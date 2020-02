Instant kávék tesztje: saját márkás termék tarolt a 2in1 kategóriában

Nem javasolnánk, hogy ezt bárki is utánunk csinálja. A 2in1 kávék tesztjén még a legjobb termék is csak a közepesen rossz szintet ütötte meg, a többiről meg inkább ne is beszéljünk.

Miután borzalmas kínokat kiállva végigkóstoltuk a 3in1 kávék kínálatát, a 2in1 változatokkal kapcsolatban sem tápláltunk különösebb illúziókat, de azért az minket is meglepett, hogy egy termék sem akadt köztük, ami akár egyetlen tesztelőnktől is maximális, vagyis 5 pontos értékelést kapott volna. Hirtelen nem is tudunk felidézni még egy olyan termékcsoportot, ami ennyire gyalázatos eredménnyel szerepelt volna tesztünkön. Mi fán terem a 2in1 kávé? Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője a Dívány kérdésére elmondta, csakúgy mint a 3in1 termékeket, sokan ezeket is az instant kávék ideálisabb alternatívájának tartják, és bár elkészítési módjuk tekintetében tényleg praktikusak lehetnek, hiszen a tasak tartalmát csak forró vízzel kell felönteni, valójában teljesen más ligában játszanak. Miközben az instant verziók valódi főzött kávék, amelyekből egy speciális eljárással eltávolítják a víz jelentős részét, addig a 2in1 termékek a legtöbb esetben csak igen elenyésző arányban (pár százaléktól 12 százalékig) tartalmaznak kávét. A szakember szerint felfedezhető bennük némi tejszármazék is, ám itt is csak jelentéktelen mennyiségről beszélhetünk. Alig van bennük kávé Fotó: Ruzsovics Dorina Miért tűnik édesnek, ha nincs benne cukor? A 2in1 kávék elméletileg abban különböznek a 3in1 termékektől, hogy cukor nélkül készülnek, ha viszont figyelmesen megnézed az összetevők listáját, feltűnhet, hogy ebben azért van némi turpisság. Az első helyen ugyanis gyakran a glükózszirup, vagyis a szőlőcukorszirup szerepel, amit jellemzően kukoricából állítanak elő. Tehát lehet, hogy hagyományos értelemben vett cukrot nem adnak a termékekhez, de attól, hogy máshogy nevezik, még jelentős a cukortartalmuk. Az élelmiszermérnök ezért azt tanácsolja, hogy a vásárláskor mindig ellenőrizd a csomagoláson feltüntetett tápértéktáblázatot. Hogyan teszteltünk? Kóstolónkhoz a nagy láncok aktuális kínálatából szereztük be a 2in1 termékeket, melyekből vásárlásunk pillanatában összesen nyolcfélét találtunk. Végül nem is bántuk, hogy a kínálat végesnek bizonyult, mert a teszt még kávérajongó különítményünk számára is színtiszta szenvedést jelentett. Az okokra hamarosan kitérünk! Don’t try this at home Fotó: Ruzsovics Dorina Módszerünk ezúttal is a vakteszt volt. A gyártói ajánlásoknak megfelelően elkészített italokat szerkesztőségünk vállalkozó szellemű tagjai kóstolták végig, anélkül hogy tudták volna, azok melyik márkákhoz tartoznak. Az értékelés szigorúan szubjektív, érzékszervi szempontok alapján, egy 1-től 5 pontig terjedő skálán történt. Az összesítés az átlagolás után ennek alapján született meg az alábbi eredmény: 3. helyezett: SPAR 2in1 azonnal oldódó italpor instant kávéval és kávéfehérítővel – 2,5 pont (349 forint/10*x14 g=140 g) Összetevők: glükózszirup, hidrogénezett növényi zsír (kókusz), instant kávé (15,5 százalék), sovány tejpor, tejfehérje, stabilizátorok: dikálium-hidrogén-foszfát, nátrium-polifoszfát, emulgeálószerek: zsírsavak mono- és digliceridjei, zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei, étkezési só, csomósodást és lesülést gátló anyag: trikalcium-foszfát. Fotó: Ruzsovics Dorina A SPAR versenyzője alig mutatott bármiféle ízt, de tesztelőink ezt inkább pozitívumként, mint negatívumként élték meg. Legalább nem hagyott keserű szájízt maga után, mint más termékek. Magasabb pontszámot ezzel együtt is csak ketten tudtak adni rá. Vízízű.

Vízíze van.

Nem túl ízes, üres, semmi krémesség.

Semmi íze.

Finom, kellemes.

Égett íze van, de nekem bejön. 3. helyezett: Jacobs 2in1 azonnal oldódó kávéitalpor – 2,5 pont (499 forint/10*x14 g=140 g) Összetevők: glükózszirup, sovány tejpor (15 százalék), instant kávé (9,9 százalék), teljes mértékben hidrogénezett kókuszolaj, stabilizátorok (E 340, E 452), tejfehérje, emulgeálószerek (E 471, E 481), csomósodást gátló anyag (E 551). Fotó: Ruzsovics Dorina Sokkal több ízt a Jacobs terméke sem mutatott, így kóstolóink elégedetlenségüknek hangot adva megszórták 2-es és 3-as pontszámokkal. Négyes értékelést nem is kapott senkitől sem. Nem annyira vészes.

Rossz szaga van, de egész finom, édes.

Valamiért alkoholíze van, de nem túl tartalmas.

Ennek sincs íze.

Íztelen, forró lötty.

Valami fura plusz íz. 2. helyezett: Auchan Tuti Tipp 2in1 azonnal oldódó kávéspecialitás – 2,75 pont (349 forint/10*x18 g=180 g) Összetevők: maltodextrin, kávéfehérítő por (teljes mértékben hidrogénezett kókuszzsír, tejcukor, glükóz szirup, tejfehérje, stabilizátorok: kálium-foszfátok, polifoszfátok, emulgeálószerer: zsírsavak mono- és digliceridjei, csomósodást gátló anyag: kalcium-foszfátok), instant kávé (5 százalék), azonnal oldódó pótkávékivonat keverék (cikória, árpa, rozs) (5 százalék ), csomósodást gátló anyag (szilícium-dioxid). A termék tejszármazékot és glutént tartalmaz. Fotó: Ruzsovics Dorina Az Auchan „kávéspecialitása” legfeljebb abban a vonatkozásában tűnt speciálisnak, hogy több tesztelőnk számára is édesnek hatott, ettől eltekintve azonban kissé íztelennek érződött. Csupán ketten merték megkockáztatni, hogy egészen iható/finom. Ez egész iható.

Rossz szaga van, de egész finom, édes.

Krémes, de nincs elég kávéíze.

Felejthető.

Íztelen.

Mitől édes? Bunda! 1. helyezett: Penny Casa Blanca 2in1 instant kávéitalpor – 3 pont (349 forint/10*x14 g=140 g) Összetevők: glükózszirup, teljes mértékben hidrogénezett kókuszzsír, kávékivonat (15,5 százalék), sovány tejpor, tejfehérjék, stabilizátorok (kálium-foszfátok, polifoszfátok), emulgeálószerek (zsírsavak mono- és digliceridjei, zsírsavak mono- és digliceridjeinek mono- és diacetil-borkősav-észterei), étkezési só, csomósodást gátló anyag (kalcium-foszfátok). Fotó: Ruzsovics Dorina Sajnos a Penny résztvevőjéről sem tudtuk kijelenteni, hogy akármilyen szinten is a nyomába érhetne egy igazi kávénak – ezt jól tükrözi az is, hogy mindössze 3 pontos átlaggal szerezte meg a győzelmet. Tesztelőink közül mindenki másban látta a hibáját, és csak egyvalaki akadt, aki kávés aromáira és krémes állagára hivatkozva elégedetten szürcsölgette. Úgy tűnik, ebben a műfajban nem szabad csodákat várni. Vízízű.

Finom.

Jó kávéízű, krémes.

Karamellás.

Kicsit sós, de ha nincs más, megiszom.

Tejpor, de nem a jó fajtából. Futottak még: 5. helyezett: ALDI Coffee azonnal oldódó kávéitalpor kávéfehérítővel – 2,41 pont (349 forint/10*x14 g=140 g) Az ALDI terméke két kóstolónknál esett a finom kategóriába. Pozitívumként felmerült, hogy akár karamellás tej is lehetne, mások viszont azt mondták rá, hogy bűn rossz, és a sós hányásra emlékeztet. 6. helyezett: Lidl 2in1 kávéitalpor – 2,16 pont (349 forint/10*x14 g=140 g) A Lidl 2in1 kávéjában a tejpor ízlett a legjobban tesztelőinknek, ám ezt kissé beárnyékolta, hogy a többség íztelennek vagy keserűnek, illetve két esetben szalonnaízűnek találta. 7. helyezett: Mokate 2in1 azonnal oldódó kávéspecialitás – 1,66 pont (479 forint/10*x14 g=140 g) „Barna víz” – fogalmazott valaki a Mokate termékéről, ami vízíze mellett fura, kesernyés mellékíze miatt vágta el magát csapatunknál. Két hármast leszámítva csupa elégtelen érkezett rá. 8. helyezett: Nescafé 2in1 azonnal oldódó kávéspecialitás – 1,33 pont (499 forint/10*x8 g=80 g) Oké, ez minket is meglepett. Tesztünk utolsó helyén a Nescafé kávépora végzett, méghozzá elég csapnivaló, 1,33 pontos átlaggal. „Undorító”, „üres, rossz ízű”, „keserű”, „semmi” és „hányásízű” – írták róla kóstolóink. A bevezetőnkben említett 3in1 kávé teszt eredményét az alábbi linkre kattintva olvashatod el: