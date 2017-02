Nemcsak a fokhagymától lesz büdös a lehelete

A szájszag nemcsak a mindennapjainkat keserítheti meg, de a kellemetlen lehelet betegségeket is jelezhet, sőt ezek között vannak olyanok is, amik jó, ha időben kiderülnek. A BritLab Youtube-csatornáján futottunk bele abba a videóba, amiből megtudhatjuk, milyen okai lehetnek még a rossz leheletnek. Részletek a hajtás után!

Hogyan deríthetem ki, hogy rossz leheletem? Nyalja meg a csuklóját, hagyja, hogy megszáradjon, vagy szagolja meg. Vagy vegyen elő egy kanalat, kaparja meg vele a nyelvét, majd jöhet a szagteszt.

Mitől lehet rossz a leheletem? A videó a rossz lehelet klasszikus okával indít, mégpedig a fokhagymával. A másik fő ok a szájban lévő mikroorganizmusok, amelyek az íny alá rekedve kellemetlen szagú gázokat termelnek. És persze a rossz szokásaink is hozzájárulhatnak a nem éppen friss leheletért, gondoljunk csak a dohányzásra vagy a kávézásra, valamint a szájszárazsság is a lehetséges bűnösök között szerepel, és ez utóbbi a magyarázat arra is, hogy reggel miért olyan kellemetlen a leheletünk.

Mit tehetek ellene? Az alapos szájöblítés is segíthet, ha fokhagymát evett, de ez nem oldja meg teljesen a problémát, a nyers alma viszont tényleg egy csodaszer, amit egyébként nyers salátával vagy a mentalevéllel is ki lehet váltani, sőt van, aki az uborkára esküszik. A videóban megszólaló szakértő, Dr. Anthony Zybutz pedig azt tanácsolja, hogy ne feledkezzünk meg a nyelvünk tisztításáról sem, hiszen ott is megtelepedhetnek a baktériumok, illetve a fogselyem használatáról, bár ugye egyesek szerint ennek nem sok értelme van.