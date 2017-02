Katalin volt a legjobban öltözött a BAFTÁ-n?

A hétvége nem csak a Story-gáláról szólt, vasárnap a nemzetközi celebvilág is behozta a lemaradását gálák terén: a Grammy díjátadóval párhuzamosan ment a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia (BAFTA) londoni díjkiosztója, ahol a Saul fia elvitte a legjobb idegen nyelvű fimnek járó díjat.

Mi most az 5 legérdekesebb estélyit mutatjuk meg alább. Idén is nagyot ment Alexander McQueen és Armani, pont mint tavaly és a ruhák stílusa is hasonló a 2016-oshoz: továbbra is menőnek számít a virágminta és a fémes színek, kicsit mintha ötlethiányban szenvednének az haute couture tervezők.

Katalin hercegné

Katalin és férje, Vilmos is megjelent a BAFTÁ-n a londoni Royal Albert Hallban, mint minden évben, hisz Vilmos 2010 óta az Akadémia elnöke. Katalin biztosra ment és kedvenc divatházától, az Alexander McQueentől választott egy fekete, virágokkal hímzett, személyre szabott ruhát. Szerintünk a szettje egy nyári kerti partira jobban illett volna, de az egész külföldi sajtónak leesett az álla Katalintól: a Mirror értesülései szerint pont ezért nem örülnek a BAFTA szervezői a hercegnének, mert rendre túlragyogja a meghívott színésznőket – ez persze valószínűleg csak pletyka.

The Duke and Duchess of Cambridge arrive at the EE British Academy Film Awards at the Royal Albert Hall. The Duke has been President of @bafta since 2010, supporting their work promoting creative British talent #eebaftas *PA Kensington Palace (@kensingtonroyal) által közzétett fénykép, 2017. Febr 12., 11:44 PST

Emily Blunt

Biztos nincs igazunk (de majd a lenti szavazóboxban eldönti), de szerintünk Emily Blunt Alexander McQueen ruhája szebb, mint Kataliné. Bluntot a Lány a vonaton-ban nyújtott alakításáért jelölték a legjobb színésznő díjára, és igen, ő is a neves angol divatháztól választott, pont, mint a hercegné. Bevállalós döntés, de szerintünk remek a végeredmény!

Emma Stone

Blunt helyett Stone vihette haza a legjobb színésznőnek járó díjat a La La Landben nyújtott teljesítményéért. A díjat egy furcsa Chanel ruhában vette át, melyhez nadrág is tartozott meg igazgyöngyös bokalánc. Nekünk nem ez a szett a kedvencünk, de előben biztosan csodásan nézett ki.

Nicole Kidman

Kidman is a csillogásra voksolt, neki Giorgio Armani tervezett egy haute couture estélyit, mely tökéletesen hozta a szintet, ami egy ilyen alkalommal elvárható: strasszok, mély dekoltázs, térd alatt bővülő szoknyarész. Őt egyébként a legjobb női mellékszereplő díjára jelölték, de Viola Davis elvitte előle. Jól állt a színésznőnek a ruha, az már biztos. De vajon jobban, mint Katalinnak? Hamarosan szavazhat!

Pénelope Cruz

Szavazás előtt még jön Penelope Cruz, aki talpig fémbe borult az esemény kedvéért. Ez a típusú ruha egyébként épp készül visszatérni a divatba, hasonlót húzott nemrég Kendall Jenner (Paris Hilton után szabadon) és a divatheteken is azt jósolták, hogy nagyot mennek 2017-ben a láncos megoldások. Önnek hogy tetszik?

Ha a Brit Film- és Televíziós Művészeti Akadémia 2017-es díjátadójának győzteseire is kíváncsi, tekerjen ennek a cikknek az aljára: a Saul fia négy másik remek idegen nyelvű filmet utasított maga mögé, ezúton is gratulálunk!

Ha pedig már kinézelődte magát, szavazzon: Katalin szépsége tényleg elhomályosította mindenki másét vagy vannak olyan színésznők, akik jobban felöltöztek a gálára, mint a hercegné?