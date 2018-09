Ezek voltak a filmtörténet legjobban fizetett szerepei

Ugyan nem kell féltenünk a filmsztárokat, hogy nem tudnak miből megélni, ma már a sorozatok vonzzák a közönséget a mozikba, nem pedig a színészek. A 90-es években azonban a nagy nevek akár több millió dollárt is értek. Összegyűjtöttül a 10 filmtörténet 10 legjobban megfizetett szerepét.

Manapság a színészek markát nem ütik hihetetlen gázsik, ugyanis elmúltak azok az idők, amikor az emberek a főszereplő miatt ültek be a moziba. Pedig nem is olyan régen a filmvásznon való megjelenés egyet jelentett a biztos sikerrel. Az 1990-es évek olyan nagy hírességek mint Will Smith, Jim Carrey vagy Tom Cruise hatalmas összegeket kaptak, hogy bevonzzák a tömegeket a mozikba.

Jim Carrey például a Kábelbarát című filmmel 20 millió dollárt keresett – ekkora honorárium ma már ritka. A közönséget most sokkal jobban vonzzák a folytatásos történetek, mint maguk a főszereplők. Az a cím, amiben említést tesznek a Bosszúállókról vagy a Star Warsról valószínűleg nagyobb sikert hoz, mint Robert Downey Jr. , vagy Harrison Ford neve. Ennek ellenére néhány színésznek így sikerül előnyös megállapodásra jutnia, Vin Diesel a Halálos iramban 8-ért 20 millió dollárt, Daniel Craig pedig a legutóbbi James Bondért 25 millió dollárt kapott.

Következzen most a Buisness Insider España listája minden idők legjobban megfizetett szerepeiről.

10. Leonardo DiCaprio mint az Eredet Dom Cobbja

DiCaprio legalább 50 millió dollárt, vagyis nagyjából 13 milliárd forintot nyert Christopher Nolan Eredet című, 2010-es filmjével kizárólag a mozis, majd később a tévés bevételekből.

9. Jack Nicholson mint a Batman Jokere

Jack Nicholson markát előzetesen 6 millió dollár ütötte, hogy eljátssza Jokert, 1989-ben pedig aláírt egy megállapodást is, miszerint részesedést kap a későbbi bevételből. Így ő lett a Batman filmek leggazdagabb gonosza 50 millió dollárral.

8. Johhny Depp mint a Karib-tenger kalózai: Ismeretlen vizeken Jack Sparrow-ja

A Karib-sorozat 2011-ben mozikba került negyedik része, az Ismeretlen vizeken minden idők legdrágább filmje lett. A költségek nagy részén a szereplők és a stáb osztozott, amiből csak Depp 55 millió dollárt vitt haza, Jack Sparrow bőrébe bújva pedig összesen 300 millió dollárt keresett.

Johnny Depp 300 millió dollárt keresett Jack Sparrow szerepével. Fotó: Gregg DeGuire / Getty Images Hungary

7. Tom Hanks mint Forrest Gump

Tom Hanks a Forrest Gump forgatása előtt úgy döntött, hogy a film sikere alapján tart igényt a honoráriumára, ami 60 millió dollárt hozott neki.

6. Harrison Ford mint az Indiana Jones és a kristálykoponya királysága Indiana Jones-a

A negyedik Indiana Jones film után a bevételek nagy százalékán Harrison Ford, Steven Spielberg, a rendező és George Lucas, a producer osztozott. Ford így kapott 65 millió dollárt.

Harrison Ford Steven Spielberggel és George Lusas-szal osztozott a legutóbbi Indiana Jones film bevételén. Fotó: Stephane Cardinale - Corbis / Getty Images Hungary

5. Johnny Depp mint az Alice Csodaországban Kalaposa

Ugyan Deppet a Karib-tenger sorozat Jack Sparrowjaként zártuk a szívünkben, a Csodaországbéli alakítása mégis több pénzt hozott. 50 millió fontot, azaz 68 millió dollárt keresett a Kalapos szerepével.

4. Sandra Bullock mint a Gravitáció Ryan Stone-ja

Sandra Bullock a Gravitáció című film után 20 millió dollárral lett gazdagabb, ami önmagában sem kis összeg, de ezen felül a film bevételeinek 15 százalékát is megkapta, így végül nagyjából 70 millió dollár ütötte a markát.

3. Tom Cruise mint a Mission: Impossible - Fantom protokoll Ethan Huntja

Cruise 75 millió dollárt keresett a Mission: Impossible negyedik részével, ami a Forbes legbefolyásosabb embereinek listájára repítette 2012-ben.

Tom Cruise a 75 millió dolláros gázsijával a dobogó harmadik helyén áll. Fotó: John Phillips / Getty Images Hungary

2. Will Smith mint a Man in Black K ügynöke

Will Smith csupán a Man in Black sorozat harmadik részével 100 millió dollárt keresett, ami igen bőkezű fizetésnek számít, tekintve, hogy a film összbevétele 624 millió dollár volt.

1. Keanu Reeves mint a Mátrix Neója

A listát magasan vezeti Keanu Reeves, aki nem kevesebbet mint 250 millió dollárt, vagyis nagyjából 69 milliárd forintot kapott a Mátrix trilógiáért.