A D-vitamin az új C-vitamin. Ön szedi?

A D-vitaminnal kapcsolatban az utóbbi években változtak az ajánlások: sok olyan kutatás látott ugyanis napvilágot, amely szerint többre van szükségünk, mint eddig gondoltuk. Ez azt jelenti, hogy hazánkban a felnőtteknek, a kamaszoknak és a kisgyerekeknek is D-vitamin pótlásra van szükségük a téli hónapokban.

A Semmelweis Egyetem felmérése szerint a magyarok 95 százaléka tél végére D-vitaminhiányossá válik – pedig a D-vitamin - többek között - az influenza ellen is véd. Vagyis, ha eddig nem szedett, és adott a gyereknek D-vitamint, akkor itt az ideje!

Muszáj tablettában?

Muszáj, legalábbis télen. D-vitamin napfény hatására is keletkezik a bőrünkben, és egyes élelmiszerek is tartalmazzák. Áprilistól októberig a napfény hatására képződő is elég: ehhez napi húsz percet kell a szabadban tölteni. Ezt nem lehet túladagolni: ha többet napozunk, nem lesz több a D-vitamin. Fontos tudni, hogy a szolárium nem éri el ugyanezt a hatást: szolizás alatt nem keletkezik D-vitamin!

Egyes ételek is szolgálhatnak D-vitaminforrásként, csakhogy ezekben többnyire sokkal kevesebb D-vitamin van, mint amennyire szükségünk lenni. Dr. Novák Hunor ismeretterjesztő cikke szerint bár D-vitaminban gazdag ételnek számít például a tojás, a megfelelő pótláshoz napi 30 tojást kellene megennünk (de ezt inkább ne tegyük).

Mennyit kell szedni?

A napi ajánlott D-vitaminmennyiségeket konszenzusban határozták meg a szakma hazai tekintélyei. A cikkben kitérnek a D-vitamin túladagolás lehetőségére is: megállapításaik szerint a mérgezéshez napi 10.000 NE (nemzetközi egység, IU, international unit) D-vitamint kell szedni hónapokig.

A biztonságos adag felnőttek számára kb. napi 4000 NE, de ennyire nincs is szükség: egészséges felnőttnek novembertől márciusig napi 1500-2000 NE-et kellene szednie. A gyerekeknek 600-1000 NE-re van szükségük. D-vitamint nem csak a drogériában lehet kapni, hanem a háziorvos felírhatja receptre is, így sokkal olcsóbb – az így elérhető készítményekről például itt olvashat.

Miért ilyen fontos ez?

A vitamin a kutatások szerint számos élettani funkciónkhoz szükséges, hiányában pedig egy sor betegség kockázata nő. D-vitamin hiányában lassul a csontanyagcsere, majd csontvesztés alakul ki. A vitaminhiány számos bőrbetegség rizikófaktora. Viszonylag új felfedezés, hogy a D-vitaminnak az immunrendszer működésében is kulcsszerepe van: a pótlás csökkentheti egyes autoimmun betegségek kockázatát, valamint a szív-érrendszeri betegségek, az érelmeszesedés kockázatát is. A D-vitamin hiánya növeli a 2-es típusú cukorbetegség kialakulását.

Influenzajárvány idején még a szokásosnál is fontosabb az odafigyelés, hiszen a vitamin a vírusellenes immunválaszhoz kiemelten szükséges. Magyarul D-vitamin hiányában nagyobb eséllyel kapunk el egyes vírusokat, ilyen pl. a HIV és az influenza – D-vitamin pótlással lényegesen csökkenthető a légúti vírusfertőzések, köztük az influenza esélye.

Az anyaság különösen D-vitaminigényes dolog, minden szakaszában. A vitamin hiánya nagy valószínűséggel csökkenti a teherbeesés esélyét, ezért meddőség esetén érdemes megmérni a vitamin vérszintjét – ez különösen igaz policisztás ovárium szindróma fennállása esetén.

A terhesség alatt nagy a D-vitamin hiány kockázata, ezért terhesség alatt napi 2000 NE-t ajánlott szedni; menopauzát követően pedig a csontritkulás fokozott kockázata miatt kiemelt jelentőségű a pótlás. A D-vitaminnak ráadásul az emlőtumor megelőzésében is lehet szerepe.