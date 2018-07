Lisztéria: Itt a lista a veszélyes zöldségekről

Valószínűleg gyorsfagyasztott csemegekukorica és esetleg egyéb fagyasztott zöldség okoz járványt több európai uniós országban 2015 óta. Mutatjuk az itthon visszahívott termékek listáját.

Az utóbbi idők egyik legsúlyosabb élelmiszerbiztonsági ügyében intézkedik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, a Listeria monocytogenes baktérium egy erőteljes változatának lehetséges jelenléte miatt. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) 2018. július 3-án tette közzé közös gyors járvány jelentését, arról, hogy valószínűleg gyorsfagyasztott csemegekukorica és esetleg egyéb fagyasztott zöldség okoz járványt több európai uniós országban 2015 óta. A megbetegedéseket öt EU-s tagállamban (Ausztriában, Dániában, Finnországban, Svédországban és az Egyesült Királyságban) rögzítették. Hazánkban erre a termékkörre visszavezetett esetekről nem érkezett jelentés, de úgy tudni, hogy Európában 47 megbetegedés, és 9 haláleset hozható összefüggésbe a lisztéria szennyezéssel.

Egyre több üzlethálózat teszi közzé, hogy mely termékek érintettek a visszahívásban a saját portfóliójukból, ezért érdemes eszerint végignézni a mélyhűtő tartalmát és száműzni a kockázatot jelentő fagyasztott zöldségeket. Néhány áruház nem jelezte még, hogy érintett-e a termékük, ezért alaposan nézd meg a mirelit zöldségeidet otthon, és ha azt látod, hogy a Greenyard Hungary bajai üzeme érintett, akkor inkább ne fogyaszd el.

Aldi

A 2018. 06. 06 és a 2020. 12.12 közötti lejáratú, különböző kiszerelésű Gartengold termékek érintettek. Ezeket az üzlethálózat le is vette a polcairól, de arra kérik a vásárlóikat, hogy az érintett megvásárolt termékeket azonnal vigyék vissza az áruházakba, a vételárat pedig blokk hiányában is visszatérítik. Hogy pontosan melyik Gartengold termékekről van szó, azt az alábbi felhívásban láthatod.

Fotó: Aldi

Auchan

Az Auchan közleménye szerint 1 kg kiszerelésű gyorsfagyasztott, Icepress Kft által forgalmazott zöldborsót kell haladéktalanul visszavinni valamelyik üzletbe, illetve a Maresi által forgalmazott Iglo zöldségek is érintettek lehetnek, ezért ezeket is visszahívták a boltokból. Érdemes megjegyezni, hogy utóbbi esetben az azonnali termékvisszahívás nem csak a zöldborsót érinti, hanem a brokkolit, vajbabot, parajt, zöldségkeverékeket, csemegekukoricát és még rengeteg terméket, ezért érdemes nagyon alaposan áttanulmányozni ezt a listát, ami ráadásul nem csak az Auchanban vásárolt Iglo termékekre igaz.

Mi is egészen pontosan az a lisztéria? A Listeria monocytogenes baktérium az élelmiszerekben gyakran előfordul, megbetegedést azonban csak nagyobb baktériumszám mellett okoz. A Listeria a hűtő hőmérsékletén is képes elszaporodni, ezért minden 5 napon túl hűtőszekrényben tárolt élelmiszer elfogyasztása kockázatos lehet, ha annak összetétele támogatja a baktérium szaporodását. A panaszok kialakulásának ideje általában a fogyasztást követő 1 nap és 1 hét közé tehető, de akár 90 napig is tarthat. A fertőzés jellemző tünetei a láz, hányás, hasmenés, fejfájás. Érzékeny csoport: a csecsemők, várandós nők, idősek, valamint gyenge immunrendszerű emberek. A fertőzés kockázatának csökkentése érdekében a (nem fogyasztásra kész) fagyasztott zöldségeket a fogyasztóknak alaposan át kell főzniük. Ez különösen fontos a liszteriózis szempontjából leginkább veszélyeztetettek számára (mint idősek, terhes anyák, csecsemők, legyengült immunrendszerű felnőttek)- figyelmeztet a Nébih

Metro

Éttermesek is figyeljenek nagyon, mert a Metroban beszerezhető, nagy tételben megvásárolt fagyasztott zöldségeket is érinti a botrány. A felsorolt tételek közül azokat vigyék vissza haladéktalanul az áruházba, ahol a gyártási idő 2016. augusztus 13. és 2018. június 20. közötti, amely megtalálható a termék csomagolásán a „PROD” betűk után. A felsorolásban csemegekukorica, mexikói zöldségkeverék és country zöldségkeverék is érintett. Az áruház arra kéri a vásárlókat, hogy a megvásárolt árut szállítsák vissza, a vételárat természetesen ők is visszaadják.

Penny Market

A Penny Marketből a Jégkert / Felco márkájú mélyfagyasztott zöldségeket hívták vissza, ez a gyalult töktől elkezdve a zöldborsó, vegyes zöldségleves, fejtett bab, sóskakrém, és még számtalan gyorsfagyasztott élelmiszert érint, a pontos listát innen érheted el. A felsorolt termékek vételárát bármelyik üzletben, blokk nélkül is visszatérítik.

Spar

Szintén blokk nélkül, szintén bármelyik Spar áruházba vissza lehet vinni azokat a termékeket, amiket elővigyázatossági okokból visszahívott a Spar. Náluk a sajátmárkás termékek nem, csak az Iglo mirelit zöldségek szerepelnek a listán, illetve a Jász-Tész Kft 1 kg-os kiszerelésű francia saláta és mexikói mix keveréke.

Tesco

Sajátmárkás Tesco fagyasztott zöldségek is érintettek az ügyben, itt is mindenképpen érdemes áttanulmányozni a listát, mert nem csak borsó és kukorica, de zöldbab, sárgarépa, zöldségkeverékek, borsó, paraj és még magozott meg is érintett. Az eljárás ugyanaz, vagyis ha otthon ilyet találsz a fagyasztóban, azt ne edd meg, hanem vidd vissza a boltba, ahol blokk hiányában is visszatérítik a teljes vételárat.