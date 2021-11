Ez az 5 legmenőbb gasztroajándék, amikkel garantáltan népszerű leszel idén karácsonykor

A gasztroajándékok majdhogynem tévedhetetlen karácsonyi ajándéktippek, hiszen jókat enni és inni, mindenki szeret. Ráadásul ezekbe a meglepetésekbe a személyesség is belecsempészhető egy-egy saját recepttel, vagy épp a megajándékozott kedvenc fűszereinek használatával. Lássuk, mik a legmenőbbek idén.

Már az is remek, ha egy szép üvegben készítesz egy nagy adag muffin-alapot, esetleg egy adag lilahagymachutney-t, vagy épp mézeskalácsot sütsz ajándékba. Felnőtteknél biztosan bejön egy üveg friss forralt bor a te, speciális fűszerkeverékeddel és persze, hogy egy nagy tábla házi csokinak is bárki örül majd.

Ám ezek mellett akad még néhány finomság, amik talán nem ennyire evidensek karácsony táján, mégis szuper ajándékká válhatnak az idei ünnepekre.

Házi készítésű bonbonok és trüffelek a saját fűszereiddel

Nagyon egyszerűen összedobhatók, főleg, ha nem akarsz csokoládémesteri magasságokba törni. Ha egy alapreceptet találsz az interneten, az már tökéletes. Innen millióféleképpen variálhatod: lehet benne whiskey, gin és citrusok, mézeskalács-fűszerek, de akár fehér csokis-tojáslikőröset is készíthetsz.

Itt az ideje kipróbálni a fudge-ot!

A legtöbbször sűrített tej az alapja és rengeteg változatban finom lehet ez a remek karamellkocka. Egészen jól eláll és biztosan szeretni fogja az édesszájú megajándékozott. Ha egy nagy adag csilis-füstölt paprikás magkeveréket is készítesz mellé, az édes falatokat egy kevés sóssal is kombinálod - így lesz igazán harmonikus a kombó.

Te is imádod a krémlikőröket?

Bizony, otthon is elkészítheted és ha ügyes vagy, jobb lesz, mint az eredeti. Ki tiltja meg, hogy egy kis üveggel magadnak is tartalékolj belőle és egy olyan szombaton, amikor semmi dolgod nincs, akár a reggeli kakaódba, vagy kávédba is kerüljön belőle egy kortyocska? Kókuszosan, tojáslikőr formájában, de csokis, vagy kávés ízben is isteni lesz.

Ezt akár ünnepektől függetlenül el tudnánk fogyasztani. Burak Kucuksu / 500px / Getty Images Hungary

Forró csoki bombák

Egy kis ügyesség kell ugyan hozzá és egy műanyag forma is, de nagyon megéri, mert ezek a pilllecukorral, ehető csillámokkal és más téli hangulatú dekorációval töltött forró csoki bombák nagyon különlegesek és izgalmasak tudnak lenni. Aki a csokit szereti, imádni fogja, hogy időt töltöttél azzal, hogy összedobd neki ezeket édességeket. A szilikon félgömböket ecsettel kend meg olvadt csokival, majd töltsd meg és egy újabb adag olvadt alapanyaggal ragaszd össze a darabokat. Egy kis aranyporral teheted még ünnepibbé.

Saját teakeverék a kedvenc gyümölcseivel

Mindig fáradt, stresszes, vagy csak jól jönne egy kis jókedv a megajándékozottnak? Járj utána, hogy vajon a citromfű, a menta, vagy épp az orbáncfűtea esne neki a legjobban, és ízesíts a gyógyteát kedvenc gyümölcseivel és fűszereivel. Ki ne értékelne egy csak neki komponált teakeveréket?