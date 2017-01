Heti kedvenc: a praktikus oldalzsebes nadrág

A női nadrágoknak nincs rendes zsebe, ez tény, de azért kijátszhatjuk a rendszert, mégpedig úgy, ha veszünk egy oldalzsebes nadrágot. Mert igen, a nőknek is gyártanak ilyet, és ugyan tényleg nem a legcsinosabb viselet, azért ne mondjon le róla, a megfelelő ruhadarabokkal és kiegészítőkkel igenis sokat ki lehet belőle hozni.

Az oversize szürke pulóver és a fekete vagy barna bokacsizma is igazi téli alapdarab, amik természetesen e heti kedvencünkhöz is jól passzolnak. És ha ránk hallgat, a leárazáson beszerez egy szép színes vagy mintás szövetkabátot is, a praktikum jegyében pedig egy hátizsákot.

Az oldalzsebes nadrág ugyan egy lezser ruhadarab, de nyugodtan felvehet hozzá inget és blézert is, valamint egy elegánsabb táskát. Sőt, akár magassarkút is, de akár maradhat az edzőcipőnél.

Ugyan csak úgy repkednek a mínuszok, de mi már gondoltunk arra az időszakra is, amikor a csizmákat és a pufikabátokat a sutba dobhatjuk, viszont újra elő lehet venni a bőrdzsekiket. A fekete-fehér összeállításokkal nehéz mellényúlni, de a kiegészítőkkel érdemes egy kis színt belecsempészni a szettjeinkbe.

Bulizni is nyugodtan elmehet ilyen nadrágban, legalább lesz hova pakolni az apróságokat, ha a kézitáskájában nem férne el minden. Gyanítjuk, hogy a karácsonyi/szilveszteri kollekciókból még rengeteg flitteres, csillogó ruhadarab maradt, amivel feldobhatja a partizós összeállításait.