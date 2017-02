Lógasson le a plafonról függőkertet!

Gondolkodott már azon, hogy milyen jó lenne azokat a tereket is kihasználni a lakásban, amiket egyébként nem szokott? Például a feje feletti területet! A lakberendezésben rengeteg ötlet van erre, de most arra adunk pár tippet, ha növényekkel szeretné benépesíteni ezeket a tereket. Íme néhány használható ötlet a függesztett kertekhez.

Egyszerű, de látványosabb

A függesztett kerteket létrehozni nem is olyan nagy kihívás: kell hozzá egy nagyobb cserép vagy edény, amit eleve lógathatóra terveztek – és ennyi. Csakhogy ez a látvány nem biztos, hogy olyan szép lesz, legfeljebb, ha eleve beültetve veszi, nagy növénnyel, sok ezer forintért.

Nos, egy apró trükkel nem csak a virágok sokszínűségét fokozhatja az edényben, hanem a látványt is. A lényeg, hogy olyan tartót válasszon, ami nem fröccsöntött, hanem hálós szerkezetű. Ezt bélelje ki a megfelelő anyagokkal, de utána akár alulról is helyezhet bele kisebb növényeket. Az öntözéshez egy kilyuggatott PET-palack ideális, és a látványban sem fog csalódni!

Varázslat!

Látott már olyan növényeket, melyek csak úgy, a levegőben, egyetlen dróton is megéltek? Mert vannak ilyenek, nem is kevés. Tökéletes példa a tillandsiák, melyek a broméliákhoz tartoznak, vagy az orchideák közül a vandafélék. Ezeknek a növényeknek nincsen szükségük földre az életben maradáshoz, így technikailag akár egyetlen szál drótra is felakasztgathatja őket. Ha kompozíciókat hoz létre belőlük, könnyebben megtartják a párát, és mutatósabbak is lesznek.

Cserépben, de kicsit másképpen

A tárolóedények használata sokszor kikerülhetetlen, de ez nem jelenti azt, hogy csak egyféleképpen lehet őket felfüggeszteni. Ha az egész rendszert fejjel lefelé fordítja, akkor sokkal mutatósabb a végeredmény. Persze ehhez olyan cserép kell, aminek az alján csak egy kis nyílása van, hiszen innen nő majd ki a növény.

Mindezekkel együtt egy ilyen fűszerkert biztosan nem lesz útban a konyhában, és a szomszédok is ámulnak majd rajta. Sőt, itt nem kell megállni, hiszen sok növény tökéletesen elvan az ilyen elrendezésben is, vagyis egész kis műalkotásokat hozhat létre, akár egyedi csillárt, vagy a pergola kreatív díszét.

Rejtegetve

Mutatós kis függesztett kertet hozhat létre akkor is, ha nem akar ennyire sokat vacakolni. Egyszerűen vegyen egy hálós szerkezetű formát, mondjuk egy mostanában divatos madárkalitkát. Lógassa fel úgy, hogy a tetejére, belülre rögzítse a cserepet. Így öntözni is egyszerű, és a beleültetett, lehetőleg gyors növekedésű csöngő, vagy futónövények pedig a hálós szerkezeten kapaszkodva eltakarják a cserepet.

Sőt, megy ez cserép nélkül is

Mi lenne, ha az ültetett szobanövényét egyszerűen kivenné a cserépből, és úgy lógatná fel? Hát, nyilván szétszóródna a föld! Nos, nem okvetlenül, és ehhez nem is kell más, mint egy adag moha, és némi kötöző, vagy csirkeháló. Vegye ki a növényt a földlabdájával együtt a cserépből. Alakítsa nagyjából gömb alakra a földlabdát – akár gyúrhat is hozzá friss virágföldet, és akkor egyúttal megoldotta a föld frissítését is –, majd az egészet fedje be a mohatelepekkel. Ezután rögzítse rá a mohákat a zsineggel átkötözve, vagy a csirkehálót ráhajlítva, és kis idő elteltével a moha szépen benövi majd az árulkodó nyomokat.

Ehhez a kialakításhoz olyan növényeket válasszon, amelyeknek nem nagy a vízigénye, mert a locsolásuk azért nem lesz olyan egyszerű. Hogy szépek is maradjanak, és ne is csöpögtessék tele a lakást, spriccelje őket vízzel annyira, hogy kellően nedves, de még ne csöpögős legyen a föld – nem a moha! A biztonság kedvéért azért érdemes úgy felfüggeszteni ezeket a mohalabdás növényeket, hogy alattuk is cserepesek legyenek, így ha mégis lecsöppen pár csepp víz, legalább jó helyre kerül. Jó kísérletezést!