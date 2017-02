50 ezer forinttal olcsóbb Samsung S7 és akciós szárítógépek a héten

Hogy itt a tavasz, azt nem csak a számtalan vetőmag és virághagyma akció bizonyítja, hanem a rengeteg szárítógép akció is. De a héten megismerheti az olasz ízeket, vagy a Spar sajátmárkás konyhai gépeit is kipróbálhatja akciósan.

Háztartási nagygépekre, vagyis mosógépre, sütőre és hűtőre akár 26 százalék kedvezményt kaphat. Például a Whirlpool beépíthető inox sütő 74.990 forint helyett 59.990 forintba kerül, az előltöltős Bosch mosógép pedig 199.990 forint helyett 94.990 forintért rendelhető meg. LG tévéket 27 százalékkal olcsóbban kaphat, míg ha időben fel szeretne készülni a kánikulára, vagy rásegítene a fűtésére, akkor Whirlpool klímát kaphat 169.990 forint helyett 124.990 forintért. Elérhető a Huawei Mate 9 Porche Design is, amiből csak 100 darab kerül forgalomba itthon, és csak az Extreme Digitalban és a Media Marktban kapható a 6 GB RAM és 256 GB belső tárhellyel rendelkező telefon.

Az Emagnál Samsung napokat tartanak, hűtőket 20 százalék körüli kedvezménnyel vásárolhat meg, de akciósak a mosógépek is, többek között az az Add Wash gép is, amibe akár mosás közben is beledobhatja a kifelejtett ruhadarabokat, sőt telefonról is elindíthatja, akár a munkahelyéről is. 50 ezer forinttal olcsóbb a Samsung Galaxy S7 telefon, de vehet olcsóbban játékokat, pelenkát, és még egy csomó napi használati dolgot.

Az Euronicsnál szezonvégi készletkisöprés keretein belül akciózták le a szárítógépeket, ami csak egyet jelenthet: jön a tavasz és már lehet teregetni! A mosógépekre 10 százalék kedvezményt adnak, a Russel Hobbs és Remington szépségápolási termékekre és háztartási kisgépekre 20 százalékos kedvezmény kapható.

Kiárusítás van a Mall.hu-nál is, de a szokásos, nagyjából 10 százalékos kedvezményes telefonokon és tableteken túl most már a strandszezonra is felkészülhet: nem ám gumimatraccal és úszósapkákkal, hanem rengeteg fitnesz kiegészítővel.

Minden szépségápolási, egészségmegőrző és wellness termék 15 százalékkal olcsóbb a Media Marktban, ahol kétszázféle laptopot is ki akarnak pucolni a raktárról, és itt is akciósak a szárítógépek.

Hiper- és szupermarketek

Az Aldiban a kerti munkálatokra készülhet például teleszkópos ágvágóval, metszőollóval, vagy akár melegházzal. Akciósan vehet vetőmagokat és palántákat, illetve a lakásfelújításra is felkészülhet festékkel, létrával és mindennel, ami ahhoz kell, hogy kifesse a lakást.

Téli ruházati kiárusítás van az Auchanban az utolsó árakkal, és az LG tévékre is 15 százalék kedvezményt kap, amit Auchan kártyán szerezhet be. Ezen felül a Silan öblítők olcsóbbak 20 százalékkal, az egy literes Metaxa 1500 forinttal, a Listerine szájvizek pedig 25 százalékkal olcsóbbak. De akciósak lesznek a tavaszi cipők és a nyári hangulatot visszaadó befőttes üvegre hajazó limonádés korsók is.

Az Intersparban 2-t fizet 3-at kap akciókkal készülnek, amiben paradicsomkonzervet, sonkát, lekvárt vagy akár fogkefét is vásárolhat. A mák és a földimogyoróvaj is 20 százalékkal lesz olcsóbb, a liszt pedig 28 százalékkal. 20 százalékot spórolhat az óvszeren, a Playboy és Adidas deoók és roll-onok pedig 30 százalékkal olcsóbbak, míg a naturella termékek árából 25 százalék jön le. Rengeteg bébiétel és kiegészítő lesz akciós, de a sajátmárkás Simpex color serpenyők és edények árából 20 százalék kedvezményt kap. A hét végén a Nesquick kakaóporok 30 százalékkal, a Pedigree kutyaeledelek 25 százalékkal, a Durillo száraztészták és a Silan öblítők 35 százalékkal lesznek olcsóbbak.

Olasz hetet tartanak a Lidlben, bevásárolhat pizzát, lasagnét, szalámikat, sonkákat, sajtokat na és persze mirelit pizzát, tésztákat, paradicsomszószokat és édességeket is. vehet Vileda takarítórobotot 33.333 forintért, vagy a téli ruhái raktározására alkalmas vákum tárolótasakokat 699 forintért. Az edzésekhez akciós edzőruhát és futócipőt vehet vagy éppen akciós pulzusmérő órát. A fürdőbe új zuhanyfejet, törülközőt vagy WC ülőkét vehet, sőt kipróbálhatja, milyen az, ha iszappárnán pihen fürdés közben.

Ha legalább 6000 forint értékben vásárol F&F ruházati terméket, akkor 1500 forint kedvezményt kap a Tescoban, de most vehet 20 százalékkal olcsóbban bluetooth hangszórókat, 25 százalék kedvezménnyel kaphatóak Philips fejhallgatók és Trust computer kiegészítők. 35 százalék kedvezményt kap elektromos dartstáblára, de a felfújható matrac és ülőke is akciós lesz, valamint rengeteg vetőmag és virághagyma lesz olcsóbb.