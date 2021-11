Karácsonyra is tökéletes almáspite-fűszerkeverék – így készítheted el otthon

Ha az idei ünnepekre te is gasztroajándékokban gondolkodsz, az üvegbe előkészített muffintészta, különleges csokoládék, házi bonbonok és chutney mellé ajándékozz egy-egy nagy adag fűszerkeveréket is! Remek ötlet az egyedi forraltbor-fűszerkeverék, ahogy a tökpite vagy mézeskalács aromái is hasznosak lehetnek, de a legnépszerűbb változat talán ez az almás süteményekbe illő lehet a sütni-főzni szerető otthonokban.

A legjobb az egészben az, hogy ezt a keveréket nem csak az almás pitéhez használhatod fel. Remekül illik forró italokba, kevert sütikbe, de még egy nagy adag friss almával díszített zabpehely vagy tejberizs ízesítésére is tökéletes. Tedd a salátaöntetbe, szórd a csirkére az izgalmas téli ízekért, vagy keverd vajba, és azzal kend meg a karácsonyi püspökkenyeret! Dobj össze belőle egy üveggel akár magadnak, akár ismerőseidnek, és elég lesz egész télen. Az almás pite azért remek döntés, mert tele van gyümölccsel és jó eséllyel akkor is remekül sikerül majd, ha most csinálod először. Csak olvassz egy kocka vajat, dolgozd össze egy hatalmas bögre liszttel, némi cukorral és sóval, majd egy félórás hűtőben pihentetés után nyújtsd belőle vékony tésztát. A töltelék sem bonyolultabb: egy kis vajon puhíts meg 5-6 apró kockákra vágott almát, majd ízesítsd, és ezt töltsd a tésztalapok közé. 35 perc a sütőben éppen elég is lesz neki. És hogy hogyan készül a fűszerkeverék, amitől minden pite jóval finomabb lesz? Egyszerű a recept, és fűszeresen még finomabb LauriPatterson / Getty Images Hungary Természetesen nincs egyetlen módja az almás pite fűszerezésének, ami remek lehetőség arra, hogy saját keveréket válassz, a neked legjobban tetsző arányokkal. Kezdd 4 evőkanál fahéj és 1 teáskanál szerecsendió keverékével, majd készítsd el saját almáspite-fűszerkeveréked a következő őrölt fűszerek bármelyikének kombinációjával. Alább a mi kedvencünket láthatod: 1 teáskanál szegfűbors

1 teáskanál kardamom

1 teáskanál gyömbér

½ teáskanál szegfűszeg

½ teáskanál só

Egy mokkáskanál szárított citromhéj. Ha pedig ezt a mixet egy szép üvegbe helyezed, csinálsz neki egy kézzel készített címkét, amit ráragasztasz, úgy az szívet melengető ajándék is lehet.