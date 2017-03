Lebegő bonsai az igazi növényrajongóknak!

Azoknak, akik szeretik a növényeket, de nem elégszenek meg a megszokott lehetőségekkel, eddig a különleges cserepekkel kellett beérniük. Esetleg választhatták a hirdokultúrás nevelést, vagy az olyan fajokat, melyek a levegőből nyerik ki a szükséges tápanyagokat és vizet. Mutatunk egy sokkal extrémebb lehetőséget, amit ráadásul egy kis ügyességgel maguk is elkészíthetnek.

Extrém szobadísz, sok odafigyelés

Az egyik legszebb és legkülönlegesebb növény, melyet a lakásban is nevelhetünk, a bonsai. A rajongói azzal is tisztában vannak, hogy bizony nem is könnyű ilyen kicsinek, mégis ennyire mutatósnak nevelni egy fácskát. Nemcsak odafigyelésre van szüksége, hanem folyamatos alakításra, metszésre, formázásra is, hogy valóban úgy és akkorára nőjön, amekkorára szeretnénk.

A bonsai fácskák magukban is mutatósak, hiszen apró, mázas tálkáik kiemelik a kis növények szépségét. A japán Hoshinchu tervezőcsapat, azaz Hikaru Hoshi és Masaori Imayoshi azonban ezt is továbbgondolták: mi lenne, ha a bonsai csak úgy lebegne az asztal felett?

Furán hangzik, de megvalósítható, ráadásul nem is olyan nehéz a dolog. A tervezők ugyanis mágneseket használtak az eredmény elérésére, így "lebegtetik" a növényeket, amik ráadásul a legenyhébb enyhe behatásra forgásba is kezdenek, így még különlegesebb látványt nyújtanak!

A mágneses lebegtetés nem is olyan egyszerű feladat, nem csoda hát, ha a terv Kickstarter-projektje olyan sikeresnek bizonyult, hogy már a gyártás is folyik. Sőt, azóta már konkurencia is akadt, hiszen innen akár már most rendelhet, ráadásul akciósan, alig kicsit több, mint 33 000 forintért.

Ha maradna az eredeti gyártónál, akkor van egy jó hírünk is: a csomagok között talál olyat is, amihez nem jár növény, így 200 dollárért egy lebegő cserepet kap. Így ön döntheti el, mi is kerüljön bele: akár egy szép vanda orchidea (melynek nem kell föld), vagy más, nem túl nehéz növény. Ahhoz hogy lebeghessen, meg kell felelnie a súlyhatárnak, ami a mágnesek méretétől függően kb. 400 gramm.

Vannak azonban hátrányai is az újdonságnak. Egyrészt az, hogy emelni fogja a villanyszámlát, mivel a mágnes elektromágnes, azaz áram kell a működéséhez, másrészt viszonylag tágas helyet igényel. Maga a szerkezet ugyan nem nagy, de távol kell tartani a többi elektromos eszköztől, telefonoktól, számítógépektől, vagy éppen a bankkártyáktól, lévén hogy elég erős mágnesekkel dolgozik, amik kárt tehetnek az említett dolgokban.

Ha a növény igényeit nézzük, akkor sem egyszerű a dolgunk, mivel az ilyen kicsinek nevelt fácskák tartása odafigyelést igényel. A kisebb földlabda értelemszerűen gyorsabban szárad ki, valamint a tápanyagtartalmát is sokkal előbb veszíti el. Ráadásul, mivel a növény növekedése közben nem kap nagyobb cserepet, így a maximális méretű példánynak is a minimális méretű cserépből kell táplálkoznia. Nem jobb a helyzet a föld nélküli verziókkal sem, hiszen ezek is növekednek, és vízre, tápanyagokra is éppúgy szükségük van. Ha ez nem volna elég, a locsolás, permetezés sem a legbiztonságosabb ötlet elektromos eszközök mellett, így az ápolást is kikapcsolt szerkezetnél kell elvégezni, ami azért megnehezíti a folyamatot.