Ezért lesz csíkos a fal festés után

A bezártság ha másra nem is, arra mindenképpen lehetőséget ad, hogy a kényszerpihenő napjaiban egy kicsit tuningoljuk az otthonainkat. Amíg bele nem vágunk, ki sem derül, milyen könnyű elrontani akár egy egyszerűnek tűnő falfestést is. Most abban segítünk, hogy ha már belevágsz, ne legyen a végeredmény csíkosra száradt fal.

Csak veszünk egy hengert, kiválasztjuk a festéket, és délutánra már az új falszínekben gyönyörködhetünk – gondoljuk mi. Néha így is van, ám olyan is előfordul, hogy valamiért a végeredmény csíkos lesz, és egyáltalán nem az a szép, egyenletes szín, amiben reménykedtünk. Miért működik néha, és miért borzalmas a végeredmény máskor? A szakértő szerint ennek több oka is lehet. Mindent jól csináltál, mégis csíkos lett a fal? Ha igen, az többféle hibára is visszavezethető – mondta el kérdésünkre Podmaniczki Attila, a Poli-Farbe alkalmazástecnikusa. Csíkosra, foltosra száradhat a fal egyrészt abban az esetben, ha nem történt alapozás, vagy ha helytelenül végeztük az alapozást – kezdi a szakember. De okozhatja helytelen oszlatás vagy hengerhasználat is. Szépen, lassan dolgozzunk, ügyelve a rétegvastagságra, maximum kétszer-háromszor kenjünk át egy felületet. Fontos, hogy ne „dörzsöljük” a festéket a falba, vagyis amikor felviszünk egy réteget, ne húzzuk át 5-6 alkalommal is a hengert egy adott felületen. A szakember azt mondja, azzal nem követünk el hibát, ha megfelelő mértékben hígítunk a festéken, mert így akár könnyebb dolgunk is lehet munka közben, szebb végeredménnyel. Sőt, a jobb terülés érdekében érdemes is hígítani a festéken, de arra figyeljünk, hogy minden gyártó feltünteti a dobozon a hígítási arányokat, ezt minden esetben tartsuk be – figyelmeztet Podmaniczki Attila. További tanácsokat az otthoni falfestéssel kapcsolatban a következő videóban találsz.