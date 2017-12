Tudjuk, hogyan szerezheted meg időben a karácsonyi ajándékokat

Minél előbb le kell tudni a karácsonyi vásárlást, mert a káosz borítékolható.

Sokan vannak, akik az utolsó napokra hagyják a karácsonyi ajándékok beszerzését, és sokan vannak, akik az utolsó napokban még rendelgetnek is, aztán gyomorfekélyt kapnak az idegeskedéstől amiatt, hogy vajon mit raknak a karácsonyfa alá, ha az ünnepeket a postán tölti a meglepetés. Mivel a Posta és a futárcégek már novemberben elkezdték adagolni a káosz lehetőségét, jól teszi mindenki ha minél hamarabb megpróbál hozzájutni az ajándékokhoz. De mik a lehetőségek?

Meddig lehet rendelni?

Végigkérdeztük a nagyobb webáruházakat, és egyöntetűen azt válaszolták, hogy a december 19-e után feladott rendeléseknél már csak a szerencsében bízhat az ember. Természetesen mindenki meg fog tenni minden tőle telhetőt, hogy az ez után rendelt csomagok is időben odaérjenek, de a kapacitáshiány valóban létezik, a Posta és a futárcégek nem mindig győzik a csomagmennyiséget. Ráadásul elég egy kis késés itt, egy "10 perc múlva ott vagyok, könyörögve kérem, hogy várjon meg" ott és egy közepes dugó amott, hogy a kiszállítás teljesen megcsússzon.

Hova érdemes rendelni?

A csomagot mindig oda érdemes rendelni, ahol napközben tartózkodik valaki, aki át tudja venni. A futárcégek már pontosan nyomon követhető csomagokkal operálnak, vagyis értesítést küldenek a kézbesítés várható időpontjáról, ha ez mégsem felel meg, akkor pedig az aranyszabály az, hogy minél előbb fel kell venni a kapcsolatot a céggel, hogy még időben lehessen módosítani az időpontot.

A Postával kicsit nehezebb az ember élete, ugyanis azokat a csomagokat, amik nem szabvány méretűek, vagy a levélszekrénybe nem férnek be, a postás már nem is kézbesíti, csak a kijelölt postafiókban vehető át. Egyébként az olvasói visszajelzések és saját tapasztalatok szerint ebben az időszakban a külföldi csomagok egy része miatt is aggódhatunk, vagyis egyáltalán nem lehetsz benne biztos, hogy a postás megjelenik az ajtód előtt a pakkal. Tehát ha a munkahelyedre kérted a karácsonyi ajándékot, akkor sokkal nehezebb dolgod lesz azzal, hogy átvedd a te nevedre érkező, ámde a lakcímkártyádon szereplő címmel köszönőviszonyban sem lévő csomagot. Ilyenkor fel kell készülni arra, hogy a könyörgés és a magyarázkodás nem lesz elég, hivatalos meghatalmazás kell kérni a munkahelytől. De ha az otthoni címedre kapod meg az értesítőt a ki nem vitt pakkról, akkor is csak másnap tudsz hozzájutni a csomagodhoz a postafiókban, ez pedig az utolsó perces rendelések esetében akár kritikus is lehet.

Akinek azonban hektikus az élete és ebben az időszakban ide-oda rohangál, annak a legjobb és legegyszerűbb megoldás ha átvevőpontra vagy csomagautomatához kéri a csomagot. Ezek közül sok éjjel-nappal működik, bármikor oda lehet menni, ráadásul karácsony előtt készülnek a cégek extra átvevőpontokkal is, a már meglévő MOL kutak mellett. A Posta ilyen típusú csomagátvevő helyeit itt nézheted meg, a Foxpost is jelezte már, hogy megnövelik a szállítási kapacitásukat, bővített munkaszámban dolgoznak, és új automatákat is kihelyeznek. Hogy biztosan odaérjenek a csomagok, az automatás feladás határideje december 19, a házhozszállításé pedig december 15-e. Szintén elérhetőek a GLS csomagpontok is, ezeknél is egyszerűen elküldheti a csomagot például a szeretteinek.

Külföldi rendelés?

Ha nem az EU területéről rendelnél csomagot karácsonyra, és még nem tetted meg, akkor jó ha készülsz egy B-tervvel, ugyanis most már késő bánat. Főleg, hogy a nem EU tagországból érkező termékek csak 22 euró értékig vámmentesek. Ha a vámellenőrzésen felmerül a gyanú, hogy a irreálisan alacsony árat írt a csomagra az eladó, a vámhivatal számlákat és átutalási papírokat is kérni fog, ez pedig igencsak lelassítja a folyamatokat. Ráadásul a magáncélra feladott termékek esetében is fennakadhat a rostán a csomag, hiába, hogy a tengerentúli nagynéni adta fel a karácsonyi ajándékokat. Ekkor 45 euró értékig vámmentes egy csomag, utána áfát, vagy áfát és vámot is kell fizetni.

Az EU-n belül annyival könnyebb a dolog, hogy itt mindössze a kiszállítás idején kell aggódni. Nem csak az itthoni, de a külföldi posták kapacitásával is lehetnek gondok ebben az időszakban, vagyis hiába írja azt egy weboldal, hogy 4-5 nap alatt Magyarországra szállítják a küldeményeket, ezt sok esetben nem tudják tartani, vagyis érdemes a napokban leadni a rendeléseket.

Ha minden kötél szakad

Ha mégis december 20-án állnál neki a karácsonyi vásárlásoknak, de nincs kedved az áruházakban botorkálni, akkor az egyetlen dolog, amit tehetsz, ha a személyes átvételt választod, és csak olyan dolgokat kérsz, amik raktáron vannak az adott boltban. Így talán megúszod annyival, hogy az átvételnél kell csak sorba állni, talán több órát is, de legalább bekerülhetnek a fa alá az ajándékok.