Tudnál környezettudatosan utazni? Végigkóstolnád Párizs minden cukrászdájának macaronkínálatát? Vagy szeretnél másokon segíteni? Ha igen, most a trendek is a te oldaladon állnak. Vágj bele egy izgalmas kalandba!

1. Utazás egyedül

Az utóbbi években számtalan olyan filmet láthattunk a mozikban, amik magányos utazókról szólnak. Ilyen volt például Julia Roberts útkeresése az Ízek, imák, szerelmekben, Reese Witherspoon kalandja a Vadonban vagy Ben Stiller bolyongása a Walter Mitty titkos életében. A műfaj tehát nem ismeretlen számunkra. Igaz, rengeteg veszélyt és nehézséget rejt, ez az utazási forma mégis egyre népszerűbb azok körében, akik arra vágynak, hogy felfedezzék magukban a valódi énjüket.

Gondoltál már arra, hogy egyedül fedezd fel a világot?

Ha egyedül kerekedsz fel, hogy bejárd a világ egy szegletét, nemcsak önállóbb leszel, de könnyebben ismerhetsz meg új embereket és kultúrákat, és rájössz, hogy amit eddig lehetetlennek gondoltál, talán mégsem az.

2. Titkos utazás

Egyre több külföldi utazási ügynökség (például a Magical Mystery Tours, a Pack Up and Go vagy a The Vacation Hunt) specializálódik olyan utakra, amelyek célja többnyire a reptérre érkezésig ismeretlen. Az utazni vágyók az indulás előtt néhány héttel információt kapnak arról, hogy milyen ruhákat kell bepakolniuk, és hogy mikor és hol száll fel a gépük, de úti céljukkal csak az indulás napján szembesülnek.

Persze az ügynökségek senkit sem küldenek olyan helyre vagy kalandra, ahová nem szívesen menne. A helyszínt az előzőleg adott válaszok alapján választják ki, amik az érdeklődési körre, a büdzsére és az időtartamra vonatkoznak. A titkos utazás tökéletes választás azoknak, akik nem tudnak dönteni a rengeteg lehetőség közül.

3. Öko utazás

Nyaralás közben hajlamosak vagyunk megfeledkezni a környezetvédelemről. Az otthoni fenntartható szokásainkat nem mindig egyszerű magunkkal vinnünk külföldre, főleg ha a csomagolás- vagy az autó-, esetleg repülőmentesség csak nehezen megoldható. Pedig fontos, hogy ne csak a saját házunk táján figyeljünk oda a ökológiai lábnyomunkra. Rengeteg módja van annak, hogy lehetőleg a legfenntarthatóbban vágj neki egy útnak.

Bármerre is jársz a világon, óvd a környezeted Fotó: Oleh_Slobodeniuk /

Válaszd a lehető legkörnyezetbarátabb formát, próbáld ki, milyen repülő helyett vonattal tenni meg nagyobb távokat, legyen nálad mindig újratölthető kulacs, hogy ne kelljen PET-palackos vizet vásárolnod, vigyél magaddal vászontáskát, és mindent hagyj magad után tisztán, legyen szó egy erdei tisztásról vagy a reptér várójáról.

4. Tematikus út

Unod, hogy minden városban kötelezően végig kell járnod a nevezetességeket? Előfordulhat, hogy nem érdekelnek a templomok, a várak és a múzeumok, viszont mindennél jobban szeretnéd megismerni a francia süteményeket, az olasz borokat, a skót whiskyt vagy a helyi graffitiket. Eredj a nyomukba, és fedezd fel őket. A lényeg, hogy hagyd magad mögött a turistáktól hemzsegő útvonalakat, térj le a térképről, és keress fel olyan helyeket, amik különben egyáltalán nem esnének útba. A lehetőségek száma végtelen.

Egy whiskytúra Skóciában? Fotó: Leon Harris /

5. Önkénteskedés

Az önkénteskedés tökéletes módja annak, hogy mialatt felfedezel egy új országot, megismerkedj az ott élő emberekkel és problémáikkal, és segíts rajtuk. Az amerikai diákok körében például egyre népszerűbb a nyári vakációt önkénteskedéssel tölteni. Mindegy, hogy egy iskolát segítesz felépíteni Peruban vagy ételt osztasz egy afrikai faluban, életed meghatározó élménye lesz.