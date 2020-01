Teszt: melyik a legjobb kaukázusi kefir?

Tizenkétféle kefirt kóstoltunk végig, hogy megmutassuk, melyiket érdemes választanod, ha azt szeretnéd, hogy ne csak egészséges, hanem finom is legyen.

Nincs is jobb reggeli, mint a kefirbe tunkolt kiflit. Ezért is született meg bennünk az elhatározás, hogy mindkét termékcsoporttal tegyünk egy próbát. Elsőként a kefirekről osztjuk meg tapasztalatainkat, pontosabban a kaukázusi kefirekről, melyek népszerűsége továbbra is töretlennek látszik. De vajon vannak köztük fekete bárányok is? Máris kiderül!

Miben más a kaukázusi kefir?

Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője a Dívány kérdésére elmondta, azt, hogy mit nevezhetünk kefirnek, a Magyar Élelmiszerkönyv határozza meg, de a szabályozás külön a kaukázusi változatra nem tér ki. A szakember szerint a kefirről elsősorban azt érdemes tudni, hogy az élőflórás savanyú tejkészítmények csoportjába tartozik. A kaukázusi kefirnél ehhez képest nem lehet markáns különbségeket felfedezni, csak némi extra szénsavasság érezhető rajta, de mivel a Kaukázusból származik, marketingszempontból mindenképp előnyös így megnevezni.

A kaukázusi kefir fehér, krémes állagú, akár rögöket is tartalmazó savanykás, enyhén szénsavas, jellegzetes termék.

A tejkészítményben a gyártás során élő mikrobákat szaporítanak el, azaz kefirgombával erjesztik, amit különböző élesztőgombák és a szervezet számára hasznos baktériumok alkotnak. Ezért is alakul ki a termék szénsavas jellegét adó minimális szén-dioxid-tartalom, illetve az alkoholos erjedés miatt némi alkohol is.

Már az elnevezése is csábító

Mennyire egészséges?

Az élelmiszermérnök rámutatott, hogy a kefir valóban egészséges termék, mivel a szervezet számára fontos fehérjéket, vitaminokat, ásványi anyagokat is tartalmaz, a benne lévő élő mikrobák pedig bélrendszerünk hasznos részét képezik (probiotikumok), illetve emésztésünket, anyagcserénket segítik. Ezek a jótékony mikrobák a tejcukrot tejsavvá alakítják, ezért a kefir csaknem laktózmentes is.

„Fontos megemlíteni, hogy bár kétségtelenül egészséges élelmiszer, nagymértékű fogyasztása már nem tekinthető egészségesnek. A nagy mennyiségű tejsav ugyanis felboríthatja a belek természetes bélflórájának egyensúlyát”– figyelmeztet Traszkovics Zsolt.

Csak addig egészséges, amíg nem viszed túlzásba Fotó: Ruzsovics Dorina

Hogyan teszteltünk?

Kóstolónkhoz a nagy láncok aktuális kínálatából válogattuk össze a natúr kaukázusi kefireket, melyekből vásárlásunk pillanatában összesen tizenkétfélét találtunk. Szerkesztőségünk tagjai ezeket egy vakteszt keretében ették végig, tehát nem tudhatták, hogy a termékek mely gyártóktól, milyen sorrendben kerülnek eléjük. Az értékelés szigorúan szubjektív, érzékszervi tényezők alapján egy 1-től 5 pontig terjedő skálán történt.

Az összesítés és átlagolás után ennek alapján született meg az alábbi eredmény:

3. helyezett: Abaúj kaukázusi kefir – 3,5 pont (219 forint/450 g)

Összetevők: pasztőrözött, homogénezett tej, vajkultúra, kefirgomba. Gyártó: Abaújtej Közös Vállalat.

Fotó: Ruzsovics Dorina

Az Abaúj terméke ízre teljesen rendben volt. Legalábbis tesztelőink szerint, akik szinte csak a kefir hígabb állagában találtak némi kivetnivalót, de összességében közepesnek vagy jobbnak ítélték.

Híg ez is nagyon.

Finom.

Advenced kefir.

Finom, de lehetne kicsit sűrűbb.

Csíp, de az állaga jó.

2. helyezett: Lidl Pilos kaukázusi kefir – 3,85 pont (199 forint/450 g)

Összetevők: tej, tejfehérje-koncentrátum, kefirkultúra (tejből). Gyártó: Sole-Mizo Zrt.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Lidl kefirjére csak úgy záporoztak a 4-es osztályzatok. Kóstolóink ennek megfelelően nagyrészt finomnak nevezték, és csak egyvalaki akadt, aki jellegtelenséggel vádolta.

Finom.

Átlagos.

Egész jó.

Nem győzött meg. Jellegtelen tejtermékízű.

Nem rossz végre.

Finom, édeskés.

1. helyezett: Tesco kaukázusi kefir – 4,08 pont (189 forint/450 g)

Összetevők: pasztőrözött, homogénezett tej, tejsavbaktérium-kultúra.

Fotó: Ruzsovics Dorina

A Tesco terméke ízre és állagra is remekül vizsgázott, így teljesen megérdemelten hozta el a győzelmet. Főleg ha hozzávesszük, hogy 189 forintos költségvonzatával ár/érték arányban is abszolút megállja a helyét.

Jó az állaga (nem olyan folyékony), de az íze nem annyira.

Elmegy.

Ez nagyon jó!

Ez jó.

Darabos és a poharas kefirre emlékeztet, de kategóriájában jó.

Ez nem rossz, csak nekem túl homogén.

Futottak még 4. helyezett: Auchan Tuti Tipp kaukázusi kefir – 3,14 pont (205 forint/500 g) Az Auchan versenyzője nem lett volna rossz, három tesztelőnknek például kifejezetten ízlett, másoknak viszont a tejföl jutott róla eszébe, ami bizony egy kefirnek kevésbé válik a javára. 5. helyezett: ALDI Milfina kaukázusi kefir – 2,92 pont (199 forint/450 g)

Gyártó: Alföldi Tej Kft. Az ALDI terméke elsősorban savanykás ízeivel hívta fel magára a figyelmet, amiről eltérek a vélemények. Voltak, akik szeretették, voltak, akik nagyon nem. 6. helyezett: SPAR kaukázusi kefir – 2,91 pont (185 forint/450 g) A SPAR kefirjéről többen is úgy vélték, hogy „semmi extra”, és bár „jó az állaga”, „mintha vizes lenne”, „nem elég savanyú”, illetve „kellemetlen tejes mellékízt” mutat a végén. 6. helyezett: Penny Sissy kaukázusi kefir – 2,91 pont (139 forint/450 g)

Gyártó: Jásztej Kft. A Penny termékénél felmerült, hogy inkább aludttej, mint kefir, de két tesztelőink így is megkedvelte, megjegyezve, hogy „egész jó a többihez képest”. 8. helyezett: CBA Piros kaukázusi kefir – 2,64 pont (199 forint/450 g)

Gyártó: Sole-Mizo Zrt. Hasonlóan alakultak az arányok a CBA kefirjénél is. Ketten „édeskés, kellemes íze” és „jó állaga” miatt értékelték kedvezően, a többiek ellenben „nagyon hígnak”, „borzalmasnak”, „keserűnek” és „kegyetlen mellékízűnek” tartották. 8. helyezett: Milli kaukázusi kefir – 2,64 pont (269 forint/450 g)

Gyártó: FrislandCampina Hungária Kft. A Milli terméke szintén kapott hideget és meleget is, de inkább az előbbiből jutott neki több. Így aztán hiába kapta meg, hogy „egész finom” és „savanykás és intenzív ízű”, a „rossz” és „szörnyű” minősítések átbillentették a mérleg nyelvét. 10. helyezett: Danone előflórás kaukázusi kefir – 2,5 pont (229 forint/350 g)

Gyártó: Danone Kft. „Túl folyékony”, „híg és csomós”, „íztelen” „hányás-” és „tejfölízű” – fogalmaztak résztvevőink a Danone kefirjéről, ami csak két esetben váltott ki pozitív érzéseket. 11. helyezett: Mizo élőflórás kaukázusi kefir – 2,42 pont (245 forint/330 g)

Gyártó: Sole-Mizo Zrt. A Mizo terméke egész jól indított savanykás ízeivel, de aztán beköszönt a mellékíze, amiről tesztelőink olyanokat írtak, hogy „súlyos”, „fura”, „keserű” és „romlott ízű”. 12. helyezett: Riska Drink & Go kaukázusi kefir – 2,16 pont (269 forint/450 g)

Gyártó: Alföldi Tej Kft. A Riska kefirjébe mintha csak beleborult volna egy pohár sör. Volt egy tesztelőink, aki „sűrű, savanykás” jellegére tekintettel finomnak találta, a csapat fennmaradó része azonban hol „minősíthetetlenül szarnak”, hol „kegyetlennek” minősítette, vagy azt firtatta, hogy egyáltalán még jó-e.

Bővebben is érdekel, hogy miért olyan egészséges a kefir? Alábbi cikkünkből minden kérdésedre választ kaphatsz: