Dobja össze a pénzt a legmenőbb monoszkóplámpára!

Forgács Simon, egy magyar designer találta ki, hogy az Indiegogón szedi össze a kezdőtőkét annak a lámpának a gyártására, mely minden szocializmusban felnőtt gyerek számára örök emlék. Igen, ez a hétfői adásszünet jele, a monoszkóp, ami akkor virított a tévékben, amikor nem volt adás. Az 1954-óta használt ábra valójában tesztábra, ugyanis a tévékészüléket lehet vele pontosan beállítani. Régen fekete-fehérben sugározták, később, a színes készülékek elterjedésével a monoszkóp is színesre váltott. Gyakran még sípolt is, legtöbb esetben 1 kHz-es frekvenciájú hangot adott ki, amit a baromi idegesítővel lehet leírni, és természetesen ez is a tévé beállítására szolgált.

Forgács lámpája nem sípol, viszont színes és fekete-fehér változatban is elérhető lesz 175 euróért (54300 Ft), legalábbis ha összejön az a 36000 eurós alapösszeg (kb. 11 millió forint), ami a gyártás beindításához kell, és amihez még kicsit több mint 20 százaléka hiányzik. Igen, ez tényleg nem túl olcsó, az IndieGoGo kampányok nagyszerűsége viszont, hogy a projektek beindítását segítő támogatók jóval olcsóbban juthatnak az első darabokhoz: így például, ha ön most támogatja a projektet, 100 euróért jut majd a lámpájához (kb. 31 ezer forint), ami azért jóval barátságosabb ár, mint a később ébredőké. A kampányból azonban már csak 20 óra van hátra, szóval jó lesz igyekezni!