Igaz, hogy a pulykamellsonka nem is sonka? De akkor mégis mi? A szakértő válaszol

Lehet, hogy ezután kicsit más szemmel tekintesz majd a pulykamellsonkára.

A pulykamellsonkának sok rajongója van, de nem mindenki tudja, hogy minőségét tekintve nem lehet egy lapon emlegetni a hagyományos sonkával. A szakértő elmondja, miből és hogyan készül a termék, illetve mire érdemes figyelni vásárlása során.

A pulykamellsonka vajon mi?

„A pulykamellsonka nem a hagyományos értelemben vett sonka” – mondta el kérdésünkre Traszkovics Zsolt élelmiszermérnök, a DIATRA Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője. Miközben ugyanis a parasztsonka egy darab húsból – jellemzően sertéscombból –, lassú pácolással készül, ezért magasabb minőségi kategóriát képvisel (és drágább is), addig a pulykamellsonka előállítása ipari körülmények között, teljesen más eljárással történik, így nem csupán a felhasznált hús különbözteti meg őket.

A pulykamellsonka gyártása során a húst összepréselik, ízesítés gyanánt páclevet adnak hozzá, majd tömbbé formázzák, vagy bélbe töltik, végül pedig hőkezeléssel tartósítják. „A pulykamellsonka a formában vagy bélben hőkezelt sonkák csoportjába tartozik, melynek paramétereit a Magyar Élelmiszerkönyv szabályozza”. Az előírások szerint

hústartalma nem lehet kevesebb, mint 68 százalék.

Ez azt jelenti, hogy a párizsinál azért jobb (ott 51 százalék a minimális elvárás), de egy hagyományos sonka mellett nem rúghat labdába. A szabályozás sok egyéb paraméter mellett azt is meghatározza, hogy a pulykamellsonka víztartalma legfeljebb 77 százalék lehet, ám ebbe beleszámít a húsban lévő víz is. Szintén előírás, hogy sótartalma nem lehet több 2,5 százaléknál.

A pulykamellsonka csak nyomokban hasonlít az igazi sonkára mpessaris / Getty Images Hungary

„Az összetevők között a só mellett megtalálhatók a fűszerek, illetve néhány adalékanyag is, még akkor is, ha szakmai szempontból nézve minőségi termékről van szó” – emelte ki Traszkovics Zsolt. Ha azonban szóját, burgonya- vagy kukoricakeményítőt látsz a felsorolásban, az gyengébb minőségre utal, mivel ezeket az értékesebb összetevők helyettesítésére használják.

Ami a hústartalmat illeti, a 68 százalék csak a minimális érték, így ennél természetesen magasabb is lehet, és akár a 94-95 százalékot is elérheti. A felhasznált mennyiség általában az árban is érezhető, bár a szakértő szerint előfordul olyan eset, amikor egy minőségi termék olcsóbban kapható, mint gyengébb összetételű társa. Még egy ok, hogy a csomagoláson mindig ellenőrizd az összetevők listáját! Az élelmiszermérnök hozzátette, persze sokat számít az egyéni ízlés is, ezért nem kizárt, hogy valakinek éppen egy olcsóbb, alacsonyabb hústartalmú termék ízlik jobban.