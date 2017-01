Megvan a legjobb téli bakancs

Most, hogy jönnek az igazán kemény mínuszok, még azokban is felmerül, hogy kéne egy jó meleg és egyáltalán nem csúszós bakancs, akik egyébként magassarkúban élik az életüket és a lehető legritkábban vesznek fel bármi mást.

Rossz hír, hogy igazán minőségi téli csizmát, bakancsot nagyon nehéz találni, ráadásul elég drága mulatság. Pont ezért – és mert Kanadában tovább van őrjítő hideg és jegesedés, mint nálunk – egy kanadai kutatócsoport fogta magát és a WinterLab közreműködésével 98 téli csizma tulajdonságait vetette össze, a legstabilabb csizmát keresték alábbi módszerrel:

Az eredményeket egy jó kis táblázatban foglalták össze, a csizmák hópelyheket kaptak és nagyon úgy néz ki, hogy az utcai téli bakancsok közt már az is nagy eredmény, ha egy hópehely összejött a maximálisan adható háromból. A hópelyheket aszint osztották, hány fokos emelkedőnél marad még biztonságos adott bakancs: 11 fokos emelkedőnél már egyik sem tapadt megfelelően.

A legjobbnak a Sperry márka férfibakancsa bizonyult, második helyen (több csizmával egyetemben) a márka női bakancsa található, ez:

Két színben kapható a tengerentúlon, leárazva 100-130 dollár körüli áron – itthon nem tudjuk megvásárolni. A Magyarországon is kapható Caterpillar márka egyik férfi bakancsa is előkelő helyen végzett, de pont a "Men’s Stiction Hiker Ice+ Waterproof TX Boot" nevű terméket nem találjuk egyik hazai forgalmazónál sem.

Az eredmény egyébként siralmas, a kutatók által tesztelt 98 pár bakancsnak mindössze 8 százaléka, 3 munkavédelmi és 5 utcai cipő felelt meg egyáltalán a minimum elvárásnak. Ezek közül is feltűnően kevés a női bakancs, utcai kategóriában a "Sperry Powder Valley Vibram Arctic Grip Boot" az, amit kifejezetten nőknek terveztek és legalább egy hópelyhet összeszedett, munkavédelmi kategóriában a csak Kanadában kapható "Marks Dakota CTCP Transitional Boot" ér valamit.

A kanadai kutatókat meglepte a rossz eredmény, de büszkék rá, hogy most először a cipővásárlásnál is a vásárlók rendelekzésére áll egy olyan lista, ami az autógumiknál már rég létezik. "Ez egy újabb példa arra, hogy a Toronto Rehab kutatói hogyan nyújtanak praktikus segítséget a balesetek megelőzéséhez. Azt hiszem, sok életminőséget rontó és súlyos sérülést megelőzhetünk idén télen azzal, ha az emberek jobb, kevésbé csúszós talpú cipőket vásárolnak" – adta ki sajtóközleményben Geoff Fernie, a kutatás vezetője, aki folytatni fogja a kutatást és reményei szerint két éven belül akár saját fejlesztésű cipőkkel is elkezdhet kereskedni.

Ha Kanadában is szívás, mi mit tehetünk?

Az eredmények alapján a kutatók azt mondják, két jó talptechnológia létezik per pillanat: a Green Diamond és a Vibram "Arctic Grip-je". Amelyik cipők talpa ezek valamelyike volt, az jobban tapadt nedves jégen. Vibram "Arctic Grip" talpat egyébként futócipőkön találtunk így hirtelen, a Saucony Razer Ice+-on és a Merrel pár csukáján, kis utánajárással talán bele lehet futni egyes boltokban.

A csúszásgátlós talp nem vicc, nagyon fontos télen. Évente 20 ezer ontariói lakos kerül ügyeletre jégen való esés miatt, 40 százalékuk 35-59 éves és 60 százalék az idősebbek aránya: esetükben egy kisebb esésnek is komoly következményei lehetnek, egy combnyaktörés szövődményeibe akár bele is lehet halni.