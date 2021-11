Black Friday: ezek a vásárlási maraton legnagyobb slágerei

Miközben a tengerentúlon a Black Fridayt, vagyis a fekete pénteket egy kijelölt napon, a hálaadást követő pénteken tartják, addig nálunk a vásárlási maraton szinte egész novemberben él.

Itt a Black Friday, az év legnagyobb vásárlási őrülete, melynek keretében sokan már nemcsak akciós háztartási gépeket, szórakoztatóelektronikai eszközöket, játékokat és divatcikkeket szereznek be, hanem egyúttal a karácsonyi ajándékok vásárlását is letudják. Mutatjuk, hogy idén várhatóan milyen termékek mennek majd a legjobban.

Mennyi az annyi?

Az Offerista Group kutatása szerint idén a megkérdezettek 85 százaléka tervez lecsapni egy-egy akcióra, ami azt jelenti, hogy majd 30 százalékkal nőtt a vásárlási kedv a tavalyi évhez képest. Sőt, még azok is, akik eredetileg nem terveztek élni a lehetőséggel, 73 százalékban úgy nyilatkoztak, hogy nyitottak a spontán vásárlásra, ha egy igazán különleges ajánlat jönne szembe.

Az összegeket tekintve a válaszadók többsége 20 és 50 000 Ft között tervez költeni.

Számos érdeklődő ugyanakkor nem is szabott meg magának előre meghatározott keretet, mondván, hogy a konkrét akcióktól is függ, hogy mennyi pénzt áldoznak a Black Fridayre. A Kantar kutatása ezzel szemben arra jutott, hogy a vásárlók 22 százaléka 100 ezer és 220 ezer forint közötti összeget tervez költeni, de hasonló azoknak az aránya is, akik 60–100 ezer forintot, vagy 30–60 ezer forintot szánnak erre a célra.

A várakozások azt mutatják, hogy a vásárlások zöme most is online történhet Marco_Piunti / Getty Images Hungary

Mik az idei slágerek?

Az előbbi kutatás szerint a legnagyobb érdeklődés (53%) ezúttal is háztartási gépeket övezi, amit a ruházati cikkek (41%), majd a harmadik helyen az otthonnal kapcsolatos és kertészeti termékek (37%) követnek. A két cég fúziója nyomán idén közös akciót hirdető (ami náluk november 19-re esett) eMAG és Extreme Digital közleménye szerint továbbra is nagy a kereslet a televíziókra és különféle kütyükre is:

„A Black Friday-vásárlást tervezők közül itthon a legtöbben ruházatot (19,5 százalék), és valamilyen elektronikai cikket/autós kiegészítőt (szintén 19,5 százalék), valamint háztartási kisgépeket (18,9 százalék) terveznek vásárolni a fekete pénteken. A népszerűségi listán a televízió (15,2 százalék), a játékok (12,2 százalék) és a mobiltelefonok (12,2 százalék) következnek.”

A Black Novembert, vagyis egész hónapos akciót tartó MediaMarkt pedig úgy kalkulált, hogy a televíziók és telefonok mellett a beépíthető konyhai készülékek lehetnek a legnagyobb slágerek. A kereskedők persze különleges ajánlatokkal is készülnek. Akciós áron lehet például beszerezni többek között a dízel járművekben használatos, sok helyen hiánycikknek számító AdBlue-adalékot is.

Honnan ered a Black Friday? A fekete péntek, vagyis a Black Friday a hálaadást követő péntek elnevezése az Egyesült Államokban, amely a karácsonyi bevásárlási szezon kezdetét jelzi. Mivel a hálaadást november negyedik csütörtökén tartják, a fekete péntek november 23–29. közé esik. Maga a kifejezés egyébként 1966-ban Philadelphiában született a megnövekedett forgalom miatt kialakult közlekedési káoszra utalva.

Mire érdemes figyelni a vásárlásnál?

Az Euronics szakértői összeszedtek néhány hasznos tippet, hogy az akciókból a lehető legtöbbet hozhasd ki, és minél többet tudj spórolni anélkül, hogy bedőlnél a kereskedők trükkjeinek:

1. Írj listát

Tervezed meg előre, mi mindent szeretnél venni, így időt spórolhatsz és kisebb teret engedhetsz az impulzusvásárlásnak is. További segítséget jelenthet, ha nemcsak azt írod le, hogy milyen telefont, háztartási kisgépet vagy éppen játékot szemeltél ki, hanem a konkrét márkanevet, típusszámot is.

2. Legyen B opciód

Állítsd fel egy fontossági sorrendet, hogy gyorsabban tudj dönteni, és a legjobb ajánlatokat még időben csíphesd meg. Válassz helyettesítő termékeket is. Lehet, hogy a kiszemelt telefont kedvezőbb áron kapod meg, ha a kék helyett a fekete színűt választod, vagy nagyobb kedvezményt kapsz, ha 128 gigabájtos helyett megelégszel a 64 gigabájtos verzióval.

Sokan az akciókat kihasználva vesznek új tévét Vladimir Vladimirov / Getty Images Hungary

3. Ne hagyd magad átverni

Sok cég él azzal a gyakorlattal, hogy az igazán csábító áron meghirdetett termékekből alig tartanak készletet, melynek valójában az a célja, hogy minél több vásárlót érjenek el. Hasonlóan gyakori, hogy a Black Friday előtt felviszik egy termék árát, majd az akció során kedvezményesnek beállítva az eredeti összegért próbálnak túladni rajta. Ezért is fontos, hogy az összehasonlító oldalakon előre tájékozódj az árakról (vedd figyelembe a szállítási költségeket is!).

4. Kerüld el a sorban állást

Ha online vásárolsz, a tumultust elkerülve kényelmesen rendelhetsz, így a termékeket otthonodban, az átvételi pontokon vagy a boltban előre összekészítve veheted át. Annak érdekében, hogy ne maradj le az akciókról, a regisztrációt érdemes előre elvégezned, megadva a szállítási/számlázási címedet is. Ha az online felületen az akció kezdete előtt beteszed a termékeket a kedvencek közé, úgy a vásárlásnál még gyorsabban leadhatod rendelésedet.

5. Kezdd időben a vásárlást

Ha az elsők között vásárolsz, nagyobb eséllyel lesz a tiéd a kiszemelt termék. A Black Friday Global adatai azt mutatják, hogy ebben az időszakban a legtöbb online vásárlás reggel 8 és este 10 között zajlik, tehát valóban megéri korán kelni.

+1 Ne csak a márkára figyelj

A vásárlók többsége hajlamos csak a márkanév alapján dönteni, pedig a kedvező árú termékek között is ugyanúgy lehet minőségi darabokat találni.