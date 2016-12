Tippek, hogy a mikulásvirág túlélje a karácsonyt

A tél egyik slágernövénye a mikulásvirág: ilyenkor szinte minden lakásban találunk legalább egyet, hogy piros levél-virágzatával hozzájáruljon az ünnep szépségéhez. A legtöbben a növényt már a decemberi időszak elején beszerzik, majd ajándékozzák, vagy bekészítik, hogy a karácsonyfa alatt is virítson. De kevesen terveznek vele hosszabb időszakra: sajnos ugyanis nem is egyszer történik az, hogy a megvásárolt növény egy-két héten belül tönkremegy. Talán ez az oka annak, hogy sokan nem is terveznek vele hosszú távra, pedig egy kis odafigyeléssel nemcsak évekig lehet szép, de még szaporítani is igen egyszerű!

Vásárlás

Az első lépés az egészséges növény felé, hogy megfelelő példányt vásároljunk. A mikulásvirág kedveli a párás környezetet, amit a bevásárlóközpontok nemigen képesek biztosítani számára. A kertészetekben vásárolt növények így jellemzően sokkal szebbek is. A száraz levegő ugyanis tönkreteszi a növényt, így már vásárlás előtt alaposan meg kell vizsgálni. A lankadó vagy száradó levelek figyelmeztetések, hogy ez a példány valószínűleg egy-két héten belül tönkre is fog menni, szóval már megvásárolni is felesleges. Csak olyan növényt válasszunk, melynek levélzete egészséges, és láthatóan nem lankad, vagy szárad (ez utóbbinak oka nem csak a száraz levegő lehet, hanem akár kártevő fertőzés is).

Fotó: Jeff J Mitchell / Getty Images Hungary

Mivel ezt a növényt jellemzően télen vásárolják, így a hőmérséklet-ingadozással is számolni kell, amikor hazaviszi. Sajnos egy növény akár néhány másodperc alatt is megfázhat, ami pedig rövid időn belül a pusztulását okozhatja. Vagyis, amikor mikulásvirágot (sőt, hideg időben bármilyen élő növényt) vásárol, kérje meg az eladót, hogy tekerje selyempapírba, hogy nagyobb biztonságban legyen, míg haza (vagy akár csak az autóig) ér vele.

Igényei

A mikulásvirág rövidnappalos növény, vagyis ha aszt szeretné, hogy egy még nem virágzó példány fellevelei bepirosodjanak, és virágot hozzon, 12-14 órára sötétbe kell helyeznie, mondjuk egy dobozt ráborítva. Ez azt jelenti, hogy ha csak egyetlen napra is megfeledkezik a sötétbe borításáról, nem fog virágozni.

Annak ellenére, hogy a hazaszállításkor nagyon oda kell figyelni a megfázás kivédésére, a növény nem szereti a trópusi hőmérsékletet. „Télen az átlagos szobahőmérsékletnél hűvösebb, 15 fok körüli helyeket kedveli, azaz inkább az ablakközben, semmint a radiátor melletti polcon a helye. Ha 20 foknál melegebb helyre kerül, akkor a levelei napok alatt lehullanak. Fontos a rendszeres, de mértékletes öntözés. Ennek szükséges gyakoriságát úgy állapíthatjuk meg, hogy ujjunkkal megnyomkodjuk a földet, ha az nedves, még ne locsoljuk. Mindemellett adhatunk neki tápoldatot is, ma már találunk a kertészetek polcain kifejezetten mikulásvirágoknak szánt tápanyagokat is.” – mondja Boross Dávid, az Oázis Kertészet munkatársa.

Szaporítás

Hiszi vagy sem, a mikulásvirág szaporítása kifejezetten egyszerű. Nem is kell mást tennie, mint egy-egy hajtás levennie az anyanövényről (fontos, hogy legyen egy kis szára), majd tegye vízbe, és 4-5 hét alatt meg is gyökeresedik.

Fontos: figyeljen oda, hogy, hogy a vágáskor kicsöpögő tejnedv ne érintkezzen a bőrével, a mikulásvirág ugyanis erősen mérgező, tejnedve bőrre kerülve irritatív, allergiás reakciót válthat ki, míg lenyelés esetén hányást okozhat! Igen kis mennyiségben is veszélyes, ezért körültekintően kell vele bánni. A levágott részeknél a levedzést könnyen elállíthatja, ha pár pillanatra langyos folyóvíz alá tartja a szárat.

Mivel mérgező, így gyerekek és állatok elől is elérhetetlen helyre érdemes tenni, sőt a lehullott leveleknél is figyeljen arra, hogy nehogy tejnedv kerüljön a kezére, vagy esetleg az állatok, gyerekek megkóstolják. Amennyiben mégis mérgezés tünetei jelentkeznek, úgy a bőrt bő, szappanos vízzel kell lemosni. Lenyelésnél a sok folyadék fogyasztása a fontos, és a gyerekkel mindenképpen érdemes felkeresni az orvost is.