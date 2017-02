Van értelme külön fogkrémet árulni férfiaknak?

Vannak olyan termékek, melyeket mind nők, mind férfiak számára piacra dobnak. Vannak ezek közt logikus variációk, például a parfümök és a legtöbb illatos kozmetikai termék, de vannak olyanok, ahol az egész csak marha nagy marketingtrükk, hiszem olyan termékekről van szó, melyeket teljesen felesleges két verzióban gyártani. Vagy lehet, hogy ezek valós igényeket kielégítő cuccok, és csak mi nem halljuk meg az idők szavát? Összegyűjtöttünk néhány "férfiasított" terméket, és arra kérjük szavazza meg, ön szerint melyik az, aminek tényleg semmi értelme.

Fogkrém

A férfiaknak készült fogkrém csomagolása fekete, és lerí róla, hogy itt valami nagyon macsó dologról van szó. Pedig a férfi és a női fogsor nem igazán különbözik egymástól, ráadásul azt sem lehet érvnek felhozni, hogy a nők számára készülő fogkrémek íze nőies lenne. Ha ön szerint ennek mégis van értelme, semmiképp ne szavazzon erre a termékre, de ha a világ legnagyobb kamujának gondolja, tegye oda a pontot!

Mosópor és öblítő

"Itthon nem lehet rendes férfi öblítőt kapni!" - dühöngött egy barátom, aki ez alatt azt értette, hogy nem talált magának megfelelően férfias (vagy legalább uniszex) illatú terméket. A jó hír, hogy létezik, de tény, hogy a gyártók tényleg nem árasztják el a piacot a kifejezetten férfiaknak szánt öblítőkkel, pedig ennek még talán tényleg lehetne is létjogosultsága. Ha már öblítő: nyugaton létezik férfiak számára piacra dobott mosópor is, ami nem azért készült férfiaknak, hogy hülyebiztosan magyarázza el a mosás alaplépéseit, hanem azért, mert igazán férfias illatú. Van értelme vagy nincs? Ez itt a kérdés!

Szőlőzsír

Oké, értjük, hogy egy pasi nem akarja cseresznyés ízesítésű, csillogó szőlőzsírral kenni a kicserepesedett ajkait, de ezzel legalább ugyanennyi nő van így. Ezért is léteznek színtelen, szagtalan és matt zsírok, amelyek ugyanúgy diszkréten ápolják a száj finom bőrét, csak épp csicsa nélkül. De hogy miért éreznek indíttatást arra a cégek, hogy ezek után "férfi verzióban" alkossanak hasonlót, az rejtély. Mindenesetre van ilyen termék. Ha ön szerint értelmetlen dolog, akkor ezt jelölje be!

Hajlakk, hajhab

Őszintén, a hajlakkoknak leginkább büdös vegyszerszaga van, legyen az női vagy férfi változat. Akkor mi indokolhatja a férfi verziót? Az eladáson kívül nem sok érvet tudunk felhozni, hiszen ezeknek kellemes illata éppúgy nincs, a tartás mértéke pedig rajta van a flakonon, és az sem magyarázat, hogy a férfiak haja erősebb lenne, mint a nőké, mert erre számos ellenkező példa akad. Valós igény vagy bullshit? Jelölje be!

Papír zsebkendő

Na jó, ezt először nem hittük el, de tényleg létezik férfiak számára gyártott papír zsebkendő. Egyrészt férfias a doboz dizájnja, másrészt nagyobb méretűek benne a pézsék, mint az általános változat, mintha minden férfinak Pinokkió orra lenne. A több réteg még valahogy magyarázható lenne erősebb fúvóerővel (?), de a méret szerinti nemi elkülönítés tényleg meghökkentő. Ha úgy érzi, ez tényleg a világ vége, szavazzon erre a termékre!

Ezek a termékek még akkor is dühítőek, ha ugyanazon az áron lehet vásárolni őket, mint a másik nemnek szánt verzióit. Sokkal károsabb viszont, hogy milyen társadalmi nyomást rak vagy rakhat egy ilyen termék a vásárlókra, amikor az identitás részeként állítja be még az olyan terméket is, mint például egy doboz papír zsebkendő. Hiszen miért kellene kényelmetlenül éreznie magát egy férfinak, ha neki mégis egy nem-férfi öblítő illata tetszik jobban, és ezért azt viszi a kasszához a férfi verzió helyett? Vagy miért kell egy hajlakkhoz nemi identitást társítani, mikor a feladata ugyanaz: tartsa a hajat és ne nehezítse el?

Mivel józan ésszel teljesen gender-semleges termékekről van szó, ezért mikor legközelebb ilyen terméket lát, nyugodtan tegye fel a magának az állandó kérdést, amit annak idején a gyerekeknek szánt játékok kiválasztása kapcsán is tanácsoltunk: a nemi szervével használja ezeket a termékeket? Ha igen, akkor jogos volna a megkülönböztetés. Csakhogy a fentebb említett termékek esetében mindegyiknél egyértelmű NEM lesz a válasz.

Biztosak vagyunk benne, hogy sok minden kimaradt, ha van még ötlete, dobjon ránk egy mailt!