Márkás ásványvizek tesztje: van értelme a drágábbat venni?

A sajátmárkás kör után tovább folytattuk kalandozásainkat a szénsavas ásványvizek világában. Ezúttal tizenháromféle terméket próbáltunk ki.

Mielőtt még félreértenéd a dolgot, szeretnénk tisztázni, hogy tesztünkkel véletlenül sem kívánunk szeméthegyek termelésére sarkallni. Korábbi emberkísérletünk során már magunk is belekóstoltunk a PET-palackmentes életbe, illetve azt is bemutattuk, hogy milyen alternatív módokon (szódagéppel vagy rendeléssel) szavatolhatod napi bubis víz beviteledet. Mivel bízunk benne, hogy felnőtt emberként felelős döntést tudsz hozni, most sem akarjuk megmondani neked, hogy mit csinálj. Tesztünkkel csupán az a célunk, hogy ha már ásványvizet vennél – például azért, mert a strandon csak így kerülheted el a szomjhalált, vagy netán hirtelen felindulásból fröccsöt, szörpöt innál – akkor legyen valami elképzelésed arról, hogy melyiket is érdemes választanod.

Hogy kerül a víz a palackba?

Ahogy azt Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a Diatra Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője legutóbb elmondta, az ásványvizet a talaj vízzáró rétegei közül nyerik ki kutak segítségével, majd azt a tisztító folyamatok után a gyártók szén-dioxiddal dúsítják és palackozzák. Amennyiben a termékbe literenként 2-4 gramm gáz kerül, azt enyhe víznek nevezzük, míg 6-7 grammnál már dús vízről beszélhetünk.

Ezt a 13 ásványvizet kóstoltuk végig Fotó: Ruzsovics Dorina

Hogy teszteltünk?

Az ásványvizek kínálata elképesztően széles, kóstolóink tűrő- és befogadóképessége azonban véges, ezért a kört végül 13 termékre szűkítettük le. Ezek azok a márkák, amelyekkel jellemzően az ismert láncok kínálatában találkozhatsz. Mint arra ajánlókban is kitértünk, a legolcsóbb és a legdrágább termék ára között ötszörös volt a különbség, ezért tesztünk egyik nagy kérdése az volt, hogy megéri-e ennyivel többet adni egy vízért.

Tesztelőink olyan hidratáltak lettek, mint még soha Fotó: Ruzsovics Dorina

Ennek kiderítéséhez vaktesztet végeztünk. Kóstolóink szubjektív szempontok alapján értékelték a termékeket a megszokott 1-től 5 pontig terjedő skálán, majd az összesítés után a végeredményt átlagolással határoztuk meg. Így alakult ki a következő rangsor.

3. helyezett: Szentkirályi szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz – 3,5 pont (105 forint/1,5 l)

Megfelelő mennyiségű buborék, semmiféle kellemetlen mellékíz és teljesen korrekt összhatás. A Szentkirályi terméke leginkább ezen kvalitásaival vetette meg a lábát a harmadik helyen. Ha ketten nem vélekednek úgy, hogy lehetne szénsavasabb is, talán tovább is jutott volna.

Fotó: Ruzsovics Dorina

Ízre és küllemre is bubisabb.

Sok bubi, király, de nem extra.

Bubis és bubis ízű. Aki szereti a szénsavat, annak biztosan nyerő.

Finom! Pont eléggé bubis, pont eléggé csíp, nincs mellékíze.

Nem elég szénsavas.

Ezt sem érzem erősnek, de a gyomrom már kezd telítődni.

2. helyezett: Theodora Kereki szénsavas természetes ásványvíz – 3,57 pont (79 forint/1,5 l)

A Theodora ásványvize kielégítő szénsav arányával és kellemesen lágy ízével nyerte meg tesztelőink többségét. Azért csak a többségét, mert hárman erre is azt mondták, hogy kevés benne a buborék. Ha ettől elvonatkoztatunk, mindenképp ajánlott tétel!

Fotó: Ruzsovics Dorina

Látványra ebben kevesebb a bubi, de ízre sem szénsavasabb.

Ebben kevés a bubi, amúgy semmi extra.

Alig szénsavas, inkább csak savas ízű. A buborékok kiszaladtak belőle.

Finom, pont kellemesen buborékos, picit csíp.

Kellemesen lágy.

Ez is lágy, de mintha nagyobb koncentrációban lennének benne buborékok. Bizsgergetik a nyelvem hegyét.

Ebben tök jó a szénsav arány.

1. helyezett: Mizse szénsavas természetes ásványvíz – 3,71 pont (75 forint/1,5 l)

Enyhén savas, van karaktere, egészen finom és kifejezetten frissítő is. A Mizse termékében minden megvolt, amit csak egy ásványvíztől várunk. Tesztelőink számára magában és szörppel fogyasztva is alkalmasnak tűnt a nyári folyadékpótláshoz. Az már csak bónusz, hogy az ára is baráti: 75 forintért elég jó dealnek számít.

Fotó: Ruzsovics Dorina

Ez vagy nagyon tetszett, vagy nagyon elfáradtam a teszt végére.

Ez jó, nálam ez nyert.

Egész finom, frissítő. Magában sem tűnik rossznak, de szörppel is meginnám.

Nagyon enyhén savas.

Ez jó, karakteresebb ízű a többinél.

Futottak még Ezek a termékek nem szereztek dobogós helyezést, ezért értékeléseiket csak tájékoztató jelleggel, röviden közöljük. 4. helyezett: Fonyódi szén-dioxiddal dúsított forrásvíz – 3,42 pont (118 forint/1,5 l) Voltak, akik úgy vélték, hogy intenzív és kicsit szúrós, mások meg úgy, hogy visszafogott és átlagos. Bár szénsavtartalmáról eltértek a vélemények, összességében a Fonyódi terméke sem volt rossz, sőt: az értékelőlapokon két kellemes és egy frissítő jelző is szerepelt. 4. helyezett: Vöslauer szénsavas természetes ásványvíz – 3,42 pont (259 forint/1,5 l) Tesztünk második legdrágább résztvevője, a Vöslauer ásványvíz nem bizonyult annyira kiemelkedőnek, mint ahogy azt az ember az ára alapján várná, de legalább nem csak mutatóban hordozott buborékokat. Tesztelőink főleg azt emelték ki, hogy friss és karakteresen szénsavas. 6. helyezett: San Benedetto szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz – 3,28 pont (159 forint/1,5 l) Vajon mire futja egy olasz víznek magyar versenytársaival szemben? A jelek szerint nem sokra, pontosabban a 6. helyre. Kóstolóinknak a San Benedetto terméke alapvetően ugyan ízlett, ám szénsavjelenletétét túlzottan intenzívnek, már-már marónak találták. 7. helyezett: Primavera szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz – 3,14 pont (89 forint/2 l) A Primavera terméke szúrósabbnak, karcosabbnak hatott tesztelőinknek, akik közül ezt hárman komálták. „Kedvesen szúr” – jegyezte meg egyikük. A többieknek viszont már kevésbé jött be ez a dominánsabb ízhatás. 7. helyezett: Balfi Classic szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz – 3,14 pont (79 forint/1,5 l) A Balfi ásványvizét valaki a szódavízhez hasonlította, de a mezőny más tagjaitól nemcsak ez különböztette meg, hanem savanykásabbnak ható ízvilága is. Ez a kombináció három kóstolónknál döngetett nyitott kapukat. 9. helyezett: Nestlé Aquarel szénsavas természetes ásványvíz – 2,85 pont (99 Ft/1,5 l) A Nestlé Aquarel nagyrészt hármas osztályzatokat kapott. Tesztelőink ezt azzal magyarázták, hogy látványra bubis, ízre inkább enyhe, és nyelvbizsergetős érzete ellenére „olyan semmilyen”. 10. helyezett: San Pellegrino szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz – 2,71 pont (389 forint/1 l) Hiába olasz és hiába bitangul drága, a San Pellegrino terméke elmaradt kóstolóink várakozásaitól. „Finoman szólva túlzás szénsavasnak hívni” – mutattak rá többen is. Ezért önszántunkból nem biztos, hogy újra kiadnánk majd 400 forintot. 11. helyezett: Visegrádi szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz – 2,57 pont (85 forint/1,5 l) A Visegrádi ásványvíz ugyancsak az elenyészőnek ítélt szénsavtartalom miatt került a sereghajtók közé, ráadásul az íze sem hagyott igazán mély nyomokat tesztelőinkben. Voltak, akik arra panaszkodtak, hogy savanykásabb és olajos beütései vannak. 11. helyezett: NaturAqua természetes szénsavas ásványvíz – 2,57 pont (115 forint/1,5 l) A NaturAqua terméke a pohárban méregetve még jóval szénsavasabbnak ígérkezett, a kóstoló azonban rámutatott, hogy nem is annyira az. „Nem érzem, hogy szétrobbannának a buborékok a számban” – született meg a szomorú felismerés. 13. helyezett: Ave szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz – 2,42 pont (89 forint/1,5 l) Az Ave ásványvizében már tényleg csak mutatóban találtunk buborékokat. Csapatunk nagy része arra a megállapításra jutott, hogy jellegtelen, és mindössze ketten nyilatkoztak úgy, hogy egészen rendben van.

