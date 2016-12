December 27-e még mindig a vásárlás ünnepe

Bár még sehol nem vagyunk Nyugat-Európa "boxing day" című őrületéhez képest - mely során idén a britek 23%-a vette bele magát a vásárlásba -, azért aki jót akar magának, az otthon marad két ünnep között és nem tolong különböző plázákban abban bízva, hogy kifog valami visszautasíthatatlan ajánlatot. A ruhaboltok körülbelül fele már karácsony előtt elkezdte a leárazást (ami azért durva, mert a szerencsétlen utolsó pillanatban vásárlóknak nem csak a szokásos karácsony előtti tömeggel kellett megküzdeniük, hanem a leárazásmánisáokkal is), így sok meglepetést most nem tartogatott december 27-e.

Azért persze akadtak bőven olyan üzletek, ahol csak mától lehet olcsóbban megvásárolni a 2016-os téli ruhákat: péládul az Inditex összes boltjában, értsd Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, de több helyen is csak most került ki az 50%-os akciót hirdető tábla, azaz nőtt a kedvezmények mértéke. Mi a Váci utcát jártuk be 27-én, egyrészt azért, mert levegősebb, mint egy pláza, másrészt mert sok ruhaüzletnek itt a legszélesebb a kínálata.

H&M

A svéd márka már több mint 2 hete szórja ki leárazva a kollekciója egy részét, az árak pedig boltonként változnak: a Váci1-ben például láttunk olyan bombert teljes áron, ami a WestEndben már hetek óta alig párezer forint. De hát ilyen az élet. Vannak érdekes kabátok féláron, de olyan igazán szupert nem láttunk - mondjuk cserébe tényleg 5-10 ezer forint volt egy-egy darab ára, ami elég alacsony kabátviszonylatban. Itt is vannak bőven bomberek 3-4 ezerért, ingek is ugyanennyiért állnak sorba és pár jobb pulóvert is ki lehet fogni, de elég sok az inkább viccesen érdekes darab, mint a viccesen menő. Nézze meg a galériában!

43 Még több kép a galériában! Galéria: Boxing day magyar módra (Fotó: divany.hu)

Bershka

Mondjuk ha már a H&M-ben túl soknak találtuk a rossz viccet, nem is értjük, mit kerestünk a Bershkában. A rózsaszín, fémes műbőr dzseki egyébként elég szórakoztató és a tigriscsíkos ing se borzalom, így Szilveszter közeledtével, de a Bershkára kiemelten igaz, hogy mindig fel kell próbálni, amit meg akarunk venni, akkor is, ha a sötét, rendetlen próbafülke kifejezetten taszít, mert felvéve mindig máshogy áll adott darab, mint ahogy elképzeltük.

Az Inditex boltok különlegessége, hogy ha szezon közepén kinéz valamit és két héttel később visszamegy érte az üzeltbe, nem fogja megtalálni adott darabot. Esetleg a raktárból sikerül kikérni, ha jó eladót fog ki, de esélyesebb, hogy az ember el is felejti, mit nézett ki. Furcsa, de ezek a ruhák leárazáskor kerülnek ismét elő, az eredeti árnál olcsóbban: nyilván azért csinálják ezt a cégek, hogy ráneveljék az embert, hogy azonnal vegye meg, ami tetszik, különben eltűnik, de nem csinálják valami jól, hisz egy idő után mindenki megtanulja, hogy ne is keresgélje teljes áron, ami tetszik, úgyis megjelenik majd leárazva. Most is ez történt több ruhával is, szóval ha önnek is vannak ilyen kedvencei, érdemes nyakába venni a várost, hátha megkapja őket olcsóbban.

43 Katt a többi csodáért! Galéria: Boxing day magyar módra (Fotó: divany.hu)

CCC

Ha már Váci utca és leárazás, benéztünk a lengyel cipőkereskedés legnagyobbként hirdetett boltjába is, mely a korábi H&M helyére költözött be a Vörösmarty térre. Egyelőre kcisit nagynak tűnik a bolt a kínálathoz kéepst, de tuti hamar be fogják lakni. Sok a fekete bokacsizma és a 10%-os akció. A földszinten például szinte mindent 10% kedvezménnyel kínálnak, ami baromi kevés, ha megnézzük a szomszéd boltok kínálatát, az emeleten van pár 50-70%-kal leárazott lábbeli is, de azok nem véletlenül maradhattak meg. Nem túl szépek, na. De nézze meg inkább a galériában, körülbelül mire számítson, ah cipőért indul a belvárosba. Jó pont, hogy nagyon kényelmesen lehet próbálgatni és 27-én délelőtt még tömeg sem volt.

43 10% kedvezmény, juhé! Képek a galériában! Galéria: Boxing day magyar módra (Fotó: divany.hu)

Zara

Valószínűleg azért is tűnt elviselhetetlenül zsúfoltnak a Zara, mert a kényelmesen lötyögős CCC-ből mentünk át: már az ajtóból majdnem kifordultunk. Csak a szokásos, ruhák a földön, tízméteres sorok, egymást feszt félretologató emberek, terem közepén öltözködő nők, és párezer forintnyi kedvezmény. Van pár cipő és kabát, ami tényleg akár 7-10 ezer forinttal olcsóbb, mint karácsony előtt, de jellemzőbb a 2 ezer forintos kedvezmény. A kínálat hatalmas, nagyon színes, de szinte semmit nem lehet megtalálni: nézegesse át a honlapot, aztán menjen el egy boltba és próbálja megkeresni: sok sikert! Az eladók viszont annak ellenére nagyon kedvesek, hogy egyszerre 3 ember kérdezgeti őket hat különböző ruháról, miközben egy hetedik félének a feltöltését végzik.

Ha már honlap: én inkább azt ajánlom, hogy rendelje meg online, ami nagyon tetszik, megspórol egy csomó sorban állást és keresgélést. Mivel a próbafülkékhez vezető sort nem vártuk végig, így alábbi galériában csak megpróbáljuk szemléltetni, milyen érzés 27-én a Zarába menni: kicsit a Sziget-fesztivál kajasorára emlékeztet. Azt viszont meg kell hagyni, hogy a nagyon hosszúnak tűnő kasszához álló sort simán letudtunk 7 perc alatt.

43 Katt a többi képért! Galéria: Boxing day magyar módra (Fotó: divany.hu)

Reserved

Szokatlan, de a Reserved tényleg rendes kedvezményeket ad már a leárazás elején: korábban mindig ez a bolt árazott le a leglassabban és legkisebb mértékben. Szoknyáért abszolút érdemes ide jönni, mert 4 ezer forintért nagyon szépek vannak (most még kis méretben is), illetve ki lehet fgni aranyos pólókat és csinos ingeket. A blúzok közt túlsúlyban vannak a poliészerből készültek, melyeket nem a legkellemesebb viselni, de ez máshol sincs nagyon másként.

43 Hajrá! Galéria: Boxing day magyar módra (Fotó: divany.hu)

Mango

A spanyol cég elkezdte már karácsony előtt a leárazást, és ők nem is vitték lejjebb azóta az árakat: azért körülnézttünk, de főként Szilveszterre való ruhákat találtunk, melyeket külön cikkben fog megtalálni. Kabátért egyébkjént még érdemes a Mangóba jönni, bár a legjobbakból már most sincs méret, illetve a táskakollekció is megér egy misét, nagyon jó bőrtáskákat lehet kapni 10-13 ezer forint körül. És itt is megvan az online rendelés lehetősége, szóval ha elkerülné a tolongást, vásároljon otthonról!