Hol mennyibe kerülnek a gluténmentes élelmiszerek?

Ma már nem ritka, hogy valaki ételintoleranciával éli az életét. A jó hír az, hogy egyre nagyobb a választék -mentes cuccokból is, a rossz az, hogy ezek többsége nem olcsó. Ezúttal azt szerettük volna megnézni, melyik boltban mennyibe kerülnek a gluténmentes élelmiszerek, és hova érdemes betérni, ha egy picivel olcsóbban szeretnénk megvenni az amúgy sem olcsó termékeket? Mutatjuk!

A nagyobb áruházláncoknál már saját márkát hoztak létre különböző mentes élelmiszerekre: ilyen például a Tesco minden mentes termékei, a free FROM. Egészen sokszínű választékkal találkozunk: vehetünk

laktóz-és gluténmentes csokit is 349 forintért,

ha pedig gluténmentes müzlit szeretnénk reggelire enni, akkor azt is megtehetjük 1200 forintos áron, ami azért magasabb árfekvésű, mint a sima müzlik.

A free FORM tészta kínálata kielégítő: egységes 819 forintos áron tudunk venni spagetti, fussilli illetve lasagne tésztát is.

Az áruház termékei mellett találtunk más márkájú termékeket is, amik azért jóval olcsóbbak voltak: a legolcsóbb tésztacsalád a SamMills volt. Az ő penne, illetve spagetti tésztái 518 forintba kerültek, ami pont 300 forinttal olcsóbb, mint a fent említett saját márkás tészta.

A gluténérzékenységgel élők nem csak a finom falatokról, hanem a kellemes alkoholok egy részéről is kénytelen lemondani betegségük miatt, ilyen például a sör. Ha viszont megkívánnánk egy jó sört, találtunk 860 forintért Celia sört, amit nyugodtan fogyaszthatunk. Igaz, hogy a sima sör háromszoros árárért, de kijár egy kis kényeztetés, nem?

Ezek mellett persze beszerezhetünk gluténmentes kávét 700 forintért, és különböző liszteket is.

63 Hol és mit láttunk? Termékek és árak a galériában Galéria: Gluténmentes termékkörkép

A boltok közül a Müllerben volt a legtöbb márkájú mentes termék, itt volt a legszínesebb a választék: BioPrimo, Alnavit, Frankonia és a Schar márka is képviselteti magát. A BioPrimo termékcsalád erős a snackek, illetve a kis nassolási falatokban.

A csokiba mártott puffasztott rizsük egyszerűen isteni finom, és ráadásként itt lehet a legolcsóbban megvenni 395 forintért.

Ha valaki nem szereti a csokit, akkor az sima puffasztott rizst is választhat 295 forintért,

illetve ha mégis maradnánk az édesség mellett, akkor szezámmagos szeleteket is tudunk vásárolni 185 forintért.

A Frankonia márka is elég erős, ha egy kis elcsábulásra vágyunk a hétköznapokban, hiszen marcipános és étcsokoládés glutén és laktózmentes csokijaikat viszonylag elfogadható áron tudjuk megvásárolni.

A Schar termékei ott vannak szinte az összes boltban, itt is a kenyér mix alapanyagokkal szerepelnek 1690 forintért.

63 Galéria: Gluténmentes termékkörkép

Mint ahogy több áruházlánc is előrukkolt mentes termékekkel, így nem meglepő, hogy a Sparnak is vannak free from termékei:

itt is jelen vannak természetesen a gluténérzékenyek egyik legfájóbb pontja, a tészták. Ezekből nyugodtan fogyaszthatunk, és 800 forintos egységáron be is szerezhetjük.

Nagy piros pont a Spar termékeinek, hiszen a sztenderd kenyér mix mellett létrehoztak pizza alapanyagokból mixet, illetve sütit is süthetünk a gluténmentes termékekből előre összeállított termékből 800-1000 forintért.

Emellett a hagyományos babapiskótát és a töltött ostyát is megtudjuk vásárolni gluténmentes verzióba kb. 1000 forintért.

63 Galéria: Gluténmentes termékkörkép

Aldi

Az Aldinak is vannak természetesen mentes termékei, ezeket az Enjoy Free márkajelzés alatt találhatjuk meg.

Ha szeretjük a müzliket, akkor nagy kínálattal találkozhatunk az Aldiban, hiszen három különböző gluténmentes müzliket is árulnak. A legolcsóbbat 129 forintért, a legdrágábbat pedig 899 forintért láttuk.

Emellett itt is megtalálhatóak a Gullon termékei is: kekszüket 499 forintért tudjuk beszerezni.

63 Galéria: Gluténmentes termékkörkép

dm

A dm sem marad ki a gluténmentes termékekből, országszerte több mint 260 üzletükben megtalálható a dm kizárólagos márkája az Alnavit gluténmentes termékcsalád: az édességekben abszolút erős a felhozatal, hiszen glutén és laktózmentes narancsos-csokis tallérokat is beszerezhetünk, illetve mindenmentes mogyorókrémmel is tudjuk csillapítani az édesség utáni vágyunkat. A termékek egyébként elsősorban rizsből, kukoricából, hajdinából, csillagfürtből és kölesből készülnek.