Most tudja igazán elverni a karácsonyra kapott pénzt

Karácsony után szinte azonnal megindultak a leárazások és akciók, nemcsak ruha fronton, hanem szinte mindenhol olcsóbban vásárolhat a karácsonyi pénzéből. Kiárusítások, akciók, leárazások, készletkisöprések várják mindenhol – na meg virslik és pezsgők minden mennyiségben. A Tesco közleménye szerint a vásárlók egyre inkább a közép- és felsőkategóriás virsliket részesítik előnyben; a legnépszerűbbek a frankfurti- és juhbeles baromfivirslik, de folyamatosan nő a kereslet a sertésvirslik iránt is. A majonéz, mustár, ketchup és a torma forgalma több mint háromszorosára nő, míg a pékáruk forgalma 30 százalékkal ugrik meg szilveszter előtt: leginkább fehér kenyér, zsemle és sajtos stangli kerül ilyenkor a bevásárlókosarakba. A pezsgőkből pedig ebben az időszakban fogy az éves forgalom 40 százaléka.

Műszaki cikkek

Leárazás van az Edigitalban, ami leginkább a már karácsony előtti utolsó napokban is akciós termékek kiárusítását jelenti, de Asus laptopok, valamint több Canon és Nikon kiegészítő és objektívek is bekerültek az ajánlatokba.

Akár féláron vehet termékeket az Emag kiárusításán, ahol hűtők, elektromos konvektor és mosogatógépek mellett persze mobilok között is válogathat. Lenovo tabletek és telefonokat akár 38 százalékkal olcsóbban is vásárolhat, a Black & Decker barkácseszközök némelyikéért pedig 45 százalékkal kell kevesebbet fizetni.

Készletkisöprést tartanak az Euronicsban, boltonként változó, hogy mit talál 5-50 százalék kedvezménnyel. Központilag viszont az Asus notebookok árából 10 százalék jön le, TV-t vehet olcsóbban és régi mosógépét beszámítják ha újat vesz, míg a Braun és Oral-B termékek árából 20 százalék kedvezményt adnak.

Akár 75 százalék kedvezmény és 65 napos visszavásárlási garancia várja a Mall.hu-n, gyakorlatilag minden kategóriában talál akciókat legyen szó háztartási kisgépekről, kütyükről, játékokról vagy ruházatról.

Január 4-ig érdemes a közeli Media Marktokat is végigjárni, mert itt az utolsó darabos termékeket és kiállítási darabokat akciózták le boltonként eltérő készlettel, de akár online is válogathat.

A Tescoban is készletkisöprést tartanak, ahol soundbarok és DVD lejátszók 20 százalék kedvezménnyel, hifik és boomboxok, valamint LG televíziók szintén 20 százalékkal olcsóbban vásárolhatóak meg.

Hiper- és szupermarketek

Az Aldiban akciósan felkészülhet a szilveszteri bulira, hiszen akciós lesz a lencse, a pezsgő, és a frankfurti virsli is. De vehet olcsón grillsütőt, gurulós tárolószett, körfűrész, szalagcsiszolót, de szilveszteri képeket azonnal ki is nyomtathatja egy akciós Canon nyomtatón, ráadásul akár telefonról is átlőheti a nyomtatnivalót a gépre. Az egészséges bulihoz vásárolhat gyümölcscentrifugát és az újévi egészséges életmódos fogadalmához is talál hozzávalókat. A fittebb élethez pedig talál súlyzókat, masszázshengert, fitneszszalagot, kettlebellt, edzőruhát és táskát is.

Szilveszter az Aldiból Megnevezés Kiszerelés Ár Fajlagos ár Frankfurti virsli 400 g 479 forint 1198 forint / kg Lencse 500 g 239 forint 478 forint / kg Pezsgő (Charmant Deux) 0,75 l 799 forint 1065 forint / l Sós pálcika vagy mini perec 300 g 259 forint 863 forint / kg

Nyitvatartás: 12.30-án 22.00-ig, 12.31-én 16.00-ig, 01.01-én zárva.

Külön katalógussal készült az Auchan a Szilveszterre, ami azt jelenti, hogy több típusú akciós pezsgőből és rengeteg virsliből válogathat, de hidegtálak, sajtok is akciósak lesznek. A bulit feldobhatja fondue szettel és koktél shakerrel, vagy éppen discofényekkel, hangra reagáló fénnyel vagy mini stroboszkóppal, ráadásul a buli utáni takarításhoz is talál akciós tisztítószereket.

Szilveszter az Auchanból Megnevezés Kiszerelés Ár Fajlagos ár Kaiser baromi frankfurti virsli 500 g 389 forint 778 forint / kg Lencse 500 g 259 forint 518 forint / kg Pezsgő (Törley) 0.75 l 777 forint 1036 forint / l Auchan Snack mix 500 g 699 forint 1398 forint / kg

Nyitvatartás: December 31-én 16.00-ig, Január 1-én zárva

Italozós játékokat vehet Szilveszterre az Intersparban, de akár szilveszteri malacot is vehet. Egyet fizet kettőt kap akció lesz az Interspar üzleteiben az új év első napjaiban, amivel például bácskai hurkát, tejfölt és csíkos kalácsot vehet. Az Old Spice termékek 30 százalékkal, az Schwarzkopf hajszínzők és hajfestékek 25 százalékkal, a Persil mosókapszulák pedig 30 százalékkal lesznek olcsóbbak.

Szilveszter az Intersparból Megnevezés Kiszerelés Ár Fajlagos ár Frankfurti virsli 1 kg 990 forint 990 forint / kg Lencse 500 g 259 forint 518 forint / kg Pezsgő (Törley) 0,75 l 869 forint 1158 forint / l Chio Stickletti box 100 g 189 forint 1890 forint / kg

Nyitvatartás: December 31-én 16.00, Január 1-én zárva

Aki az újévet barkácsolással kezdené, annak érdemes elnézni a Lidlbe, hogy a szilveszteri kellékek és rágcsálnivalók mellé beszerezzen még egy racsnis bitkészletet vagy villáskulcs készletet, de aki költözik a közeljövőben, az is talál néhány hasznos felszerelést. Lesz még akciós párna, takaró és ágyneműszett is, felfújható vendégágy, relax párna, szőnyegek és gyermekruhák is. Ha újévi fogadalma szerint 2017-ben többet törődik az egészségével, akkor most bezetezhet vérnyomásmérőt, masszírozó párnát vagy univerzális hőmérőt.

Szilveszter a Lidlből Megnevezés Kiszerelés Ár Fajlagos ár Kaiser Frankfurti virsli 1 kg 599 forint 599 forint / kg Lencse 500 g 219 forint 438 forint / kg Pezsgő (Törley) 0,75 l 777 forint 1036 forint / kg Snack mix 300 g 299 forint 1664 forint / kg

Nyitvatartás: December 31-én 16.00, Január 1-én zárva

Minden Wiesbauer csomagolt virsli 25 százalékkal olcsóbb a Tescoban, míg a Krasno bécsi virsli 35 százalékkal kerül kevesebbe. Rengeteg virsli közül választhat, temérdek rágcsálnivaló, sör, tömény és pezsgő várja akciósan minden árkategóriából és még vendéglátó falatkákhoz is talál tippeket.

Szilveszter a Tescoból Megnevezés Kiszerelés Ár Fajlagos ár Frankfurti virsli (Kaiser) 1 kg 790 forint 790 forint / kg Lencse 500 g 279 forint 558 forint / kg Pezsgő (Törley) 0,75 l 849 forint 1132 forint / l Sóspálcika, kisperec 425 g 479 forint 1127 forint / kg

Nyitvatartás: December 31-én 18.00, Január 1-én zárva

Egyéb

Az Intersportban minden cipő, sícipő és korcsolya árából elengedik az Áfát és a Mall.hu-ról is olcsóbban rendelhet sífelszerelést és ruházatot. A Libriben ekönyveket vehet 20-25 százalék kedvezménnyel, a Jyskben 70 százalékos vásár kezdődött és a Kikában is akciós gyakorlatilag minden.