Selena Gomez stílusa 5 lépésben

Nemcsak Kim Kardashian vagy Taylor Swift ragaszkodik a jól bevált összeállításokhoz, hanem a látványos stílusfejlődésen átesett Selena Gomez is, aki bebizonyította, hogy semmi ciki nincs abban, ha nagyjából mindig ugyanolyan stílusú szettekben jelenik meg a nyilvánosság előtt. A Refinery29.com összeállítása alapján összeszedtük, hogy mi az az öt bombabiztos trükk, ami bejön Selena Gomeznek és amiket ön is könnyen beépíthet a ruhatárába!

1. Kerek napszemüveg

A 24 éves popsztár nagy rajongója a 60-as évek hangulatát idéző keretnek, és fittyet hány arra az elméletre, miszerint az ovális arcúaknak egyáltalán nem áll jól az a forma, ami a szív- vagy a szögletes arcokon jól mutat. Gomez nemcsak a boltba ugrik le efféle napszemüvegben, de még az olyan nívós eseményeken is előszeretettel hordja, mint például a Met-gála. A fast-fashion boltoknak köszönhetően pár ezer forintért már bárki be tud szerezni az énekesnőéhez hasonló napszemüveget.

15 Még több kerek napszemüveg a galériában, kattintson! Galéria: Selena Gomez stílusa (Fotó: Marc Piasecki / Getty Images Hungary)

2. Földig érő nadrág

Selena Gomezben nem idéz fel rossz emlékeket a földet suroló nadrágok emléke, amikben a 2000-es évek legelején égettük magunkat, így bátran viseli a fazont tűsarkú cipővel, magassarkú szandállal, hasvillantós felsővel vagy hosszított fazonú kabáttal kombinálva. A nőies fazonra pedig feltétezhetően öltöztetőnője, Kate Young beszélte rá az énekesnőt.

15 Selena Gomez nadrágban, katt! Galéria: Selena Gomez stílusa (Fotó: James Devaney / Getty Images Hungary)

3. Choker nyaklánc

Nemcsak a Jenner és Hadid lányok viselnek nyakörv nyakláncot, hanem a gimislányok másik nagy kedvence, Selena Gomez is, aki úgy tűnik, hogy következetesen visel egy, de inkább kettő chokert a hétköznapokban és a kiöltözős díjátadókon. A fiatalos és egyszerű kiegészítő jövőjét illetően megoszlanak a vélemények, bár ha Selena Gomez nyakában ott lóg, akkor borítékolhatóan nem fog még kikopni a divatból.

15 Gomez szereti a bőr, a kövekkel kirakott és a fém chokereket is. Katt! Galéria: Selena Gomez stílusa (Fotó: Jon Kopaloff / Getty Images Hungary)

4. Áttetsző felsők

Bár a pucérruhákat még nem szívesen vállalja be a texasi származású énekesnő, azért a sejtelmesen áttetsző felsőrészek beépültek a színpadi és a vörös szőnyeges ruhatárába, mi pedig arra számítunk, hogy még több hasonló ruhakölteményben fog pózolni Gomez a jövőben.

15 Sokat nőiesedett a stílusa az elmúlt években. Galéria: Selena Gomez stílusa (Fotó: Marc Piasecki / Getty Images Hungary)

5. Itt-ott kivágott ruha

Selena Gomez és profi stylistja is tisztában van azzal, hogy menő úgy öltözni, mint a 90-es években, azért a celebnőn is megjelentek a provokatív, oldalt kivágott felsőrészek, kezeslábasok és estélyi ruhák. Gomeznek annyira bejött a fazon, hogy ilyen ruhában ment a Grammy-díjátadóra, a Victoria's Secret bulira, illetve az iHeartRadio gálára is az elmúlt évben.