Heti kedvenc: talpig kockásban várjuk a tavaszt

Nem szereti a csíkos ruhadarabokat? Sebaj, a a kockás minta is ugyanolyan menő. Igen, tavaly nyáron is próbálkoztak már vele, de most visszatért, csak éppen nem magában, hanem fodrokkal.

Persze vannak azért fodor nélküli darabok is, de ezeken általában más díszítés van, mondjuk egy rakás kitűző. Mivel az oversize-mánia nem akar elmúlni, ezért biztos befektetés egy hosszú és bő ing, amit akár cicanadrággal is hordhat, ha pedig itt a jó idő, akkor akár egy farmershorttal is.

Egy ilyen fodros szoknyát felvehet egy szép blúzzal vagy inggel is, valamint tűsarkúval is, de ha szereti a fiatalos és lezser összeállításokat, akkor előbbieket cserélje le egy menő, feliratos melegítőfelsőre, utóbbit pedig egy vagány bokacsizmára.

A lookbook szerint ezt a ruhát tunikaként is lehet hordani, de persze nem kötelező így viselni, sőt. Ugyan része lehet egy elegánsabb szettnek is, de fazonja miatt vicces és feltűnőbb kiegészítőkkel is próbát tehet.

A fekete szövetnadrágnak minden nő ruhatárában kell lennie, hiszen egy nagyon jól variálható darab. Persze néha kell egy kis plusz, nem lehet mindig csak alapdarabokban járni. Mit szólna mondjuk egy kockás nadrághoz, aminek persze nem kell feltétlenül fodrosnak lennie, de ha lúd, akkor legyen kövér, ugye?