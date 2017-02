10 alapdarab, amivel kihúzhatja az évet

A Popsugar.com a sorra vette a divatvilág által diktált fő csapásirányokat és készített egy hasznos listát arról, hogy mi az a tíz alap ruhadarab, amire feltétlenül szükségünk lesz 2017-ben. A hajtás után mutatjuk, hogy többek között milyen farmert, cipőt, blúzt és táskát érdemes beszereznie!

1. Műalkotásnak beillő táska

A legfrissebb kutatások szerint idén a jól bevált klasszikus formák helyett inkább a vidám és feltűnő táskákba fektetünk majd be. Jó példa erre a Loewe elefántos táskája, amiért annak ellenére sorba állnak, hogy 2190 dollárra, kb. 630 ezer forintra árazta be azt a divatház. Feltűnő táskákban a fast fashion boltokban sincs hiány, a Mangóban 9995 forintba kerül egy virágos darab és a Zarában is ugyanennyit kérnek egy nyárias táskáért.

Inkább színes, mint fekete vagy barna táskába fektessen be idén!

2. Harangujjú fehér blúz

A látványos ujjrésszel ellátott felső a vállvillantós darabokat váltja idén a sorban. Jonathan Simkhai például fekete fűzőkkel dobta fel a nőies fazont, hasonló fűzős megoldást az Asos.com oldalán is talál 42.67 euróért, kb.13 ezer forintért. A Zarában átlagosan 7995 forintba, a H&M-ben 5990 forintba, míg a Pull and Bearben 6995 forintba kerülnek a fehér blúzok.

Az irodába és az esti időtöltésre is könnyen beépíthető.

3. Csicsás papucscipő

A trendet elsősorban a Gucci új vezető tervezőjének, Alessandro Michelének köszönhetjük, de hímzett, gyöngyökkel feldíszített szatén papucsot az Alberta Ferretti is piacra dobott a szezonban. Szerencsére nem kell érte 250-300 ezer forintot fizetni, mivel hasonló darabok akadnak a Mangóban és a Zarában is. Előbbiben 17.995 forintot kérnek egy rózsaszín cipőért, az Inditex márkánál viszont már 9995 forintért elvihető a házi pacskerre emlékeztető kolibris lapostalpú.

Egész jó a fast-fashion márkák kínálata

4. Játszósnadrág

Bár hazánkban sokaknak nem okoz gondot egy életet tréningruhában leélni, más országokban azért ez nem feltétlenül így van, ezért különösen viccesen hatott, mikor pár szezonnal ezelőtt divatba hozták a melegítőnadrágot, amiben olyan celebnők léptek már az utcára az elmúlt időszakban, mint Selena Gomez, a Jenner- és Hadid banda tagjai, vagy maga Kim Kardashian. A fazon leginkább oldalt csíkos változatban menő, az Asosnál 37 eurót, kb.11.489 forintot kell érte fizetni, de a H&M-ben már 5990 forintért is beszerezhető az év egyik nagy slágere.

Nemcsak tornacipővel, elegáns szandállal is jól mutat.

5. Pufidzseki

Ha a bomber az új motoros dzseki, akkor a pufidzseki az új szőrmekabát. Legalábbis a divathéten flangáló szerkesztők, buyerek és bloggerek nagy része erre cserélte le a szőrmét a szezonban. Az Asosnál nagy a választék, a webáruházban 59.99 euróba, kb.18.630 forintba kerül egy kék kabát, a Pull and Bearben pedig 6995-11.995 forint között mozognak az árak.

Lezseren járunk 2017-ben.

6. Patchwork farmer

A Popsugar.com szerint nem a bőszabású bokaverdeső, a felvarrós, vagy a vintage farmer lesz az év legnagyobb durranása, hanem a több anyagból készült patchwork farmer, amit a játszósnadrághoz hasonlóan tűsarkúval és tornacipővel is kombinálhatunk. A Mangóban 13.995 forintba kerül a két színű farmer, a H&M-ben 9990 forint, az Asosnál pedig 33.33 euró, kb.10.345 forint egy gyárilag toldozott-foldozott darab.

Puccos eseményekre sem ciki így beesni.

7. Széles öv

A széles övekkel idén meglepő módon nemcsak a ruhákat fogjuk össze, hanem a vastagabb pulóvereket és kabátokat is. Az előrejelzések szerint érdemes befektetni egy-két ilyen kiegészítőbe, mivel az öv megjelent az haute couture kollekciókban is, tehát garantáltan divatban marad még egy darabig. A Mangóban 6995 forintot kérnek egy fekete övért, a Zarában pedig 5995-6995 forint között mozognak az árak.

Nem ússzuk meg az öveket sem.

8. Nem ússzuk meg a fülbevalót

Egyre nyilvánvalóbb, hogy érdemes lesz beszerezni egy-egy látványosabb, túlméretezett fülbevalót a szezonra. A trendet többek között a Proenza Schouler hozta divatba, a luxusmárkáéval szinte megegyező piros kiegészítő a Mangóban is kapható 3595 forintért. A Zarában 3995 forintba, a H&M-ben pedig átlagosan 1990 forintba kerülnek a fülbevalók.

Nem olvadunk bele a tömegbe egy ilyen fülbevalóval.

9. Feltűnő bokacsizma

Nemcsak a fehér bokacsizma felkapott az év első felében, hanem az olyan látványelemekkel és motívumokkal felturbózott darabok is, mint a csillag, a virág, a gyöngyök, a csillámpor vagy a masni. A H&M-ben 9990 forintba kerül az ezüst csizma, a Zarában 22.995 forintot kérnek egy virágmintás darabért, az Asosnál pedig 60 eurót, kb.18.629 forintot kell fizetni egy masnis bokacsizmáért.

Nem égő ilyen cipőben járni.

10. Villantson melltartót!

Ki tudja, hogy minek köszönhetjük a trendet, de nemcsak áttetsző ruhában, bugyinadrágban vagy fűzőben menő járni idén, hanem olyan felsőben vagy ruhában is, ami úgy néz ki, mintha fehérneműben lennénk. Iletve tényleg vannak olyanok, akik nem bonyolítják túl és semmi mást nem viselnek a csipkemelltartón kívül. A felsővé avanzsált melltartóért – ami várhatóan a fesztiválszezon nagy slágere lesz idén – 3995 forintot kérnek a Pull & Bearben.