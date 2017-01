6 apró jel, amiből felismerhet egy pszichopatát

Nem érez megbánást, bűntudatot vagy lelkiismeret-furdalást, érzelmileg felszínes, közönyös, érzéketlen. Mindeközben első ránézésre gyakran bájos, elbűvölő. Ilyen a tipikus pszichopata. Hogy milyen még? A PsyBlog segítségével összeszedtük néhány sajátos jellemzőt. Persze felismerni így sem egyszerű egy pszichopatát.

Az empátia nem az erősségük

Minél magasabb pontszámot ér el valaki a pszichopátiát mérő személyiségteszten, annál kevésbé empatikus a környezetével szemben. Ez pedig már elemi, testi szinten is kimutatható. Ezek az emberek ugyanis a MAOA, vagyis a "harcos gén" egy rövidebb változatával rendelkeznek, és az agyműködésük alapvetően eltér az átlagtól. Náluk a homloklebeny és a halántéklebeny empátiáért, moralitásért és önkontrollért felelős egyes területei alacsonyabb aktivitást mutatnak, így jellemző rájuk az önző, manipulatív, impulzív viselkedés, gyakran dominánsak, és nem ismernek félelmet.

Léteznek 'jobb', és 'rosszabb' pszichopaták is? Igen!

Amikor a pszichopatákra gondolunk, akkor általában inkább negatív tulajdonságok ugranak be, de mint mindenhol, itt is vannak kivételek. Dr. Jeremy Dean egy kutatást idéz, melyben kiderült, hogy léteznek 'jó' és 'rossz' pszichopaták is, és nem árt, ha megtudjuk őket különböztetni. Az elsődleges pszichopaták segítőkészek és barátságosak is tudnak lenni, míg a másodlagos pszichopaták általában destruktívak, és nem segítőkészek, sőt abszolút nem lehet velük együttműködni. Félreértés ne essék, az elsődleges karakterjellemzésben szereplő emberek is a saját javukat akarják és önzőek, de egy ponton egy ún. belső fék leállítja őket, ha már túl messzire mennének a céljaik elérésében és félnek az esetleges következményektől. Ez a belső fék hiányzik a másodlagos pszichopatákkal, ugyanis ők ezen a ponton is véghezviszik azt, amit a fejükbe vettek.

A kegyetlenség fiziológiája A tudósokat régóta izgatja a kérdés, hogy vajon létezik-e eredendően gonosz ember. Egy korábbi cikkünkben alaposan körbejártuk az eredendő gonoszság kérdését, és sorra vettünk azokat a leghíresebb kísérleteket, melyek a kegyetlenség természetét és a pszichopátiát vizsgálták. Mi a lényeg? Röviden az, hogy a hatalom bárkiből kihozza az állatot.

De mivel is foglalkoznak?

Ha valaha felmerült már önben, hogy a főnöke egy pszichopata barom, simán lehet, hogy nem is tévedett akkorát. Legalábbis több esély van arra, hogy a felettesei között van valódi, klinikai értelemben vett pszichopata, minthogy az utcán találkozzon eggyel. Legalábbis ez derül ki a PsyBlogon idézett kutatásból. Persze ez nem jelenti azt, hogy minden ügyvéd vagy vezérigazgató pszichopata lenne, csak azt, hogy a pszichopaták gyakrabban jutnak magasra a vállalati ranglétrán. Hogy miért? Mert lelkiismeret-furdalás nélkül manipulálnak, hazudnak, kockázatvállalóak és mérhetetlenül egoisták. Eközben azonban gyakran nagyon értelmesek, magas IQ-val rendelkeznek és sokszor kedvesnek, simulékonynak tűnik, ami nyilván jól jön a karrierépítésben. A kutatásban egyébként a tanárok, ápolók, önkéntesek és a doktorok azok, akiknél a legkevesebb esély van arra, hogy pszichopátiás jellemzőket mutassanak.

Későn fekszenek le aludni

Tovább maradnak fent, és később fekszenek le azok az emberek, akik antiszociális személyiség jellemvonásokkal rendelkeznek, derült ki Peter K. Jonason kutatásából. Itt a pszichopaták mellett megjelennek a nárcisztikus emberek, és a manipuláció nagy mesterei is. Peter ezt azzal magyarázza, hogy az ilyen személyiségvonásokkal rendelkező emberek tulajdonságait a ragadozó állatokhoz - oroszlánhoz, skorpióhoz - hasonlítja, akik az éjszaka teremtményei, és akkor ejtik el zsákmányukat. Ha kíváncsi, itt megnézheti miről ismerhető fel egy nárcisztikus ember, vagy mik a leggyakoribb hazugságaik!

Minden pszichopata gyilkos?

Nem, de általában azokról a pszichopatákról tudunk többet, akik törvényt sértenek, gyilkolnak, gondoljunk csak a filmekre, és könyvekre, amik róluk készültek. Arról már írtunk korábban, hogy a legtöbb elmebetegtől távol áll a fizikai erőszak, a média túlzásai és nagyításai miatt mégis úgy tűnik, hogy ezek a ritka, ám annál tragikusabb esetek hetente megtörténnek. Az egyik legnagyobb tévhit tehát, hogy a gyilkosok mind pszichopaták, és ez fordítva is így van. Igaz, hogy a pszichopátia egy kockázati tényezőt jelent a fizikai erőszak tekintetében, ami nem is meglepő, ha a lelkiismeret és az érzelmek hiányára gondolunk, de ez nem jelenti azt, hogy valamennyi pszichopata hidegvérű gyilkos is egyben.

Szeretik a keserű ételeket

Nem biztos hogy gondolnák, hogy étkezési szokásaink, és ízlésünk sokkal többet elárulhat a személyiségünkről. Ez az alapja annak a kutatásnak, ahol 500 embernek mutattak egy étel listát, amin sós, édes, keserű és savanyú ételek is szerepeltek. A keserű ízekhez a sötétebb személyiségjegyekkel rendelkező emberek vonzódtak, így nem véletlen, hogy a pszichopatákra is jellemző lehet ez az ízlés.

Persze attól, mert valaki magas beosztású vezető, hiányzik belőle az empátia, későn fekszik és folyton tonikot vedel, még nem lesz feltétlenül pszichopata. De mindenképp nagyobb rá az esély, mint egy átlag embernél.