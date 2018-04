Teszt: Melyik ropi az igazi ropi?

Elvileg nincs olyan ember, aki nem szereti a ropit. A teszt után viszont kiderült, hogy van olyan ropi, amit nem nagyon lehet szeretni.

A ropi egyetemes kaja. Bárhol jársz a világban, ropit gyakorlatilag mindenhol találsz. Nemcsak a földrajzi távolságokat tudja leküzdeni, de ugyanúgy ott van a legmenőbb bulikban, ahogyan az iskolás sulibálokon is. Van érezhetően nagy a különbség két ropi között? A válasz az, hogy igen.

A sós pálcika alapvetően nem egy bonyolult étel, gyakorlatilag liszt, víz meg egy kis só. Ennek ellenére annyira macerás, hogy még sosem találkoztunk olyannal, aki önszántából házi ropit készített volna, vagy legalábbis nem olyat, ami minimálisan hasonlít a bolti verzióra.

Hogy egészen pontosan honnan ered a ropi, az egy olyan információ, aminek felkutatására még senki nem szentelte a történészi munkásságát. A legkézenfekvőbb következtetések nyilvánvalóan a perec irányába sodornak minket, ezzel együtt pedig a korai középkorba. Európában a perec több ízesítésben is elterjedt, de alapvetően mindig maradt egy sós tésztájú, jellegzetes formájú étel, amire kerülhetett a sótól elkezdve a napraforgó magon át, sajton keresztül a húsig bármi, és az is eltérő volt, hogy puhább vagy inkább keményebb, ropogósabb perecről beszélünk. Majd az amerikai vidékeken az édes perec terjedt el. Hogy az egész mikor vett egy olyan irányt, hogy ki is egyenesedik, és miért volt erre szükség, az egyelőre nem egyértelmű, mindenesetre a ropi leigázza a világ bulijait, elcsapott gyomrait és a munkahelyi rendszertelen étkezések világában is első számú kedvenc.

A tesztünkön 15 különböző márkájú ropit kóstoltunk meg, és persze most is vakteszt volt, vagyis a résztvevők nem tudták, hogy melyik gyártó termékét kóstolják. Az elég szembetűnő volt, hogy bár javarészt hasonló összetevőkből készülnek a ropik, kinézetre, ízre, de még állagra is teljesen mások, és az is egyértelművé vált, hogy az odaégett ropikat senki sem szereti. Volt, amelyikben a tésztalazító adalékok lettek eltúlozva, volt ahol a tésztadúsító, meg olyan is, ahol annyira csökkentették a ropi sótartalmát, hogy ki is hagyták az egészből. Na de nézzük a dobogós helyezetteket.

3. helyezett: Auchan tuti tipp (115 forint /85 g), 3 pont

Az a helyzet állt elő, hogy minden olyan termék, ami 3 pontnál többet ért el, felkerült a dobogóra. Az volt, aki szerint Auchan ropija tökéletesre sikeredett, volt, aki szerint felejthető kategória, mert kevés rajta a só. Ez is kicsit égett ízű volt, de sokan értékelték azt, hogy nem a mázas kategória. "Kemény. Ropog. Fasza ropi" - foglalta össze lényegretörően kollégánk.

Összetevők: búzaliszt, ivóvíz, pálmazsír, kristálycukor, étkezési só (3,6%), élesztő, fényező anyag (nátrium-hidroxid), tejsavópor, lisztjavítószer [emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil- borkősav-észtere, és zsírsavak mono- és digliceridjei; búzamalátaliszt, szójaliszt, étkezési só, lisztkezelőszer: aszkorbinsav, enzimek (amilázok)]

2. helyezett: Aldi Snack Fun sóspálcika (449 forint / 450g), 3,07 pont

Aki az Aldiban jár, az a piros csomagolású ropit keresse. A kéket is megkóstoltuk, de az annyira égett volt, hogy holtversenyben az utolsó lett. Ezt ugyanaz a Csipet Land Kft. gyártja, mint a középmezőnyben végzett Csipet ropit, még az összetevők is ugyanazok, viszont a tápérték táblázat mást mutat. A tesztelők szerint jól ropog, jól van sózva és kellemes, de volt, aki erről is hiányolta a sót. "Nem égett, nem túl sós, és van íze is" - írta az egyik tesztelő.

Összetevők: búzaliszt, víz, pálmazsír,cukor, étkezési só (min 2%), élesztő, fényezőanyag (nátrium-hidroxid),tejsavópor,sütőszer (emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil- borkősav-észtere, és zsírsavak mono- és digliceridjei; búzamalátaliszt, szójaliszt, étkezési só, lisztkezelőszer: aszkorbinsav, enzimek (amilázok))

1. helyezett: Nógrádi ropi (69 forint / 45 g) 3,14 pont

A Nógrádi úgy látszik tényleg A ROPI, és gyakorlatilag verhetetlen. (És igen, a pontszáma pi, mint roPI, de ez annyira rossz poén, hogy nem is erőltetjük.) Voltak olyan tesztelők, akik rájöttek, hogy ez a Nógrádi, igaz, többségük még legalább két másik helyre is odaírta ugyanezt, de lendüljünk túl az ilyen apróságokon. A tesztelők szerint ez egy finom, békebeli, vastag ropi, bár volt, aki szerint túl kemény. A legtöbben viszont arra szavaztak, hogy ez pont tökéletesen együtt van benne minden. Hogy újból a lényegretörő tesztelő lapját idézzük: "Ropi."

Összetevők: búzaliszt, sütőmargarin, növényi olajok és zsírok, (repce,pálma) , víz, emulgálószer,zsírsavak, mono- és digliceridjei, napraforgó lecitin, étkezési só(0,25%) tartósítószer, szorbinsav, vaj aroma, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav, finomított napraforgó étolaj, cukor, tej élesztő , fényező anyag: nátrium - hidroxid