9 elképesztő koppintás 2016-ból

Napjainkban vélhetően már nem mindenki értene egyet Coco Chanel gondolatmenetével, miszerint az utánzás csak a bók egyik legjobb formája, mivel több neves divatház és feltörekvő tervező is azt állítja, hogy a divatipar védtelen a hamisítók ellen, bár voltak akik mégis reménykedtek benne, hogy mégsem olyan kilátástalan a koppintók elleni harc. A hajtás után mutatjuk a 2016-os év legpofátlanabb eseteit!

1. Tuesday Bassen - Zara

A Los Angeles-i kiegészítőtervező és illusztrátor a Twitteren ment neki a Zarának, mivel zavarta, hogy a fast fashion óriást teljesen hidegen hagyja, hogy mások is kiszúrták a művész és a Zara felvarrói közötti hasonlóságot. "Nagyon elszomorított, hogy gyakorlatilag azt válaszolták: nem számítasz, mert mi nagyok vagyunk, te meg kicsi, úgyhogy úgyse tudja senki, hogy tőled másoltunk" – nyilatkozta a Daily Mailnek Bassen, aki teljesen feleslegesen szórt el 2000 dollárt ügyvédre, ügye az internet népén kívül szinte senkit nem érdekelt.

Olyannyira nem, hogy a Zara ilyen lekezelő stílusban tette helyre az indie tervező ügyvédjét: "Visszautasítjuk a vádakat alábbi okok miatt: mivel kliense állítólagos munkái nem rendelkeznek megkülönböztető jellegzetességekkel, így nem gondoljuk, hogy a világ többsége ezeket a formákat Tuesday Bassen munkáival azonosítaná. Ez a cégünk álláspontja, annak tudtában, hogy megismertette velünk harmadik fél észrevételeit is. Kérjük vegye figyelembe, hogy ekkora mennyiségű észrevétel nem számottevő esetünkben; világszerte több millió felhasználó érkezik weboldalainkra (Zara 98 millió user/hó a tavalyi évben, Bershka, 15 millió user/hó a tavalyi évben). Ezek a számok más perspektívába helyezik ezt a pár panaszt".

Now we wait. I wish I had updates for you, but now lawyers are talking to lawyers. It's as important as ever to keep talking about this because MORE cases are being uncovered of fast fashion stores stealing from artists (see what happened to @saramlyons yesterday!). Una foto publicada por Tuesday Bassen (@tuesdaybassen) el 2 de Ago de 2016 a la(s) 9:17 PDT

2. David Rudnick - Eike König / Hort Berlin

David Rudnick neve nem cseng ismeretlenül a divatvilágban, a grafikus készítette például Alexander Wang 2016-os őszi-téli kollekciójának merész grafikáit. A Rudnick féle betűtípust irigyelhette meg a berlini Hort Berlin stúdió alapítója, Eike König is, aki hasonló stílusban készítette el a Nike Lunar Charge kampányát 2016-ban. A Rudnick féle eredeti betűtípusok egyébként szerzői jogvédelem alatt állnak, így König nem tehetett mást, beismerte, hogy Rudnicktól inspirálódott a Nike kampány rajzolása során.

Fotó: Facebook Felül Rudnick, alul pedig a Hort Berlin munkája látható.

3. Vlada Haggerty - Kylie Jenner

Nem volt túl agyafúrt Kylie Jenner sem, mikor az internetről merített ihletet karácsonyi kollekciója promotálásához. A végeredmény annyira jól sikerült, hogy a valóságshowsztár szinte egy az egyben lekoppintotta a Los Angeles-i sminkes, Vlada Haggerty egyik szeptemberi munkáját ami miatt a sminkmester perrel fenyegette a celebnőt. A thefashionlaw.com szerint azonban még nem nyújtottak be ilyen pert Jenner ellen a bíróságon, valószínűleg a tehetős családnak más úton sikerült elsikálnia a kellemetlenséget.

Really @kyliecosmetics? Haven't you gotten enough 'inspiration' from me already? Left is a the work @juliakuzmenko, @brittrafuson and I shot a few months ago and right is @kyliecosmetics new campaign. Una foto publicada por Vlada Haggerty (@vladamua) el 19 de Nov de 2016 a la(s) 8:18 PST

4. Balenciaga - Thaiföld

Mialatt a divatszakma Demna Gvasalia első Balenciaga kollekciójától volt elájulva Párizsban, addig a thai állampolgárokat mélyen felzaklatta, hogy az általuk mindennap használt csíkos bevásárlótáska megjelent a luxusmárka 2016-os őszi-téli kollekciójában. Az esettel még a thaiföldi kereskedelmi minisztérium Department of Intellectual Property osztályán is foglalkoztak, majd a vizsgálat után a főigazgató, Nantawan Sakungam megállapította, hogy bár a táskát jóideje használják Thaiföldön, annak Európában való másolása mégsem számít illegálisnak. Tehát mindenki hátradőlhetett, a hazánkban Szíj Melinda szatyorként ismert luxustáskát pedig nyugodt szívvel árazta be közel félmillió forintra a Balenciaga. A Thaiföldön gyakran ‘Sampeng’ néven futó kiegészítőhöz hasonló forma egyébként felbukkant korábban a Céline és Jil Sanders kollekcióiban is.

Balenciaga Bazar Shopper to the Max! #balenciagabazar #balenciaga #demnagvasalia #bangkokrailwaystation Una foto publicada por Danny Oh (@dannyoh_) el 28 de Dic de 2016 a la(s) 6:51 PST

5. Snoop Dogg - Vetements és Vetements - Urban Outfitters - Forever 21

A tavalyi év egyik legmenőbb luxusmárkájának, a Vetementsnek a tervezője, Demma Gvasalia az év elején dobta piacra Snoop Dogg arcával ellátott pólóját, amit 924 dollárra, nagyjából 275 ezer forintra árazott be. Emlékeznek, ez az a márka, aki 218 ezer forintért árult marihuána-darálót. A luxusfelső egyébként szinte pontos mása annak a koncertturné pólónak, amit a rapper 1993-as “Beware of Dogg” turnéján árultak, az egyetlen különbség talán a Vetemenst sokkoló árában van.

A túlárazott Snoop Dogg póló persze népszerű volt a kőgazdag huszonévesek körében, ezért a Forever21 is piacra dobta sajátját, ami valójában egy kicsiben más, mint az eredeti, 1993-as verzió. A párizsi márka a Juicy Couture bársonytréninghez vagy a DHL pólóhoz hasonlóan ebben az esetben is megvette a forgalmazás jogait, hivatalos engedélye volt erre a Death Row Merchandise Inc.-től, sőt meglepő módon a Forever21 sem sértett szerzői jogot, mivel ők is jogszerűen jártak el az engedélyekkel.

Itt jött a képbe az Urban Outfitters, akik szintén kitették a polcokra saját változatukat, ami szinte közvetlen másolata volt a Vetements által tervezett eredeti pólóknak, bár az ára csak 39 dollár, 11.165 forint volt. A Urban Outfittersnek azonban semmilyen engedélye nem volt, így a márkát várhatóan beperelik a Death Rownál.

6. Yeezy - Forever 21

Kanye West a Life of Pablo című albumával nagyjából egy időben mutatta be az Adidas Originalsnak tervezett harmadik Yeezy kollekcióját. A Thornhill DeWittel való közös együttműködésből született gót betűs játszósruhákból pedig két nap alatt egy millió dollár, 274 millió forint bevétele lett a celebnek. Hülyék lettek volna épp erre a kollekcióra nem lecsapni a hamisítók, a Forever21 szinte alig változtatott valamit azon a piros árnyalatú pólón, amit 32 dollárért, 8768 forintért árult azoknak, akiknek nem volt lehetőségük részt venni a 21 városban megtartott exluzív vásáron.

Fotó: Facebook.com / thefashionlaw A harsányabb piros Kanye West munkája, az elnyűttebb a Forever21-é.

7. Adidas - Mindenki

“Hallatlan, hogy mennyi high-end márka másolja a mi formánkat” – mondta az adidas Originals vezetője, Arthur Hoeld egy Reutersnek adott interjúban még a tavalyi év elején. A Stan Smith, a Superstar és az adidas Neo fazonok is nagyon mentek, ezeknek formáját irigyelte el szinte mindenki. És aligha titok, hogy a német sportmárka valóban beperelte Marc Jacobsot és a Skecherst, de hasonló perekre számíthat a Gucci, az Isabel Marant, a Saint Laurent, illetve az Alexander McQueen is a jövőben.

8. Raf Simons – Cihuah

Viszonylag ritkán fordul elő a divattervezőkkel, hogy szinte hajszálpontosan ugyanúgy inspirálódnának egy-egy művészeti alkotásból. Az ünnepelt mexikói márkával viszont megtörtént. A Vogue, a Harper’s Bazaar, az InStyle és az Elle által felsztárolt Cihuah 2015-ös tavaszi-nyári kollekciójában található darab ugyanis szinte pontos mása annak a ruhának, amit Raf Simons épített be a 2003-as őszi-téli kollekciójába. A Calvin Kleinhez átigazolt dizájner egyébként Oskar Schlemmer munkásságából merített ihletet, amit aztán 12 évvel később a mexikói tervező nyilvánvalóan lemásolt.

Creo que es lo mismo...o no @cihuah *** el primero es de @rafsimons y segundo de @cihuah #moda #nacional #MBFWMx #cihuah #rafsimons #plagio @voguemexico #whosonnextmx Una foto publicada por Fer Parra (@ferchicblog) el 14 de Abr de 2016 a la(s) 7:26 PDT

9. Ivanka Trump, Steve Madden – Aquazzura

Az olasz divatház a New York-i szövetségi bíróságon perelte be az elnökgyerekké avanzsált Ivanka Trumpot és a koppintásban erős Steve Maddent 2016-ban. A firenzei márka kreatív igazgatójának, Edgardo Osoriónak ugyanis egyáltalán nem tetszett, hogy a 34 éves Trump a márka egyik legnépszerűbb termékeként ismert Wild Thing szandál szinte pontos mását Hettie Heel néven építette be kollekciójába, majd nyilvánosan letagadta, hogy bárkitől is lopott volna.

Nem csak a szőke üzletasszonyt ihlette meg az Aquazzura munkássága, hanem Steve Maddent is, aki a luxusmárka Sexy Thing, Christy és Wild Thing fantázianéven futó lábbelijeit koppintotta le és rengeteget eladott belőlük, mivel Madden csak 129 dollárt, 37 ezer forintot kért a szandálokért, ez pedig az olasz márkánál legalább 785 dollárba, 224 ezer forintba fájt volna.