Mától a KFC-ben is reggelizhetsz, leteszteltük milyen

Március 21-től minden magyarországi KFC-ben kapható lesz reggeli. Ez világszinten azért is egyedülálló, mert az összes itthoni étteremben lesz reggeli, amit ráadásul hazai munkatársakkal közösen állítottak össze a vendégek visszajelzései alapján. Természetesen nem hagyhattuk ki, hogy teszteljük a kínálatot.

A reggelik közös jellemzője, hogy hazai tojással készültek, amiket a 11 összetevőt tartalmazó titkos fűszerkeverékkel ízesítettek. A reggeli tesztünk most hatalmas sikert aratott az irodában, gyakorlatilag mindenki önként és dalolva jött szendvicseket enni és értékelni. "Nem vagyok KFC-fan, de a reggelijük levett a lábamról: irtó finom a tojásuk és nagyon jól néz ki a szendvicsekben. A sajt is remek minőségűnek tűnik, az meg, hogy ruccola is van majd' minden szendvicsben külön isteni!" - írta egyik tesztelőnk.

6 További képekért kattintson a galériára! Galéria: KFC reggeli (Fotó: Kaszás Tamás / Dívány)

Mivel összehasonlítási alapunk ezúttal nem volt, így nem pontoztunk, de az biztos, hogy a társaságnak a szendvicsek jöttek be a legjobban, a desszertek közül pedig a joghurt lett a nyerő.

Reggeli Qurrito (590 forint)

A tojás mellett, sült bacon szeletek vannak benne, reszelt cheddar sajt, majonéz és rukkola. Mindezt egy gabonatortillában sütötték össze.

"A tészta jó, legalábbis a közepén, a széle már egy kicsit száraz. Ahhoz képest, hogy nem szeretem a tükörtojást, megettem, és az összhang elég jó volt."

"Nem rossz, de aki ezt veszi a szendvicsek helyett, annak valami komoly baja van."

"Nagyon finom, talán a tojás egy kicsit folyós."

"A tészta nem túl olajos, a sonka jó minőségű, a tojás pedig nem túl kemény."

"Hékások ez finom! Vékony az egész, de ennek ellenére mégis masszív. A tükörtojás is jó benne, még a sárgája is!"

"Ha jól látom, ugyanaz mint a toast, és ha szavazni kellene, én a finom puha, megpirított kenyérre tenném a voksom."

"Tetszik benne a ruccola és a tojás, meg a fazonja is jó"

Reggeli Bagel (690 forint)

Hot&Spicy csirkemell csík, tojás, ömlesztett cheddar sajt, majonéz és rukkola kerül egy magvas bagelbe.

"Nálam ez a nyerő a sósak közül, mert benne van az az egy dolog, ami miatt a KFC-be szoktam járni, a Hot&Spicy csirkemell, ráadásul magvas a bagel is!"

"Kicsit lehetne benne több a saláta, de ettől eltekintve kb. tökéletes ez is. Jó a fűszerezése meg a magok a tetején. Talán kicsit kevésbé ipari lehetne a tésztája. "

"Mintha kicsit szottyos lenne, és nekem csípős is."

"Rukkola! Mák a bagel tetején! Rukkola! Felütés előtti csirke, és halál utáni csirke! Egyébként csudijó!"

"A mák a csirkével és sajttal elég bizarr hármast alkot, és én nem éreztem, hogy csípős lett volna, de lehet, hogy én vagyok elkalibrálva. "

"A bagel kissé megakad a torkomon, de a tartalom elég rendben van, bár ízre szinte ugyanaz mint a ciabatta."

"Úristen ez de jó. Nem csak reggel enném, hanem napközben is, azt nem lehet?"

Azt hittem, ez lesz a kedvencem, de végül a dupla háromszögszendvics nyert. Finom benne a csípős csirke és a rukkola! Ahogy kollégánk mondta találóan: ebben megtalálható a csirke kétféle állapotában és ez kicsit el is vette tőle a kedvem."

Deluxe Toast (590 forint)

A dupla háromszög szendvicsben a tojás mellett sült bacon szeletek, vaj, pirított hagyma, metélőhagyma, ömlesztett cheddar és majonéz lett a kenyérszeletek között összesütve. A sima toast szendvics nagyobb, dupla változata egy kis baconnel.

"A metélőhagyma sokat dobott rajta, a cheddart és a majonézt viszont nem éreztem."

" Ez már talán túl jó is. Elég masszív reggeli egy ilyen szendvics. Szépen van összeállítva, nagyon mutatós, de brutálisan tömény."

"Ez volt a legjobb."

"Két tükörtojás is van benne, ha már a csirkésemberek csinálják. Igazából az egészben a tojás a legmasszívabb. Olyan mint a sima sajtos-sonkás szendvics, csak kétszer annyi.

"Ez elég jó cucc lehet másnaposan, de egy kiadós reggelinek is el tudom képzelni. A metélőhagyma kimondottan jó benne, végre nem azok a szokásos, uncsi ízek."

"Ez a hagyma remélem nem csak szezonális benne, mert nagyon jót tesz neki."

Reggeli Ciabatta (590 forint)

Hot&Spicy csirkemell csík mellé friss tojás, ömlesztett cheddar, rukkola és majonéz került egy ciabattába. Ez volt mellesleg az a tétel, aminél a társaság egyetértett abban, hogy akármennyire is jó, ezt lesz a legnehezebb kérni, hiszen egyáltalán nem jutottunk konszenzusra, hogy a ciabattának mi az egyezményes kiejtési módja. Csabatta? Cibatta? Csibatta? Csubakka?

"Talán ebben érvényesül a leginkább a csípős csirkemell íze íze. A cipó pedig pont jó puha. "

"Picit lehetne roppanósabb a héja, de ettől eltekintve tökéletes szendvics, és még a fűszerezése is jó. Kellemes a borsos utóíze."

"Ez valami rohadt jó. Épp annyira csípős, amennyit reggel még elbírok, a ciabatta puha, könnyű."

"Sajnos szétesik, de finom. Talán túl sok benne a szósz."

"Olyan, mint a bagel csak ciabattában. De a bagel jobb volt azért."

"Jó, ha a bagelt nem lehet enni napközben vagy este is, nekem az is jó ha ezt lehet majd. Tök jól passzol ezekbe a szendvicsekbe a tojás, de miért kell ezt reggelre korlátozni? Igazságot az esti tojásoknak!"

"Túl puha a péksüti, de finom, a töltetlék mintha pont az lenne, mint a qurritóban és a háromszög szendvicsben, tehát finom.

Sajtos-tojásos toast (350 forint)

A tojás mellé vaj, ömlesztett cheddar, pirított hagyma, metélőhagyma és majonéz került, majd a kenyereket összesütötték. Vegetáriánus kolléga is tesztelte.

"Ebben végre éreztem a majonézt, azt hiszem ezt választanám a reggeli qurritóval szemben."

"Óriási ötlet benne a snidling, nagyon feldobja. A kenyér jó, a tojás gyanúsan szabályos, de ez legyen a legnagyobb baja."

"Klasszisokkal jobbak mint a gyorséttermi vetélytársai. Olyan íze van, mint egy igazi ételnek. Persze tudom, hogy ez csak illúzió. "

"A hagyma nagyon jó benne, nem folyik a tojás sem, és tök jó a majonéz."

"Van benne pirított hagyma! Csodálatos! Sok benne a majonéz, a kenyér is kicsit átfolyósodott tőle."

"A pirított hagyma, a tükörtojás és a majonéz nagyon jól harmonizál benne, szinte már az otthon elkészített, nyugodtan elfogyasztott reggeleket idézi fel bennem. Csak persze ez itt kanáriadag az otthonihoz képest!"

"A majonézt én nagyon kihagytam volna belőle, de ezt már sokkal jobban el tudom képzelni reggelire."

"Pirított hagyma, metélőhagyma, azt hiszem, mindjárt elsírom magam örömömben. "

"Jó benne a pirított hagyma, de a sima háromszögszendvicsnél sokkal sokkal jobb a dupla! Több benne a töltelék, ízesebb."

Sajtos roller (250 forint)

Nagy adag cheddar sajt gabonatortillában összesütve, szintén tökéletes vegetáriánusoknak is.

"Érdekes vajas íz, lehetne még sajtosabb, az illusztráció alapján lágyabb, nyúlósabb sajtra számítottam."

"Élőben nem néz ki olyan szexin, mint a képen. Az íze finom, de összességében ez is inkább a futottak még kategória."

"Valami nem stimmel, talán túl lisztes a tészta, azért ilyen száraz és kemény. Ízre semmi extra."

"Nekem kissé üres. Talán valami zöldséggel fel lehetne dobni."

"Sajt jöhet minden mennyiségben, ebben meg minden mennyiség van!"

"Botrányosan műíze van. De mivel pont olyan, mint az a bermuda sütőben készített melegszendvics, amit csak másnap reggel eszem meg hidegen, vigyorogva befalatoztam. Nem gondoltam volna, hogy ezt a szendvicsízt már iparilag is elő lehet állítani!"

"Kicsit üres a csak sajttal, persze finom, de nem ezt venném meg, így, hogy kapható a többi is."

"Sajtos palacsinta reggelire? Merész. Egy átbulizott éjszaka után lehet, hogy valakinek lecsúszik, de nekem túl tömény, talán több hagymával talán emészthetőbb lenne."

Amerikai palacsinta (590 forint)

Vastag palacsinták áfonyaöntettel, reggeli desszert gyanánt.

"A palacsintától nem vagyok elájulva, a tészta elég olajos, az öntet meg lehetne kevésbé folyós."

"Az állaga ennek is kellemes, de nem lesz a kedvencem. Kicsit olyan, mintha egy nagyon finom szivacsot ennék."

"A lekvár nekem nagyon édes, egyébként jó."

"Jobban szeretem a klasszikot mint ezt a vastag fajtát, fojtós is volt."

"Nem rossz, nem rossz, csak ne lenne ennyire olajos és piskótaízű..."

"Kicsit olajos, kicsit kemény a széle, de áfonyaöntettel elégé eteti magát."

"Ez inkább piskóta, mint palacsinta"

"Ehelyett lehetne egy reggeli bownie is ezzel az áfonyaöntettel, meg reggeli fagyival."

"Nagyon finom, kicsit olajízű, de szerethető."

Joghurt (490 forint)

Áfonyaöntet és görög joghurt, a tetején ropogós müzlivel azoknak, akik az egészséges reggelit preferálják.