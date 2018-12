Így ne járasd le magad a céges karácsonyi bulin

Bolondot csinálni magadból a karácsonyi partin cseppet sem vicces, maximum a kollégáid szórakoznak jól. Azok a kollégáid, akikkel a következő héten ugyanúgy, kijózanodva is találkozni fogsz. Ha nagyon lejáratod magad az év végi örömködésben, a viszontlátás több mint kellemetlen lesz.

Azért is jó, ha odafigyelsz, mert pár egyszerű szabály betartásával a közös karácsonyozás nemcsak valóban jó szórakozás, de kiváló kapcsolatépítési lehetőség is lehet, és bármilyen furcsa, egy ilyen eseményen is lehet profi módjára viselkedni. A wikiHow cikke alapján mutatjuk, hogy hogyan.

Készülj fejben!

Hangolódj rá, és menj el! Sokan vagyunk, akik idegenkedünk az ilyen kötelező jellegű örömkötésektől, de tartsd észben, hogy ezek a bulik nagyon fontos szerepet töltenek be az irodai élet dinamikájában, és nem jó, ha ebből kimaradsz. Valami olyasmi ez, mint a rendes hétvégi ebéd a nagyinál. Lehet, hogy nincs kedved elmenni, de tudod, hogy mégiscsak illene, ehetsz valami jót, és a végén még az is lehet, hogy jól sül el a dolog.

Legyél tisztában a játékszabályokkal!

Lehetsz akármennyire introvertált is, itt kénytelen leszel beszélgetni, legalább egy kicsit, de kérlek, ezt se kényszernek fogd fel. Ez inkább egy jó lehetőség, hogy laza keretek között a személyiségedből is többet mutass, és új (akár nagyszerű) embereket ismerhess meg. A sarokban történő csöndes ücsörgés nem igazán opció.

Viszont ennyire azért nem kell belevetned magad a sűrűjébe!

Legyen terved!

Döntsd el előre, nagyjából mikor távoznál, és ha ránk hallgatsz, ez inkább előbb legyen, mint később. Akár el is hintheted már előre, hogy nem tudsz nagyon sokáig maradni, mert várnak még a gyerek karácsonyi előadásán, vagy más halaszthatatlan dolgod van. Inkább hagyd el a fedélzetet, mielőtt a buli nagyon elszabadul.

Legyen vészkijárat!

Beszéld meg egy ismerősöddel, hogy az este egy meghatározott pontján hívjon fel. Ha minden jól megy, beszélgessetek pár szót, de ha már menekülnél, csak épp nincs jó okod, füllenthetsz valamit például az ismerősöd lerobbant kocsijáról.

Gondold át, mit veszel fel!

Érdemes előre egyeztetni a többiekkel, hogy nagyjából mennyire kell kiöltözni. Ha mindenki más lazában van, te pedig egy koktélpartira rittyenteted ki magad, óhatatlanul a figyelem középpontjába kerülsz, ráadásul a többiek is rosszul érezhetik magukat a feltűnősködésedtől. Fordítva sem sokkal jobb: ha alulöltözöd az eseményt, megint csak magadra vonod a figyelmet, és kényelmetlenül fogod magad érezni. Nőként próbálj valamilyen kompromisszumot kötni a „szexi és vonzó vagyok”, illetve „a vegyetek halálosan komolyan” outfit között. A kihívó ruha nem való ide: hónapokra a mélyen dekoltált szettben fogsz a közeli és távolabbi kollégák retináiba égni. Ha mindenki munkából megy a buliba: egyszerű a dolgod: mivel senki nem öltözik át, a te munkahelyi holmid is megfelelő lesz.

Legyél pontos!

Ez egy irodai karácsony, nem a divathét utáni celebtalálkozó – innen nem menő elkésni. Ha időben odaérsz, mindenkivel tudsz beszélgetni egy kicsit, és nem ciki, ha korábban lépsz le.

Vegyülj!

Beszélgess a munkatársaiddal, főnökeiddel, hogy egy új, lazább és igazán jó oldaladról ismerjenek meg – a kapcsolatok szilárdítására remek alkalom lesz ez. Ha munkahelyi dolgokról van szó, fókuszáljatok a pozitív történésekre, a vállalat nehézségeinek megbeszélése ne ennek az estének a témája legyen. Inkább a munkahelyen kívüli témákon járjon az eszed: mozi, foci, hobbi, család, kutya, mert ezek valamelyikéhez biztosan mindenki hozzá tud szólni, és ügyelj arra is, hogy jó hallgatóság legyél. Még ha nem is bírod, azért próbálj meg egy-két szót váltani a kevésbé szimpatikus kollégákkal is, de akármennyire is kötetlen a hangulat, ne most kezdj el önfeltárni a főnököd előtt.

Mértékkel igyál!

Ne feledd, akármekkora is a buli, tulajdonképpen még mindig munkahelyi közegben vagy, szóval inkább a munkanap kiterjesztéseként gondolj az estére. Tartsd észben, hogy bármi, amit itt teszel, később felhasználható lehet ellened, de legalábbis befolyásolni foga azt is, ahogyan a professzionális énedről gondolkodnak a többiek.

Ha van valami, ami rosszat tesz a reputációdnak, az az, ha nagyon hamar betintázol. Ha mindenképpen a teljes lerészegedés a célod, inkább szövetkezz néhány jó kollégáddal, lépjetek le valahova, és folytassátok máshol a mértéktelen ivást. Amíg a buliban vagy, tarts be néhány általános szabályt: egyél, mielőtt iszol, mindig igyál vizet is az alkohol mellé, és két ital közt beszélgess olyan sokat, amennyit csak tudsz. Semmilyen körülmények között ne engedd meg magadnak, hogy szétcsússz, mert valószínűleg olyat fogsz csinálni, amit magad is megbánsz. Ha nem szoktál, vagy nem szeretsz alkoholt inni, egyszerűen mondj nemet, egy csomó jó ok van rá, hogy miért ne tedd, ha nem akarod.

Ne most vallj szerelmet!

Igen, az évnek ebben a szakaszában mind romantikus hangulatba kerülünk, de gondold át, biztosan most van-e itt az ideje, hogy feltárd az érzéseidet a két irodával arrébb dolgozó HR-esnek. Ha nagyon odamehetnéked van, végezz egy gyors próbát. Gondold át: tényleg tetszik? Vajon ő mit gondol rólad? Mennyit ittál? Meg fogod bánni másnap, ha most odamész? Ha nem minden klappol a teszt alapján, semmiképpen se menj oda, ha pedig mélyebb érzéseid vannak egy kolléga iránt, annál inkább kerüld a kontaktust ezen az estén, és keress megfelelőbb alkalmat. Legyél diszkrét! A kollégák azonnal pletykálni kezdenek, ha megsejtenek valamit.

Szerintem segíthet az is, ha félrevonulsz pár percre, és eldúdolod ezt a dalt. Talán lenyugszol kicsit a végére.

Azt is jól kell tudni kezelni, ha rád nyomul valaki. Csak azért, mert ittál, ne menj bele a játékba, inkább kedvesen hajtsd el az illetőt, még ha a főnököd is az. Szex meg főleg ne legyen: hétfő reggel nagyon kellemetlen lesz bemenni a munkahelyre akár te, akár a másik fél látott bele túl sokat a péntek estébe.

Őrizd meg a józan eszed! Attól még, hogy mindenki ivott, a disznó vicc még mindig disznó, és a kétértelmű utalások is tök egyértelműek.

Segíts másoknak!

Legyél jó fej, és ha azt látod, hogy egyik-másik kolléga kezdi elveszteni a kontrollt, segíts! Magyarázd el, milyen benyomást kelt, amit éppen tesz. Ha ez nem segít, rendelj taxit, és segíts az illetőnek gyorsan hazajutni. Gyors cselekvéssel megmentheted egy jó kolléga hírnevét. Ha így történt, és te visszamész a buliba, ne hencegj a hőstettel.

Vigyázzunk egymásra! Fotó: Shutterstock

Ügyelj a partneredre is!

Ha hozol magaddal valakit, figyelj az ő viselkedésére és igényeire is. Ne hozd olyan helyzetbe, hogy egyedül kelljen ücsörögnie számára ismeretlen emberek között. Ha nagyon elmentek a munkahelyi témák felé, és neki emiatt unalmas a beszélgetés, kárpótold valamivel.

Ha javíthatatlan vagy, inkább maradj otthon!

És végül. Ha ismered magad annyira, hogy nem tudod betartani a fentieket, gondold át, hogy inkább ne is menj el. Lehet, hogy egy jó bulit hagysz ki, és biztos, hogy közösségi élményről maradsz le, de ha ezzel szkippelsz egy óriási lebőgést még mindig jobban jársz.