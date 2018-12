Alig ismered, de illene megajándékozni? Szuper ötletek 3000 Ft alatt!

Ha olyasvalakinek keresgélsz, akit jól ismersz, karácsonyi ajándékot vadászni nagyon izgalmas, mert klassz elképzelni, hogy fog majd örülni az illető egy-egy jól megválasztott tárgynak. Ha viszont egy távolabbi rokonnak, vagy egy nálad 20-30 évvel idősebb/fiatalabb családtagnak kell választanod, nem mindig könnyű a helyzet.

Ha kevésbé ismered, akit megajándékozol, mindig ott a kockázat, hogy mellélősz. Tippjeinkkel abban segítünk, hogy ne költs sokat a bizonytalanra (3000 forint alatt be tudsz szerezni mindent, amit ajánlunk), de növeld a maximumig az esélyét annak, hogy örömet okoz az ajándékod.

Ovisok-iskolások

Unokatestvéred gyereke, vagy a külföldön élő barátnőd kissráca, akit meg kellene ajándékozni? Esetleg a sulis/ovis karácsonyi húzás sikerült úgy, hogy elképzelésetek sincs, mit kellene venni? Nem megoldhatatlan feladat. Ha furcsán hangzik is, először azt kell eldöntened, hogy csak a gyereket, vagy a szülőt is meglepnéd. Szinte biztos, hogy egy nagycsoportos kissrác örülne egy Nerf-pisztolynak (merthogy az is van bőven 3000 forint alatt), de ha tudod, hogy az anyuka csak natúrfa-játékokat enged be a házba, akkor fölösleges kellemetlenséget okozol magadnak és a kissrácnak is, ha ilyet veszel. Olyat keress, aminek vélhetően örül az adott életkorú gyerek, de egy percben azért gondold át azt is, hogy a szülővel mennyire szeretnél kiszúrni.

Ha 10 év alatti lánynak keresel ajándékot, van pár dolog, amivel nem tudsz melléfogni. Jó választás minden, amibe írni és/vagy rajzolgatni lehet, az üres jegyzetfüzettől a lakattal zárható titokkönyvön át az öltöztetős füzetekig – ezeket általában nagyon szokták szeretni az ovis és alsós lányok. Éppígy népszerűek a különféle matricák, kézműves készletek és aranyos plüssök, kedves állatmintás bármik. Háromezer forintból már könyvet is lehet venni, de ehhez mindenképpen egyeztetés kell, mert kisebb gyereknek szerintem nem jó ötlet utalványt venni. Fontos, hogy nem csak a negédes dolgok jönnek szóba már a kicsiknél sem. Egyrészt lányok közt is találkoztam (otthon pl.) olyannal, aki a távirányítós autóra bukott, másrészt pedig a kifejezetten lányoknak dedikált holmi között is találsz olyat, ami nem csicsásan és fojtogató rózsaszínben, hanem akár művészi kivitelben készül.

Az ovis és kisiskolás fiúk általában szeretik a gyűjthető dolgokat, minden félévre jut egy új szenvedély valamilyen kártya vagy más apróság képében. Ezt a lelkesedést nyugodtan lovagold meg, vagy kelts fel te például kártyázás iránti rajongást. A versenyszellem és a játékszenvedély már úgyis ott van alapnak. Ovis és kisikolás korban jellemzően jöhet minden, ami dinoszauruszos, Star Wars-tematikájú, nindzsás stb. El lehet képzelni, hogy valamilyen mintás ruhadarabban gondolkodj, ha a méreteket ismered, de itt sem kell, hogy felülj a „nem fiús az, amin nincs Pókember vagy Yoda”-járatra: nyugodtan nézz körül a kicsit visszafogottabban fiúsított holmik között.

Fiúknak és lányoknak is szuperek a különböző „tudományos” készletek (kísérletezni, régészkedni és egy sor más klassz dolgot lehet csinálni a segítségükkel), ezekből még tanulnak is valamit, és még a szülő is lehet, hogy örülni fog. Iskolásoknak éppígy szinte biztos találatok a logikai játékok; a kisebb tasakos/dobozos építőkészletek pedig fiúknak és lányoknak egyaránt jó választásnak bizonyulnak, akárcsak az élethű állatfigurák és szuperhősök.

Tinik

Hű, hát nekik még a saját szüleik se nagyon tudják, hogy mit kellene venni, neked sem lesz könnyű dolgod, főleg, ha mindössze háromezer forintot tudsz/akarsz rászánni. De egyáltalán nem lehetetlen ez a küldetés sem.

Ha dióhéjban szeretnénk összefoglalni: nekik jöhet minden, amit tech, zene, lájfhekk, vagy éppen ellenkezőleg: vicces marhaság.

Sikeres lehet például valamilyen különlegesebb formájú pendrive (mikulásos, snoopys, hegedűforma), vagy egy jól eltalált telefontok (ehhez mondjuk, legalább a készülék típusát ismerni kell). Emellett jó választás minden, ami a kamasz amúgy sem problémamentes életét megkönnyíti: kábelrendszerező az íróasztalhoz, menő tok a sokasodó személyes iratoknak, kulacs, dizájnos USB-kábel, vezeték nélküli töltő vagy külső akkumulátor, mobiltámasz, erősítő. Dizájnos és olcsó darabokat találhatsz például itt.

És hogy mi lehet a jópofa marhaság? Ebbe a kategóriába tényleg bármi belefér, ami elég dilis ahhoz, hogy feldobja a lehangolóan unalmas hétköznapokat. Ha 20 évvel ezelőtt zoknit kapott karácsonyra a gyerek, tuti kiborult az ósdi és ötlettelen megoldáson, ma meg egymást tapossák a srácok, hogy ki tud hülyébb fuszeklit találni. Szállj be te is, és keresd meg a legvadabb verziót – lányoknak harisnyából is jöhet valamilyen bolondos darab.

12 Galéria: karácsonyi ajándékok Fotó: djeco.hu

A neten megszámlálhatatlan vicces értelmetlenséget találsz még, amivel biztos örömet tudsz okozni anélkül, hogy különösebben sokat tudnál a tiniről. Unikornis formájú párna vagy stresszlabda, vicces könyvjelzők, kitűzők és más apróságok, és karácsony közeledtével: csúnya pulcsik várnak a webshopokban.

A tizenéves korosztály már jól fel tudja használni a könyvutalványt vagy magazin-előfizetési utalványt is, és biztosan örülnek a szabadon felhasználható mozijegynek is.

Nem kell páwának lenni ahhoz, hogy tizenévesként érdekeljen a külsőd: lányok-fiúk örülnek minden olyasminek, amitől jobban nézhetnek ki. Kamaszoknak fejlesztett arcápoló krémekkel, zselékkel, lakkokkal segíthetsz, hogy mindenki jól érezze magát a bőrében.

Egy kamasz számára a ruházkodás is nagyon fontos, de ebben a tekintetben majdnem értelmezhetetlenül kevés a háromezer forint. Azért nem teljesen! A sneakerheadek biztosan örülnek egy műanyagvitrinben érkező cipőfűzőnek, a DIY-fanatikusok a különböző nadrágot vagy táskát díszítő felvarróknak. Ja, és a vicces otthoni mamusz is simán bejöhet egy kamaszlánynak, csak tudni kell, hol adnak olyat, amit ki is lehet fizetni. Ja, háromezer forintból a különböző kuponos oldalakon már kézműves workshopon való részvételt is vehetsz, érdemes itt is körülnézni, mert kajakupon és VR-szimuláció is akad a kínált termékek között.

Felnőttek

Őket sem könnyű megajándékozni, de nekik legalább van fogalmuk arról, milyen nehéz bármit is venni valakinek, akit alig ismerünk. Ráadásul, ha legalább nagyjából kortársainkról van szó, könnyebb kitalálni, hogy mi lenne a kedvükre való.

Ebben a kategóriában nem feltétlenül a korszakos ötletet, inkább az elegáns megoldást keresném. Alapszabály: ha el szeretnéd kerülni, hogy olcsónak hasson az ajándékod, inkább az alacsonyabb árfekvésű terméktípusból vegyél jót, mint a magasabb árúból gyengébb minőséget. Vagyis inkább vegyél háromezer forintból egy üveg jó (ha nem is csúcs-) minőségű fehérbort, mint egy olcsóbb likőrt, és inkább adj egy darab kiváló minőségű, vörös körömlakkot, mint egy alacsonyabb árú termékcsalád egész ajándékcsomagját.

Felnőtteknek nyugodtan adhatsz például jó minőségű, apró gasztroajándékot: egy kis tasak speciálisan pörkölt kávé, vagy egy néhány darabos macaronválogatás eleganciája miatt karácsonyi hangulatú lehet, és kevesen vannak, akik nem vevők a jó kávéra és a finom sütire. Jó ötlet lehet valamilyen elegánsabb, akár például borozáshoz kapcsolható ajándék, mondjuk, egy ilyen levegőztető. Ha irodai környezetben, egy laza, céges karácsonyi bulira szeretnél kollégádnak ajándékot venni, nyugodtan előjöhetsz persze a poénos(nak szánt) termékekkel: a tiniknek szóló vicces apróságok itt is működhetnek. Férfiaknak és nőknek is jó ötlet lehet valamilyen környezetbarát termék: sétálóbögre kávéhoz, dizájnos bevásárlószatyor vagy újraszalvéta. Ha felnőttet szeretnél megajándékozni, szintén érdemes lehet a kuponos oldalakon is körbenézned, a legnagyobb gyűjtőoldalon a sütiszappan-készítő workshoptól a masszázsutalványon át a bluetooth-os kulcskeresőig elég sok minden van háromezer forint alatt. Én például simán örülnék egy ilyennek.

Idősebbek

Ha nem közeli családtagod az illető, inkább kerüld az egészségi állapotra utaló ajándékot. Míg nagymamád lehet, hogy örül, ha kap egy csomag multivitamint vagy porcvédőt, távolabbi rokon talán nehezményezi, ha csak arra tudsz gondolni, hogy már idős. Ugyanígy inkább csak közelebbi családtagnak vegyél házi papucsot, ágymelegítőt, nagyítós könyvolvasót.

Ha nem vagytok olyan jóban, próbálkozhatsz egy szép cserepes virággal például (a mikulásvirág szép is, szezonális is, és mindenhová illik), valószínűleg jó helye lesz ott, ahová kerül, és szintén jól jöhetnek édességek, akár szaloncukor is. Ha más korosztályban nem is annyira, itt igazán jó szolgálatot tehet valamilyen kész bonbonválogatás vagy különleges méz, esetleg lekvár. Sokat dobhat az ajándékod megítélésén, ha igazán szépen csomagolod be. Megéri akár az összeg harmadát is rááldozni a jó minőségű papírra: értékesebbnek tűnik majd az ajándékod, és több figyelemről árulkodik, mint egy zacsiba csúsztatott meglepetés.

Játékos kedvű időseknek jó választás lehet például a sakktábla vagy az elektromos sudoku, és működhet a könyvutalvány vagy magazinutalvány is, előbbit a könyvesboltban naptárra vagy akár hangos könyvre is válthatják. A Szabó Ervin Könyvtárban olvasójegyet is ajándékozhatsz (ehhez szükséged lesz egy-egy adatra, de a jegy csak akkor lesz aktív, ha a megajándékozott először el is megy könyvet kölcsönözni).

A klasszikus magyar filmeket mindenki szereti, MaNDA egész sorozatot adott ki a régiekből, ha jó árat csípsz meg, akár hármat is vehetsz ekkora összegből. Lifehack-vonalon is érdemes körülnézni, a konyhai szakácskönyvtartó állvány, újságolvasó keret, a bors- és sószóró, a kisméretű LED-lámpa például praktikus ajándék lehet az idősebb korosztály számára is, még sincs annyira az életkorra kihegyezve. Érdemes lehet a megajándékozandó lakóhelyének közelében lévő művelődési házak programkínálatát is megnézni, hátha tudsz utalványt venni, mert ideális, ha az idősebbeknek nem kell messzire menni a programért: egy gyors netes kereséssel 3000 forint alatti jegyeket találtam balettelőadásra, Kepes András könyvbemutatóval egybekötött beszélgetésére, vagy Fullajtár Andrea Marlene Dietrich-estjére.

És végül: bármilyen korosztálynak keresel nem személyes, de nem is személytelen, olcsó és ráadásul esztétikus ajándékot, mindenképpen nézz be a múzeumshopba, vagy keresd fel például a Nemzeti Galéria shopját, kincsekre fogsz bukkanni.