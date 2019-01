Mihez kezdj a karácsonyi ajándékkal, ha nem tetszik?

A karácsonynak vége, és most ott állsz néhány olyan ajándékkal, amire az égvilágon semmi szükséged sincs, sőt nem is tetszik. Mi most a teendő?

Ajándékot venni nehéz, ezt senki sem vitatja. De nehéz az is, hogy olyan ajándékkal élj, ami még porfogónak sem jó. Mindenki csalódott már az ajándékában, van, aki ezt tudja leplezni, ő csendben magában kesereg. És van, aki pedig kíméletlenül a másik arcába mondja, hogy azonnal adja a blokkot, mert ő aztán erre rá sem tud nézni. Utóbbi sem biztos megoldás egyébként, ugyanis a boltok csak akkor kötelesek visszavenni egy terméket még blokk ellenében is, ha az minőségi hibás. De akkor mégis, mit lehet tenni, hogy ne maradjon a nyakadon feleslegesen az ajándék?

Azért tegyél egy próbát a blokkal!

Ha van rá lehetőséged, tegyél egy próbát a blokk elkérésére. Ne felejtsd el, a másik időt, energiát és pénzt szánt arra, hogy megvegye neked azt a terméket. Ezért is nagyon fontos kíméletesen közölni, hogy bár nagyon köszönöd az ajándékot, mégis úgy érzed, találnál abban a boltban olyan pulóvert, amit több alkalomra is fel tudsz venni, vagy hogy a kávéfőző nagyon jó ötlet volt, és tényleg nincs is a lakásodban, de sajnos nem iszol kávét, ezért menjetek el inkább együtt, és nézzetek mást helyette. Ha tényleg észérvekkel, őszintén, nem sértően és nagyon kedvesen mondod el, miért nem tetszik az az ajándék, akkor az esetek többségében a másikat sem sérted meg vele.

Add el!

Ilyenkor beindul a termékek másodlagos piaca, vagyis az apróhirdetős, aukciós oldalakon találnak maguknak új gazdát. Persze nem minden működik karácson után, vagyis nem valószínű, hogy most tudsz majd túladni a rénszarvasos vagy havas házikós gyertyatartón vagy a karácsonyi zoknin, de például egy rosszul megválasztott parfüm, ékszer vagy elektronikai termék sikert arathat. Jó, ha beletörődsz abba, hogy egy telefon, számítástechnikai vagy műszaki cikk árazása olyan, mint az autó, vagyis ahogy átlépi az üzlet lopásgátlós ajtaját, már le is zuhant az ára. Ennek ellenére még így is köthetsz olyan üzletet, hogy te is és a vevő is jól járjon. Érdemes vevőként is szétnézni most ezeken az oldalakon, hátha a másik által gyűlölt, ezért olcsón eladóvá váló karácsonyi ajándéka pont az, amire vágytál volna, és most olcsóbban megkaphatod.

Jó lesz ajándéknak

Írd fel azért, hogy kitől kaptad, nehogy pont rossz helyre ajándékozd tovább, de egy nem túl személyre szabott ajándék remek lesz másnak is. Arra figyelj, hogy ne legyen nagyon karácsonyi, és mondjuk, egy doboz csoki esetében pillants rá azért a lejárati időre is, de néhány illatgyertya vagy karácsonyi hangulatú lakásdekorációs tárgy egyszerűen tökéletes ajándék lehet bárkinek jövőre. Ha kaptál egy üveg pálinkát, de nem iszol töményet, akkor azt következő vacsorameghívásra vagy baráti összejövetelre viheted is magaddal.

Cserebere buli

Valószínűleg nemcsak te gyűjtögeted évek óta a kacatokat, amiket ugyan nem hordasz, de ajándékba kaptad, és hiába, hogy az a körömlakk nem a te színed, vagy nem tetszik az a bizsu, a barátnőidnek még simán lehet a kedvence. Úgyhogy a következő összejövetelnél vigyétek el ezeket az kis apróságokat, és dobjátok be a közösbe. Talán az összes kis vackodtól megszabadulsz, vagy éppen újakkal térsz majd haza, viszont legalább megadtad az összes kacatnak a lehetőséget, hogy valakinek örömet okozzanak.

Újrahasznosítás

A Pinterest és a Youtube korában már nagyon gyorsan kaphatsz segítséget, hogyan tudsz bármit átalakítani egy teljesen más használati tárggyá. Csúnya pulóverből mamusz, kis izékből gyertyatartó, és tényleg olyan megoldások, amikre egyébként még a legkreatívabb emberek sem feltétlenül gondolnának. Nézegess meg néhány ilyen videót, és kezdj bele a nagy átalakításba, és lebegjen az a szemed előtt, hogy amennyiben el is rontod, mindenfajta lelkiismeretfurdalás nélkül dobhatod ki a kukába.

Jótékonykodás

Karácsony előtt sokan adtak, de ez ne szegje kedved attól, hogy karácsony után is adakozz. Azok a szervezetek, amik akkor segítettek rászorulókon, valószínűleg most is tudnak neked segíteni abban, hogyan tudod eljuttatni az ajándékodat rászoruló családoknak. Sőt, akár a te környezetedben is él olyan, akiről tudod, hogy örülne még egy tusfürdőszettnek vagy egy zokninak is, úgyhogy ha olyan ajándékot kaptál, amire neked semmi szükséged, de másnak viszont valóban hasznos lehet, akkor kicsit húzd tovább a karácsony szellemiségét, és ajándékozd oda olyannak, akinek nem jutott olyan boldog és ajándékokban bőséges karácsony, mint neked.