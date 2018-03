Teszt: Ezek a legjobb gépi mosogatószerek

Jó hír, hogy az olcsóbb márkák simán lenyomták a nagyokat. Mutatjuk, hogy mit érdemes keresni a boltokban.

A Stiftung Warentest 2013-ban már megnézte, hogy milyen tablettákat érdemes vásárolnia annak, aki mosogatógéppel rendelkezik, és négy évvel később úgy döntöttek, ideje ismét felmérni a piacot. A német fogyasztóvédelmi magazin munkatársai az új teszthez összesen kilenc tablettát és három gélt , illetve gélkapszulát vásároltak be még nyáron, az árakat pedig januárban kérték be a gyártóktól. Részletek a hajtás után!

Nincs is bosszantóbb annál, amikor az ember kiveszi a mosogatógépből az edényeket és az evőeszközöket, és szembesülnie kell azzal, hogy órák is kevesek voltak ahhoz, hogy maradéktalanul eltűnjön a tojásfolt a kanálról, vagy a tésztamaradék a sütőformából. Persze ezt lehet a készülékre is fogni, de a magazin tesztje szerint az is számít, hogy milyen tisztítószert veszünk, mert óriási különbségek vannak abban, melyik hogyan birkózik meg a szennyeződésekkel. Természetesen a vizsgálatok során ügyeltek arra, hogy a körülmények azonosak legyenek, vagyis ugyanazt a gépet használták, ugyanúgy koszolták össze a poharakat, csészéket, tányérokat és evőeszközöket.

A szempontok

Tisztítás - 30% A laborban a különböző anyagokból készült edényeket és evőeszközöket jól összekoszolták, kaptak teát, odaégett tejet, tésztát, tojássárgáját, fasírozottat és még sok minden mást, majd egy 45 fokos programmal elmosták azokat, és végezetül két szakértő megvizsgálta, hogy maradt-e rajtuk bármilyen szennyeződés.

Foltmentesség - 15% Többféle üvegből, porcelánból, műanyagból készült tárgyat, illetve evőeszközt 50 fokos programmal, 21-es keménységű vízben öblítettek el harminc alkalommal, és két szakértő mesterséges megvilágításnál megvizsgálta, hogy volt bármilyen folt, lerakódás vagy képződött-e valamilyen egyéb zavaró réteg az edényeken.

A vízkövesség megelőzése - 15 % Többféle üvegből, porcelánból, műanyagból készült tárgyat, illetve evőeszközt 65 fokos programmal, 21-es keménységű vízben öblítettek el harminc alkalommal, és két szakértő mesterséges megvilágításnál megvizsgálta, hogy volt-e bármi nyoma a vízkőnek az edényeken.

Száradás - 15 % Többféle üvegből, porcelánból, műanyagból készült tárgyat, illetve evőeszközt 50 fokos programmal, 21-es keménységű vízben öblítettek el, és miután végzett a mosogatógép, az edényeket még 30 percig benne hagyták, majd a vízcseppeket számolgatva megállapították, mennyire száradtak meg ennyi idő alatt.

Fotó: Shutterstock

Mennyire kíméletes? - 10 % Többféle üvegből, porcelánból, műanyagból készült edényt, illetve evőeszközt 50 fokos programmal öblítettek el háromszáz alkalommal az első pár körben 0 és 1-es keménységű vízzel, majd 21-essel. A rend kedvéért minden alkalommal újra bekoszolták az edényeket és egyebeket, és két mosogatás között hagytak 30 percet, hogy lehűljenek, végezetül pedig két szakértő megnézte, hogy történt-e bármi baj velük.

Környezetvédelem - 10% Egy szakértő megnézte, hogy mennyi szemét termelődik egy mosásnál a csomagolóanyagból, hogy mennyi vízre van szükség ahhoz, hogy a szerben lévő esetlegesen káros anyagot kellően felhígítsa, és azt is lemodellezték, hogy az összetevők milyen mennyiségben lennének károsak a folyó- illetve a tengervízben élő organizmusokra.

Csomagolás - 5 % Öt szakértő vizsgálta meg, hogy mennyire olvasható a címkén szereplő szöveg, hogy érthető-e a használati utasítás, és hogy a feltüntetett mennyiségnél több vagy kevesebb mosószert tartalmaz a csomagolás.

A győztes Fotó: Aldi

Végkövetkeztetés

A legjobban az Edeka és a Lidl tablettái tisztítanak, az összes szennyeződéstípussal megbirkóztak, és még az edények is csakúgy csillogtak-villogtak. Az első helyet mégsem ezeket a termékek csípték meg, hanem az Aldi tablettája. Igaz, hogy a teával és a tésztával kicsit meggyűlt a baja, de a vízkővel semmelyik másik nem bánik el úgy mint az Alio. Itt fontos megjegyezni, hogy a Németországban kapható Alio tablettákat két gyártó szállítja az Aldinak, a Chemolux és Dalli, és van eg kis különbség, de alapvetően mindkettő jól teljesített a magazin tesztjein. És igen, az sajátmárkás és drogériás termékek csúnyán lenyomták a két ismert nevet, vagyis a Somatot és a Finsht. Persze ez csak az éppen vizsgált tablettákra vonatkozik, voltak olyanok is, amik a korábbi tesztekben jobban szerepltek, például a Somattól a Gold 12.

És mi a helyzet a gélalapú mosószerekkel? Nos, nem igazán érnek a tabletták nyomába, de ha valaki szeretne velük tenni egy próbát, akkor a Somatnak érdemes adni egy esélyt, ez volt a külön mezőny legjobbja. Ami mellettük szól az az, hogy könnyebb az adagolás, és a rövid- és gyorsprogramok esetén nem kell aggódnia amiatt, hogy nem oldódik fel kellően a mosószer. A fogyasztóvédelmi magazin ennek ellenére nem ajánlja a használatukat.

Össz. Tiszt. Foltm. Vízkőm. Száradás Anyagb. K.véd. Csom. Alio (Aldi) 2,0 (jó) 2,1 (jó) 1,8 (jó) 1,5 (nagyon jó) 2,1 (jó) 2,3 (jó) 2,2 (jó) 2,5 (jó) All-in-1 Power Aktiv (Edeka) 2,1 (jó) 1,6 (jó) 2,2 (jó) 2,6 (kielégítő) 1,8 (jó) 2,4 (jó) 2,3 (jó) 2,8 (kielégítő) W5 Platinum (Lidl) 2,2 (jó) 1,7 (jó) 2,2 (jó) 2,4 (jó) 3,0 (kielégítő) 2,5 (jó) 2,2 (jó) 1,6 (jó) Denkmit Multi-Power 12 (dm) 2,3 (jó) 1,9 (jó) 2,0 (jó) 2,1 (jó) 3,0 (kielégítő) 2,8 (kielégítő) 2,2 (jó) 2,1 (jó) K-Classic All in 1 (Kaufland) 2,3 (jó) 2,2 (jó) 2,1 (jó) 1,6 (jó) 3,1 (kielégítő) 2,2 (jó) 2,3 (jó) 2,8 (kielégítő) Saubermax Mega 12 (Norma) 2,3 (jó) 1,9 (jó) 2,8 (kielégítő) 3,2 (kielégítő) 1,8 (jó) 2,5 (jó) 2,4 (jó) 2,7 (kielégítő) Somat All in 1 10 2,8 (kielégítő) 2,8 (kielégítő) 2,0 (jó) 1,9 (jó) 2,7 (kielégítő) 2,8 (kieléígtő) 2,2 (jó) 4,0 (elégséges) Finish Powerball Super Power All in 1 Plus 3,4 (kielégítő) 2,0 (jó) 3,0 (kielégítő) 2,5 (jó) 3,9 (kielégítő) 2,8 (kieléígtő) 2,3 (jó) 4,0 (elégséges) Shine All-in-One (Netto) 5,1 (elégséges) 4,4 (kielégítő) 4,4 (elégséges) 5,1 (elégséges) 3,1 (kielégítő) 5,0 (elégséges) 2,0 (jó) 2,2 (jó) Somat Multi Perfect Gel 3,4 (kielégítő) 3,3, (kielégítő) 3,9 (elégséges) 2,3 (jó) 3,3 (kielégítő) 2,4 (jó) 2,1 (jó) 4,0 (elégséges) Denkmit All in 1 Liquid Power-Tabs 4,7 (elégséges) 4,7 (elégséges) 2,6 (kielégítő) 4,2 (kielégítő) 3,5 (kielégítő) 2,3 (jó) 2,5 (jó) 2,4 (jó) Blink 12 in 1 Gel (Müller) 5,0 (elégséges) 5,0 (elégséges) 4,1 (kielégítő) 4,9 (elégséges) 3,4 (kielégítő) 5,0 (elégséges) 2,1 (jó) 2,0 (jó)

(A dőlt betűvel jelzett termékek itthon nem kaphatóak.)