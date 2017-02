Miben segít, ha megéljük a pillanatot?

- A párja késik, és nem veszi fel a telefont. Mire gondol ilyenkor? - tette fel a kérdést február 10-én péntek este dr. Szondy Máté a MOM Kulturális Központ kupolatermében. Itt tartottuk ugyanis a Dívány pszichológiai rendezvénysorozatának ezévi első előadását, ahol a klinikai szakpszichológus, családterapeuta a mindfulnessről, vagyis a tudatos jelenlétről beszélt.

Az elménk tele van jó sztorikkal

A pszichológus kérdésére aztán számos válasz érkezett a hallgatóságtól. Volt, aki aggodalmaskodott, hogy a másiknak baja lett. Volt, aki azonnal hűtlenséget fantáziált. Meg persze akadt olyan is, aki nem görcsölte túl a dolgot, egyszerűen az iszonyú városi közlekedésnek tulajdonította a késést. Bármit is gondoltunk, vagy bármit is gondol ön a kérdés kapcsán, az nyilvánvalóan nem a valóság. Az csupán a valóságnak egy lehetséges verziója, egy történet, amit az elménk mesél.

Az elménk pedig nap mint szövi az ilyen, és ehhez hasonló történeteket, amikbe aztán beleéljük magukat, és meghatározzák érzéseinket, döntéseinket, viselkedésünket. Ebből pedig egyenesen következik, hogy nem a jelenre reagálunk, hogy is tudnánk? Nem az adott pillanatot éljük, nem vagyunk jelen az itt és mostban. Nem arra figyelünk, ami valójában történik velünk, körülöttünk. Ez pedig sokban megnehezíti az életet.

Ha ugyanis nem vagyunk képesek tudatosan arra figyelni, mi zajlik bennünk és a másikban, akkor automatikusan reagálunk, nem a valódi helyzetre, hanem a történeteinkre, a múltbéli sérelmeinkre, félelmeinkre, szorongásainkra. Így pedig amellett, hogy nem tudunk jól kapcsolódni a másikhoz, hogy a beszélgetések könnyen félresiklanak, hogy ártatlan helyzetből súlyos konfliktus kerekedhet, elveszítjük azt is, hogy észrevegyük és átéljük mindennapok apró, de örömteli pillanatait. Ezt azonban megelőzhetjük azzal, ha gyakoroljuk a tudatos jelenlétet.

Mi az ördög az a tudatos jelenlét?

“A mindfulness vagy tudatos jelenlét nem más, mint a figyelemnek egy speciális állapota, melyben szándékosan az itt és most élményeire irányítjuk a figyelmünket, és mindezt elfogadó, befogadó, kíváncsi módon tesszük.” - mondta dr. Szondy Máté. Ebben az állapotban tehát tudatosan figyelünk arra, ami körülöttünk és bennünk zajlik, kíváncsian megfigyeljük és elfogadjuk mindezt, függetlenül attól, hogy egyébként pozitív vagy negatív élményről van szó.

Az elmúlt évtizedek kutatásai alapján bebizonyosodott, hogy a mindfulness gyakorlása hatékonyan segít a stresszkezelésben, a szorongásoldásban és a depresszió tüneteinek enyhítésében, ahogy hatékony lehet a fájdalom csökkentésében is. A tudatos jelenlét gyakorlásával a nehéz helyzetekben, konfliktus idején tapasztalt belső feszültségünk is enyhül, képessé válhatunk alternatív, hatékonyabb megoldásokat találni a problémáinkra. Mindezt úgy, hogy közben az önismeretünk is fejlődik: jobban megismerjünk magunkat, saját működésünket, ami segít jobban alkalmazkodni a környezetünkhöz, szorosabban kapcsolódni az emberekhez.

Ezek voltak az előadás legfontosabb tanulságai, de a hallgatóság kérdéseiből (és az azokra adott válaszokból) még számos dolog derült ki a tudatos jelenlétről. Például az, hogy a tudatos jelenlét állapotát sokan tapasztalták már a hétköznapi életben. Volt, aki a természetben, mások a jóga gyakorlása kapcsán találkoztak az élménnyel. Megtudtuk azt is, hogy a gyerekek is sokat profitálhatnak a mindfulness gyakorlásából (például nyugodtabbá válnak, empatikusabbak egymással), meg persze azt is, hogy a tudatos jelenlét gyakorlásával fejleszthető az iskolai közösség, és a párkapcsolatok minősége is javulhat.

Mit tehet az, aki kedvet kapott a tudatos jelenlét gyakorlásához? Első körben azt, hogy minden nap tudatosan odafigyel egy-egy dologra, amit éppen csinál. Legyen az a reggeli kávé elfogyasztása, a séta a buszmegállóig vagy akár a saját légzésének megfigyelése néhány percen át. Ha pedig többet is szeretne tanulni a tudatos jelenlétről, érdemes beiratkozni egy mindfulness tanfolyamra. Ma már szerencsére van választék.

