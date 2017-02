Könnyen kideríthető, mi okozza a merevedési zavart

A férfiak egyik legnagyobb félelme, hogy képtelenek lesznek teljesíteni az ágyban, és félelmük nem teljesen alaptalan, hiszen a kutatások szerint 60-90 százalékuk került már olyan helyzetbe életében, amikor nem jött létre merevedés, vagy nem tudta azt megfelelő ideig fenntartani. És hiába olyan fontos kérdés ez számukra, sokszor nincsenek is tisztában a kiváltó okokkal - áll a LifeNetwork sajtóközleményében, ami a férfiak nemi szervére leselkedő veszélyeket sorolja fel. Részletek a hajtás után!

A testi okok

A problémával küzdő férfiak 80 százaléka elhízott, ami nem annyira meglepő, hiszen a kóros elhízás magas vérnyomást, megemelkedett koleszterin- és vércukorszintet okoz, ami könnyen vezethet impotenciához, a túlsúly ráadásul a tesztoszteronszintet és a szexuális étvágyat is csökkenti. A cukorbetegség hosszú távon érkárosodást okoz, a betegségben szenvedő férfiak 75%-ánál már előfordult impotencia. Megfelelő étrenddel, mozgással persze könnyen javítani lehet a helyzeten.

Ún. bélyegteszt

A testi okok mellett gyakran lelki problémák és stressz is állhat a háttérben. A férfiak éjjelente átlagosan 3-5 alkalommal produkálnak kb. félórás erekciót, ezekkel könnyen tesztelhető, hogy szervi oka van-e az impotenciának. Ennek kiderítésére az egyik legjobb módszer a bélyeg-teszt, ami a következő egyszerű kísérlettel otthon is elvégezhető: egy papírszalagra pár darab bélyeget kell felragasztani, majd az ernyedt péniszre helyezni. Amennyiben reggel leszakadva találják a szalagot, úgy nem fizikai a gond, hiszen tökéletesen működik a szerv, így vélhetően lelki probléma a felelős. Persze ez a teszt önmagában nem elég, érdemes utána szakemberhez fordulni.

Egyéb veszélyek

Az impotencia mellett más problémák is veszélyeztetik a pénisz egészségét, ilyenek a különböző nemi betegségek, mint például a nemi herpesz vagy a genitális herpesz, ami a szexuális úton szintén könnyen elkapható és amit a HPV okoz. Persze a kellő odafigyeléssel, mondjuk óvszer használatával, azért csökkenteni lehet a fertőzés veszélyét, és a kondom használata nemcsak a nemi betegségek miatt fontos, hanem a nem kívánt terhesség elkerülése miatt is.A fiatalok körében az egyik legnépszerűbb védekezési mód a megszakításos módszer, és sokan nem is gondolnák, de a pénisz előváladékában akár több millió életképes spermium is található, amelyek alkalmasak a megtermékenyítésre.