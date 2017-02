Ezekkel bosszanthatja fel legjobban főnökét

Biztos van olyan élethelyzet, amikor valaki direkt fel akarja bosszantani a főnökét, de általában megpróbáljuk eljátszani, hogy kedveljük felettesünket. A Glamour nemzetközi kiadása összeszedett 8 olyan dolgot, amivel viszont akaratlanul is kiborítjuk a főnöket, jobban, mintha néha késnénk a munkából 10 percet.

1. E-mailezget valódi munka helyett

Ian Wright, a Merchant Machine alapítója nem attól borul ki, ha valaki egy nap 100 levelet küld, hanem az idegesíti, amikor az alkalmazott a valódi, sürgős dolgai helyett olyan részfeladatokat csinál, amikkel ráérne később is foglalkozni. Tehát: vegye előre, ami fontos, az e-mailek várhatnak!

2. Megkérdezi, miben segíthet, de látszik, hogy esze ágában sincs

Itt most nemcsak az enyhén fintorba torzult arcról van szó, amin nem tud uralkodni amikor 16:50-kor megkérdezi a főnökét, hogy van-e még szüksége valamire, hanem arról, hogy mondjuk kabátban, táskával jelenik meg az irodája ajtajában azzal a kérdéssel, hogy mit tehet még ma a cégért. Egyértelmű az üzenet, hogy azt várja, azt válaszolják: semmit. Ha már ilyet kérdez, próbálja meg komolyan gondolni. Ennél pedig még az is jobb, ha nem kérdez semmit, csak egyszerűen feláll a munkaidő végén és hazamegy. Hangsúlyozzuk: a munkaidő végén!

3. Kérdezés nélkül elhúz korábban

A következő halálosan idegesítő dolog, ha az alkalmazott úgy dönt, hazamegy korábban, de erről nem szól senkinek. "Ha szó nélkül elindulsz korábban úgy, hogy a hónod alatt egy jógamatrac van, pontosan tudni fogom, mik a prioritásaid" – mondja Jeff Nussbaum, a Recruit Inc. vezetője.

4. Túl sokat kérdez

Remek technikának tűnhet, de higgye el, a főnök se hülye. Arról van szó, hogy amikor kap egy projektet, ahelyett, hogy nekiállna, inkább ír vagy 100 kérdést, ezzel visszaküldi a feladatot felettesének, aki a kérdések megválaszolásával gyakorlatilag el is végzi a munkát. Persze kérdezni kell és fontos, de van az a mennyiségű kérdés, amikor a vezetőségben felmerül: egyáltalán alkalmas ön a munkára, amire fel lett véve, vagy jobb lenne keresni valaki mást az ön helyére?

5. Nem kérdez eleget

Az előző pont ellentéte sem tetszik a főnököknek, azaz akkor sem lesz kevésbé idegesítő, ha egyáltalán nem kérdez, hanem biztosítja róla felettesét, hogy minden teljesen világos, aztán meg rosszul csinálja meg a feladatát.

6. Nem őszinte

Az egyik legrosszabb dolog a vezetővé válásban, hogy az emberek megszűnnek őszinték lenni – mondja Kim Scott, a Radical Candor szerzője. A seggnyalásnak hazánkban persze régi hagyományai vannak, de azért elég széles a mezsgye az elvtelen hízelgés és a folyamatos beszólogatás között. Ha a menedzsere kikéri a véleményét, válaszoljon őszintén, akkor is, ha esetleg az nem olyan pozitív, a főnök is tanul a hibákból. Már ha normális, de ha nem az, akkor jobb is szedni a sátorfát.

A kritikátlan nyalizást egyébként még azzal lehet súlyosbítani, ha a háta mögött meg gátlástalanul lehordjuk mindennek: úgyis visszajut hozzá, ismételjük, a főnök sem hülye teljesen.

7. Hiszen eddig mindig így csináltuk!

Ha a főnök megkérdezi, miért úgy végzett el egy feladatot, ahogy, ne mondja azt, hogy "hisz eddig mindig így csináltuk". Ha ezt válaszoljuk, Chris Reimer, a Maryville Egyetem oktatója szerint eláruljuk magunkról, hogy nincs bennünk kíváncsiság, kezdeményezőkészség és a feladat se érdekel minket annyira, hogy átgondoljuk, hogyan lehetne jobban teljesíteni. Márpedig van az a munkakör, ahol ez fontos.

8. Kiselőadást tart a késéséről

Néha mindenki elkésik. Persze a tökéletes munkavállaló soha nem követ el ilyen hibát, de lássuk be, azért egyszer-egyszer megesik velünk is. Jó taktikának tűnik, ha a késés után előadunk a főnöknek és a munkatársaknak valami orbitálisan nagy sztorit a kigyulladó metróról, váratlan lezárásokról, összeomló infrastruktúráról, de sajnos nem az. Leo Welder, a Choose What alapítója szerint csak ront a helyzeten, ha elkezdi a többieket a késős sztorijával traktálni, túl színpadiasnak hathat, ráadásul megakasztja őket a munkában, amit ők ugye képesek voltak időben elkezdeni.

Nos, önre melyik magatartás jellemző? Vagy ön a tökéletes munkavállaló? Ha olyasmivel szokta kiborítani a főnökét, amit itt nem soroltunk fel, vagy ön vezető, akit az alkalmazottak más hülye szokásokkal szoktak felhúzni, írja meg nekünk e-mailben!